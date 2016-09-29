محام ومستشار قانوني: هذه تداعيات قانون جاستا الأمريكي في حال تطبيقه ضد المملكة !

صحيفة المرصد: قال المحامي الحصري لصحيفة المرصد والمستشار القانوني الدولي، متعب العريفي، إن تداعيات قانون جاستا الامريكي من الناحية القانونية الدولية في حال تطبيقه ضد المملكة تعتبر سابقة خطيرة وخرق للقانون الدولي برمته وانتهاك لحقوق الدول وسيادتها.
أضاف العريفي أن هذا القانون، والذي يستهدف بالدرجة الاولى ابتزاز اقتصادي ومالي وسياسي للدول، سوف يغير من مفاهيم حصانة الدول وبالتالي يقوض ويلغي القانون الدولي.
وقال العريفي: “قانون جاستا سيعرّض الدول لمفهوم جديد سبق لي أن حذرت منه وهو (العالم يحاكم العالم) بعد الأزمة المالية المفتعلة والتي خططت لها أمريكا عن طريق افلاس بنوك دولية في عام ٢٠٠٨”.
ويوصي المستشار القانوني الدولي المملكة العربية السعودية ودول العالم الحر والدول الاسلامية برفض هذا القانون وعدم الامتثال له والتمسك بمبادئ القانون الدولي واللجوء إلى الأمم المتحدة بمذكرات قانونية تستند لقواعد القانون الدولي.
أشار العريفي إلى أنه في حال عدم استجابة أمريكا والأمم المتحدة لهذه الضغوطات فعلى الدول المتضررة استخدام الخيار الثاني وهو مبدأ المعاملة بالمثل عبر سن قوانين مماثلة من خلال مطالبة شعوب العالم العربي والإسلامي لدولها بمحاكمة أمريكا عن مسؤليتها في إزهاق أرواح ملايين البشر في العراق وسوريا وأفغانستان بدون مبرر واستخدام أسلحة محرمة دولياً.
ويرى العريفي أن العالم الآن أمام دولة متمردة على القوانين الدولية – في إشارة إلى أمريكا – ولا تصلح بأن تقود العالم بل هي أساس إشعال الحروب لمصالحها السياسية والمالية فقط.
وأوضح أن أمريكا هي من تحارب حقوق الانسان وتقتل أصحاب البشرة السمراء في شوارعها بدون وجه حق أمام مرأى من العالم والإعلام.
وطالب العريفي أن “نقف صفاً واحداً” دولاً وشعوباً، وأن تكون المعاملة بالمثل وسن قوانين عاجلة كرد سريع للمطالبة بمحاكمة أمريكا وكشفها بكل الوسائل أمام شعبها اعلامياً وقانونياً، حتى ولو أدى ذلك الى استخدام المقاطعة الاقتصادية والسياسية كما فعلت دول صغيرة في حجمها وكبيرة في فعلها كـ “فيتنام” و”كوبا”، على حد قوله، مستشهداً بأبيات شعر قال فيها: “إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب”.
تعليقات ( 59 )
الأزمة المالية المفتعلةيا محامي!
ابو امتنانما كره المحامي فلابد من تحريك هذه الملفات اذا صممت أمريكا على هذا القانون سي الصيت
ترامبالطلاق بائن ولا رجعة فية
ابو امتنانكما أني اعتقد بان جرايم أمريكا لا تسقط بالتقادم فهناك جريمه كبرى ارتكبتها أمريكا ضد اليابان في هورشيما ونجازاكي بالاضافة لما ارتكبته ماذكره المحامي فل
الوزيرمحاولةعرقلةالواردات الامريكيةلناالتحريض على المقاطعةلمنتجاتهم بشكل غيرمباشر بيع جزءمن السندات لو بخساره. تحريرصنعاءفوراً. دعم الثوار بسوريابقوه وعاجل
الوزيرياخي كيف تقاضيهم في العراق وسوريا وافغانستان وهناك دول عربيه ومسلمه تنطلق منهاالطائرات الامريكيةوهناك دعم لوجستي الخيار سحب الارصدةتقليل انتاج البترول
لله عظيم الحمد والثناءسبحان الله على كثر مبيعات امريكا من الايفون إلا أن البركه منزوعه من مبيعاتهم انتزاع ( مبيعات بالهبل واخرتها ديون امريكا 20 تريليون دولار )
( Rima ريما ) 🍎المثل العربي الشهير " اتفقت العرب على ان لايتقفوا " وخيرا برهان مايحدث في سوريا والعراق واليمن .
زائر70امريكاهي سبب زعزعة امن العالم وكل الحروب الي حدث في المنطقه خطه امريكيه ومتغطرسه على العالم ولاتعترف في جرائمها ولاهي خاضعه للمحكمة الدوليه وسوف تعيد
انا حلوهل تعلمون انه ايفون (5) تجاوز مبيعاته اكثر من اربعه مليار لو حسبت 5 مليون جهاز تضربها في معدل900 انضر كم الناتج وهيا تذهب اليهم يعني احنا نعاونهم
انا حلولماذا نخضع ونتوسل وننتظر منتجاتهم لكي تصدر لنا ليه ما يكون العكس ينتظروننا لحد ما نطلبهم
واقع مؤلمماسمعتم بالمثل اللي يقول / أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض . نهبوا ثرواتنا بإدخالنا في حروب ومعارك لاناقة لنا فيها ولاجمل واليوم يردون الإجهاز على ماتبقى
نقاش الحقيقهمحامين جيدين يثبت واقع أن حكومتنا بريئه من أي إتهامات يدّعيها المتضررين !!!!! بعدها سوف يتحول هالقانون ضد الأمريكان !!!!
