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بالفيديو: مصلون يتبركون بإمام مسجد في مكة بتقبيل يده والشرب من أثره

29 سبتمبر, 2016 , 8:33 ص
بالفيديو: مصلون يتبركون بإمام مسجد في مكة بتقبيل يده والشرب من أثره
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صحيفة المرصد: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ذكرو إنه صور في أحد مساجد مكة المكرمة -على حد قولهم -وكان يظهر فيه إمام مسجد حيث يقوم المصلون بتقبيل يده ويشربون من أثره تبركاً به.
ويظهر في المقطع الإمام يقف بين المصلين الذين تسابقوا لتقبيل يده، وقام بعضهم بإعطائه زجاجات مياه لينفث فيها ويشربون منها تبركاً به.
ولقي الفيديو تداولاً كبيراً على “توتير”، وأبدى المغردون استياءهم من وجود بعض مظاهر البدع المخالفة للكتاب والسنة بأحد مساجد المملكة، مطالبين بضرورة منع انتشار مثل هذه المظاهر في المملكة.

 



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    29 سبتمبر, 2016 , 9:10 ص

    عابرة سبيل

    اعتقد ماهو في السعودية نهائي
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  2. 33
    29 سبتمبر, 2016 , 9:10 ص
    عدد التعليقات:3922

    العنيد

    آللهم أرنا الحق حقاً ةارزقنا أتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا أجتنابه ، أللهم ردنا إليك رداً جميلا ياالله !!
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  3. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:1

    اللامي10

    ___وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود___
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  4. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:3922

    العنيد

    لا يجوز تقديس المشايخ فهم مجرد بشر مثلنا . تخلف وجهل مافيه حتى ذرة عقل .
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  5. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 9:08 ص
    عدد التعليقات:13983

    قلم الحقيقه

    ماقام به هذا الدجال حالق شنبه وقاشع لحيته ومن معه شرك أكبر يخرجهم من حظيرة الاسلام وعليه يجب التأكد اذا كانو داخل المملكة للقبض عليهم وسجنهم وجلدهم.
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  6. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 9:07 ص
    عدد التعليقات:3922

    العنيد

    الله يهديهم والامام هذا المفروض يحاسب على العمل ذا مبسوط الامام يبوسون يده ويشربون من وراه سلامات ايش يحسب نفسه
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  7. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 9:05 ص

    الغامدي

    هذا الجها يعمل مالا تتوقعون ... هذا المنظر سوف يتطور الى الشرك بالله
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  8. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 9:05 ص

    الهذلي

    انا من اهالي مكه المكرمه ولسنا ممن لايخطي لكن هذا الفديو دخيل على المجتمع المكاوي ولاتوجد بيننا تلك البدع وان حدث ذلك فهو بين حجاج ومعتمرين قادمون لنا
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  9. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 9:05 ص

    مراقب

    خلايا مؤتمر الشيشان القبورية الأنجاس
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  10. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 9:02 ص
    عدد التعليقات:454

    رهوك

    موغريبه على ضحك الدقون
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  11. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 9:00 ص

    علي العمري

    الصوفية. موجوده. عند اخونان. اهل. ****. مذهب. حلو ومتسامح بس. حنا. نبغه. نجبر الناس. علي التشداد. ومذهب. واحد بحجته اتباع السنه
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  12. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 9:00 ص

    سعيد

    ليس في مكة بلا في احد المزابل حقتهم هؤلاء دخلاء على الدين واعداء السعوديه كثيرين يحولا تشويه سمعة السعوديه بس يخسئون و مردوده عليهم
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  13. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 9:00 ص

    الطائر الأزرق

    هاذولا حسب تصنيف الأزهر والجفري ومفتي مصر هم أهل السنة والجماعة !! رقصهم يا قدع
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  14. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 9:00 ص

    الشريف

    كل العجب لمن يقول من البدع ومخالف للكتاب والسنة بل العجب كل العجب هذا القول
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  15. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 8:58 ص

