شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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تعليقات ( 3 )
ااببووححمموودد🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. سيبقى العالمي كابوس يدوس .. أحترم عقولنا يا طاقية 🐍
ياكل ويرميوليش انهم داخل بيتهم يعملون نفس الشي فيربى عليه ويكبر ويظهر للشارع. واقع التربية تبدا من البيت. وهكذا هو السلوك مثل الوقوف فوق الكراسي ويستمر المسلسل!
محب مرصدعبدالسلام الهليهل ما احس في كريكاتيراته شي يحمس ياليت صحيفتنا تشوف غيره