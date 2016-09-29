بالفيديو: مصلون يتبركون بإمام مسجد في مكة بتقبيل يده والشرب من أثره

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ذكرو إنه صور في أحد مساجد مكة المكرمة -على حد قولهم -وكان يظهر فيه إمام مسجد حيث يقوم المصلون بتقبيل يده ويشربون من أثره تبركاً به.

ويظهر في المقطع الإمام يقف بين المصلين الذين تسابقوا لتقبيل يده، وقام بعضهم بإعطائه زجاجات مياه لينفث فيها ويشربون منها تبركاً به.

ولقي الفيديو تداولاً كبيراً على “توتير”، وأبدى المغردون استياءهم من وجود بعض مظاهر البدع المخالفة للكتاب والسنة بأحد مساجد المملكة، مطالبين بضرورة منع انتشار مثل هذه المظاهر في المملكة.