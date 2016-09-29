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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

29 سبتمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

111

الرياض-الكاريكاتير

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 11:03 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. سيبقى العالمي كابوس يدوس .. أحترم عقولنا يا طاقية 🐍
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  2. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 10:44 ص

    ياكل ويرمي

    وليش انهم داخل بيتهم يعملون نفس الشي فيربى عليه ويكبر ويظهر للشارع. واقع التربية تبدا من البيت. وهكذا هو السلوك مثل الوقوف فوق الكراسي ويستمر المسلسل!
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  3. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 10:38 ص

    محب مرصد

    عبدالسلام الهليهل ما احس في كريكاتيراته شي يحمس ياليت صحيفتنا تشوف غيره
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