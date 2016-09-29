شاهد ماذا كتبت زوجة الشهيد سعيد جدع للمرابطين بالحد الجنوبي؟! – صورة

صحيفة المرصد: أرسلت زوجة الشهيد سعيد جدع لجنود الحد الجنوبي المرابطين رسالة مؤثرة قالت فيها: “من زوجة شهيد الوطن حفظكم الله”.

وكتبت زوجة الشهيد هذه الرسالة خلال حفل نظمته عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود بالمدينة الجامعية للطالبات؛ احتفاء باليوم الوطني، بحسب “عكاظ”.

وأضافت زوجة الشهيد موجهة الرسالة إلى جنود الوطن: “رحم الله زوجي وأعانكم الله”، وجاء ذلك أثناء تكريم الجامعة لذوي شهداء الواجب، فيما اكتست مباني عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود – بفرعيها الرجالي والنسائي – باللونين الأخضر والأبيض، وتزينت بالأعلام التي تحمل عبارات الحب والوفاء للوطن والقيادة وجنود الوطن البواسل.