مصدر: استدعاء إمام جامع “الخير “في مكة بعد انتشار فيديو «التبرّك»

صحيفة المرصد:أكد مصدر رفيع المستوى بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة استدعاء إمام جامع الخير بحي الرصيفة وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه الإمام وهو يقف بين المصلين، وهم يتسابقون لتقبيل يده والتبرك به.

ووفقاً لموقع”تواصل”قال المصدر: قام فرع الوزارة باستدعاء إمام الجامع وأخذ أقواله، حيث أقر بما قام به يوم الجمعة الماضي من تجمُّع الناس حوله تبركاً به وبالشرب من الإناء بعده، مبرراً ذلك أنه تأسياً بالأسلاف.

وأضاف المصدر أن فرع الوزارة قد رفع ما يتعلق بالحادثة إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث ينتظر أن تفصل فيه الوزارة.