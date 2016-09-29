بالفيديو: مصلون يتبركون بإمام مسجد في مكة بتقبيل يده والشرب من أثره

صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ذكرو إنه صور في أحد مساجد مكة المكرمة -على حد قولهم -وكان يظهر فيه إمام مسجد حيث يقوم المصلون بتقبيل يده ويشربون من أثره تبركاً به.
ويظهر في المقطع الإمام يقف بين المصلين الذين تسابقوا لتقبيل يده، وقام بعضهم بإعطائه زجاجات مياه لينفث فيها ويشربون منها تبركاً به.
ولقي الفيديو تداولاً كبيراً على “توتير”، وأبدى المغردون استياءهم من وجود بعض مظاهر البدع المخالفة للكتاب والسنة بأحد مساجد المملكة، مطالبين بضرورة منع انتشار مثل هذه المظاهر في المملكة.
تعليقات ( 34 )
عابرة سبيلاعتقد ماهو في السعودية نهائي
عدد التعليقات:3922
العنيدآللهم أرنا الحق حقاً ةارزقنا أتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا أجتنابه ، أللهم ردنا إليك رداً جميلا ياالله !!
عدد التعليقات:1
اللامي10___وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود___
عدد التعليقات:3922
العنيدلا يجوز تقديس المشايخ فهم مجرد بشر مثلنا . تخلف وجهل مافيه حتى ذرة عقل .
عدد التعليقات:13983
قلم الحقيقهماقام به هذا الدجال حالق شنبه وقاشع لحيته ومن معه شرك أكبر يخرجهم من حظيرة الاسلام وعليه يجب التأكد اذا كانو داخل المملكة للقبض عليهم وسجنهم وجلدهم.
عدد التعليقات:3922
العنيدالله يهديهم والامام هذا المفروض يحاسب على العمل ذا مبسوط الامام يبوسون يده ويشربون من وراه سلامات ايش يحسب نفسه
الغامديهذا الجها يعمل مالا تتوقعون ... هذا المنظر سوف يتطور الى الشرك بالله
الهذليانا من اهالي مكه المكرمه ولسنا ممن لايخطي لكن هذا الفديو دخيل على المجتمع المكاوي ولاتوجد بيننا تلك البدع وان حدث ذلك فهو بين حجاج ومعتمرين قادمون لنا
مراقبخلايا مؤتمر الشيشان القبورية الأنجاس
عدد التعليقات:454
رهوكموغريبه على ضحك الدقون
علي العمريالصوفية. موجوده. عند اخونان. اهل. ****. مذهب. حلو ومتسامح بس. حنا. نبغه. نجبر الناس. علي التشداد. ومذهب. واحد بحجته اتباع السنه
سعيدليس في مكة بلا في احد المزابل حقتهم هؤلاء دخلاء على الدين واعداء السعوديه كثيرين يحولا تشويه سمعة السعوديه بس يخسئون و مردوده عليهم
الطائر الأزرقهاذولا حسب تصنيف الأزهر والجفري ومفتي مصر هم أهل السنة والجماعة !! رقصهم يا قدع
الشريفكل العجب لمن يقول من البدع ومخالف للكتاب والسنة بل العجب كل العجب هذا القول
علي العمريهذا. الشيخ. عنده. بركات. كثيره. وان. شالله. أزوره لخذه. من. بركاته. وخيره.
محب مرصداحرقوهم حرق قبل انتشارهم
الشريفأين الاشكال شي عادي جدا لا تطيرون في العجة شيخ يسلمون عليه الناس مثل ما نقبل كبار السن او الوالدين او الاخوة الكبار في رؤوسهم وايديهم
عدد التعليقات:10326
إنسان منصفصوفيين هذه عقيدتهم
عدد التعليقات:14054
هيفاء @وش ذي الهباله 🙆🏻
ابوعبدالرحمنهذا يسونه في باكستان حتى انت لوتروح ياجونك ويتمسحون فيك ويقلون بركه في واحد راح يزرع كلاء سوبه كذا يتمسحون في كتوفه قال ليش كذا أنت جاي من بلدالحرمين
سعد االجهنياستغفر الله العظيم ياخواني تابعوا الفيديو كلهم اجانب وليس بينهم اي سعودي وبعدين منظر الغتره والثوب باين انه ماهو متعود على لبسها حسبي الله
منصورمظاهر البدع المخالفة للكتاب والسنة يجب اجتثاثها لكيلا تولدمتطرفين وتغرق الامة في مستنقعات الاحزاب امثال الصوفية
الحرفيانا رايي ان يعزل من الامامه وبطريقه محببه كما عزل من قبله عندما اجازه الموسيقى واذا لم يتخذ الاجراء فان الموضوع سوف يستشري وخاصة في مكه المكرمه حيث الحجاج والزوار واللي البعض شايف الامام في اي مسجد في مكه انه ذا اللي ينبغي السلام في كفه والتبرك به لقلة الوعض عندهم في بلدانهم وقد يجوز ان بعض الامه غير سعودي متعاون اوبصفه موقته وانا واثق تمام الثقه ان الوضع قد اتخذ بشانه اجرى ولكن مشاركه ليس ألأ والسلام0
االاحساءالبدع في كل مان وزمان
زينب....الصوفيه متواجدين بالحجاز.ومعظمهم أجانب
سبحان اللهأهل البدع يزعمون أنها قياس على تبرك الصحابة بنبينا محمد وهذا قياس فاسد ﻻنه خاص بالنبي والدليل بعد وفاته لم يتبرك أحد بالصحابة والصحابة ينكرون على من ي
ابو سعد 1010اشكالهم باكستيين كلهم
ابو بندرالله المستعان لاتكاثروا في هذي الايام كلش ممكن يصير الله يستر . لكن اذا فعلا ماتم تداوله صحيح انه يتبركون فيه .فعلا الجهات المسؤله النظر في وضعه.
وشك وشكيعود الاسلام غريبا كما بدأ
حرف منصفوالأخ مبسوط كم يوم ويجمعهم أتباع ويقد يخرط عليهم وشوي شوي يقول أنا النبي وطبعآ اغلبهم اجانب جاهيلن لازم يعاقب
حمدصوفية