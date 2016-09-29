ماذا قال مدير الـCIA عن مصير زعيم داعش وعداء بوتين؟

صحيفة المرصد:قال جون برينان، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ”CIA” إن الوقت المتبقي أمام أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في العراق والشام هو “وقت محدود.”

جاء ذلك في مقابلة لبرينان مع الزميلة ارين بيرنيت حيث قال: “وقته (البغدادي) محدود، والسؤال يبقى ما إذا كان سيتم إزاحته هذا الأسبوع أو الشهر الجاري أو الشهر المقبل أو خلال الأشهر القادمة.”

وحول روسيا، قال برينان: “روسيا خصم (للولايات المتحدة) في العديد من المجالات، وأقول نحن نرى عدائية بوتين في ملف السياسة الخارجية لروسيا، ولكن أيضا عدائي فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني، وأعتقد أن علينا القلق مما تقوم به روسيا إلى جانب أن علينا الحذر من بعض الأمور التي يصرح بها الروس أمام العامة.”

ويشار إلى أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى وقوف روسيا خلف الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له المؤتمر الوطني الديمقراطي في أمريكا، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس الروسي مؤكدا عدم انخراط حكومته بذلك.

CNN