    علي العمري

    هذا. الشيخ. عنده. بركات. كثيره. وان. شالله. أزوره لخذه. من. بركاته. وخيره.
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  16. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 8:58 ص

    محب مرصد

    احرقوهم حرق قبل انتشارهم
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  17. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 8:57 ص

    الشريف

    أين الاشكال شي عادي جدا لا تطيرون في العجة شيخ يسلمون عليه الناس مثل ما نقبل كبار السن او الوالدين او الاخوة الكبار في رؤوسهم وايديهم
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  18. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 8:54 ص
    عدد التعليقات:10326

    إنسان منصف

    صوفيين هذه عقيدتهم
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  19. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 8:54 ص

    اتحدا ان يكون فى السعودية وانما من نشر الفديو اراد منه نشر حقده وسمومه وان السعودية يوجدبها مثل هذا الخرفات التى هى من اعمال الصوفية التى تروج الكذب
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  20. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 8:53 ص
    عدد التعليقات:14054

    هيفاء @

    وش ذي الهباله 🙆🏻
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  21. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 8:53 ص

    ابوعبدالرحمن

    هذا يسونه في باكستان حتى انت لوتروح ياجونك ويتمسحون فيك ويقلون بركه في واحد راح يزرع كلاء سوبه كذا يتمسحون في كتوفه قال ليش كذا أنت جاي من بلدالحرمين
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  22. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 8:51 ص

    سعد االجهني

    استغفر الله العظيم ياخواني تابعوا الفيديو كلهم اجانب وليس بينهم اي سعودي وبعدين منظر الغتره والثوب باين انه ماهو متعود على لبسها حسبي الله
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  23. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 8:48 ص

    منصور

    مظاهر البدع المخالفة للكتاب والسنة يجب اجتثاثها لكيلا تولدمتطرفين وتغرق الامة في مستنقعات الاحزاب امثال الصوفية
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  24. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 8:48 ص

    الحرفي

    انا رايي ان يعزل من الامامه وبطريقه محببه كما عزل من قبله عندما اجازه الموسيقى واذا لم يتخذ الاجراء فان الموضوع سوف يستشري وخاصة في مكه المكرمه حيث الحجاج والزوار واللي البعض شايف الامام في اي مسجد في مكه انه ذا اللي ينبغي السلام في كفه والتبرك به لقلة الوعض عندهم في بلدانهم وقد يجوز ان بعض الامه غير سعودي متعاون اوبصفه موقته وانا واثق تمام الثقه ان الوضع قد اتخذ بشانه اجرى ولكن مشاركه ليس ألأ والسلام0
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  25. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 8:48 ص

    االاحساء

    البدع في كل مان وزمان
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  26. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 8:45 ص

    زينب....

    الصوفيه متواجدين بالحجاز.ومعظمهم أجانب
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  27. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 8:44 ص

    سبحان الله

    أهل البدع يزعمون أنها قياس على تبرك الصحابة بنبينا محمد وهذا قياس فاسد ﻻنه خاص بالنبي والدليل بعد وفاته لم يتبرك أحد بالصحابة والصحابة ينكرون على من ي
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  28. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 8:43 ص

    ابو سعد 1010

    اشكالهم باكستيين كلهم
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  29. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 8:42 ص

    ابو بندر

    الله المستعان لاتكاثروا في هذي الايام كلش ممكن يصير الله يستر . لكن اذا فعلا ماتم تداوله صحيح انه يتبركون فيه .فعلا الجهات المسؤله النظر في وضعه.
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  30. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 8:41 ص

    يعني ما تعرفون حركات الصوفية
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  31. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 8:41 ص

    وشك وشك

    يعود الاسلام غريبا كما بدأ
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  32. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 8:40 ص

    من طريقة لبسه للغترة فهو غير سعودي
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  33. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 8:36 ص

    حرف منصف

    والأخ مبسوط كم يوم ويجمعهم أتباع ويقد يخرط عليهم وشوي شوي يقول أنا النبي وطبعآ اغلبهم اجانب جاهيلن لازم يعاقب
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  34. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 8:35 ص

    حمد

    صوفية
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