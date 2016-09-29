العروض الحيّة للمصارعة الحرة WWE Live تعود الى المملكة-صور

صحيفة المرصد: تعود العروض الحيّة للمصارعة الحرة WWE Live™ إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تقدمها شركة هارديز وذلك يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر 2016، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض – الصالات الخضراء. وستكون التذاكر متاحة للجمهور وذلك من خلال الموقع الالكتروني www.ticketmaster.ae.

وسيكون عشاق المصارعة الحرة في الرياض على موعد لمشاهدة نجومهم المفضلين مثل بطل WWE العالمي أي جي ستايلز، دين امبروز، راندي اورتن، براي وايت وبطل WWE للقارات ذا ميز، دولف زيجلر وابولو كروز واخرون من النجوم.

وقد صرح ايد ويليس نائب الرئيس التنفيذي لـWWE حول العالم عن الفعالية قائلاً: “إنه وبعد النجاح المنقطع النظير الذي تحقق في السنوات الماضية في الرياض وجدة فإننا متحمسون للعودة للمملكة العربية السعودية لنؤكد على إلتزامنا لعشاقنا في المنطقة”. وأضاف: “يمكن لمتابعي عرض WWE live أن يتوقعوا أن يقدم نجومنا لهم نفس الإثارة والمتعة والترفيه العائلي الذي يشاهدونه عبر شاشات التلفاز”.