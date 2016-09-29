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أوباما: قانون “جاستا “مسيّس ويفتح الباب أمام خصومات مع حلفاء تاريخيون لأمريكا

29 سبتمبر, 2016 , 4:40 ص
أوباما: قانون “جاستا “مسيّس ويفتح الباب أمام خصومات مع حلفاء تاريخيون لأمريكا
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صحيفة المرصد: قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن وقف الكونغرس بمجلسيه للفيتو الرئاسي ضد قانون جاستا كان مسيّسا ومتجاهلا للعواقب الخطيرة التي يخلفها إصدار هذا القانون.
وأشار أوباما على هامش حوار مفتوح مع جنود أميركيين سابقين وحاليين وفقا لشبكة “سكاي نيوز ” إلى أن إصدار هذا القانون يعني أن المسؤولين الأميركيين حول العالم قد يكونوا مهددين بالمثل اذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأميركية.

وحذر أوباما من أن هذا القانون غير موجه لدولة بعينها وإنما يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة من بينها حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها الكونغرس فيتو رئاسيا في فترتي حكم أوباما غير أن رؤساء عدة تعرضوا لنفس الموقف آخرهم سلفه جورج بوش الابن الذي أوقف الكونغرس له فيتو رئاسيا مرات أربع.

ويفتح قانون جاستا، أو “العدالة في مواجهة الدول الراعية للإرهاب”، الباب أمام سابقة تاريخية تمكن الأفراد من انتهاك الحصانة السيادية للدول وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأميركي.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 5:02 ص

    تمام

    قال الله تعالى {كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ}
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  2. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 4:56 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    امل واتمنى فك الارتباط بالدولار وبيع البترول باليوان الصيني والذي من بكرا فتح التداول الريال والدرهم الاماراتي باليوان وستقلص الشركات الامريكيه ونشوف
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  3. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 4:52 ص

    فيصل

    شتب يور ماوس أوباما.. 😂😂😂
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  4. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 4:51 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    الكنجرس والنواب اكثر من نصه يهود وهم اللي ابطلو فيتو اوباما والهدف السعوديه قلب الاسلام النابض وانا قلت بتعليق الحرب اقتصاديه على مصر والسعوديه والعرب
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  5. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 4:47 ص

    عارف

    ترامب اقوى من اوباما وهو لسه ماترشح اجل لو كان الرئيس . ومصارع بعد يعني عنيف مثل رئيس كوريا الشمالية. عساها تنشب بينهم ويخرجنا من بينهم سالمين.
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  6. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 4:46 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اول شي لقانون جاستا البهودي سينقلب عليكم فيه مدينتين باليابان مسحت وقتل مليون احفادهم وابناء احفادهم ١٠ ترليون ماتكفي تدفعونها وباقي فيتنام وافغانستان
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