انا حلوماراح يضرك لو استخدمت جوال سامسنج او الجي تكفون نبي الصدق والمقاطعة لنخبرهم من هوا اقوا منكم
السدغانيقانون جاستا ضدهم بكل تأكيد وفي حالة سحب دول الخليج لوحدها مجتمعة ارصدتها في أمريكا فعلينا أن نعلم بأن الأمريكان لن يقودوا العالم فيما بعد
انا حلويا اخوة ولو نصدق لمرة واحدة في المقاطعة سوفا تنظرو النصر لكم لو تم هذا بالفعل راح تحس انك عالي العال والهاشتاق # قاطعوهم من اجلنا واجل حكومتنا# الهمه
أبو مصلفح الرياضالعراق وراحت بخبر كان وسوريا باي باي وليبيا بعد راحة واستقرار إنعدم فيهاالأمان ومصر ماشافت الخير رغم الرز المدعوم واليمن ياقلبي لاتحزن
صرخة صمتالمرحلة المقبلة مرحلة حساسة وخطيرة القانون هذا مش ضد السعوديه بل وضد دول الخليج ويجب على الخليج اعلان الوحدة في جميع المجالات توحيد العملة والاقتصاد
لله عظيم الحمد والثناءالمعلق جويلان ( القنفذ لا يملك مخلب ولا يملك ناب ومع ذلك لم تستطع وحوش الغاب أن تقهره ) كفو والله ياقنفذ كفو والله ياقنفذ ياوحش الغاب
07خذوا اليابان مثال لما قاطعوا المنتجات الامريكيه اصبحت دولة ذات سيادة وريادة دوليه مو بالكلام نبغا فعل ولايهمكم كلام المثبطين او الخونه التابعين
أبو مصلفح الرياضمن زمان نقول أمريكا الشيطان الأكبر ولايتوهم أحد إنهم أصدقاء هي مصالح وانتهت الصداقة مع أمريكا خطر أكثر من أن تكون عدو لها لأنه سهل يتخلى عنك وينقلب عل
07زي ما تحركوا لازم نتحرك اضربوا المنتجات الامريكيه بالمقاطعه هذا رد الدين لخيرها طول العمر علينا فأجاوا هالكلاب ترا الهدف اضعاف دولتنا واليوم يومنا
الصارمخنازير تتحكم بهم الصهيونيه العالميه، جبناء ولا يتحملون أي مواجهه ولو بسيطه كانت سياسية أو إقتصاديه أو مقاطعه. يجب مواجهتهم وخلق تكتل قوي وتحالفات جديد
لله عظيم الحمد والثناءروسيا منذ مده قامت ببيع بعض الاصول لرد الصاع صاعين ؛ الصين عملت على فكاك جزئي لعملتها لرد الصاع صاعين ؛بقيه الدول لن تستمر دولار في امريكا بعد جاستا!!
أبو مصلفح الرياض***************
07ياشباب مافيناخير اذا ماوقفنا مع دولتنا والله لو ليتأدبون اذا قاطعناهم مو من القيادة المقاطعه منا حنا الشعب تكفون يا شباب هاشتاق بالتحريض
زائرابوفوازالمحامي استشهد بي فيتنام وكوبا انا اقولك ليش لنهم شجعان عندهم كرامة ماخضعو ولاخانو دولتهم من اول الزمان وحتى لأن
07انا عني اي شيءامريكي بقاطعه وابحرض على المقاطعه سيارات قطع غيار اخذهامن ابو كلب ولااخذهامنهم حتى الايفون جميع المنتجات الامريكيه نبغا هاشتاق بالمقاطعه
لا شك تحرك مثل هذا المحاميامر ممتاز وعلينا توجيه هجمه كبيره إعلاميا واقتصاديا على أمريكا . لكن المشكلة ياخي قبل فتره ضخينا في اسواقهم مبالغ هائله رغم مطالبتنا بعدم التسرع .
عميد المستاجرينأمريكا تقتل الشعوب لتعيش على دماء الابرياء ، نهاية الظالم قريبة
لله عظيم الحمد والثناءقانون جاستا سيقابله قانون مماثل ( هذا القانون سيحرك الدول العالميه لحمايه استثماراتها إما بالبيع والخروج من امريكا إلى دول اخرى أو المعامله بالمثل )
بدون مجاملاتمع إحترامي لكلامك ياعريفي . إلا أن الحروب التي شنتها أمريكا على الدول التي ذكرتها جاءت بمساندة ومباركة وقواعد وأراضي وأموال العرب
زينب...وهل ستقف الدول الاسلاميه العربيه مع دولتنا. .؟ لا أرى سوى السعوديه تجابه عن المسلمين لوحدها..سنرى من يقف معنا ومن ضدنا؟
عدد التعليقات:10489
برق الحرم((((( المملكة ..... في وجهها ألق الصباح وإنما .....وجه الخسارة وجه من عاداها)))
زينب...اي قانون هذا ياامريكا ! الخصم فيه هو نفسه الحكم ؟؟
عدد التعليقات:10489
برق الحرم(((((عجنت ((فتنة)) هذا العصر ليلا....وبصَمْت وضعت فيها الخميرةْ.....حسدا من عندهم جاروا علينا .....بأباطيل_ وأخبار _مثيرةْ))))
جويلاناللي ما له مخلب و ناب تأكله الكلاب
ابو يحيىالخطوه الأولى أن تتوقف دول الخليج عن الاستيراد من امريكا من صغير وكبير أقلها الحلوا وأكبرها الطائرات وأمريكا مثل ***مع كل واحد يدفع أكثر .
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةفي هجمات 11 سبتمبر قتل أقل من 5 آلاف بينما امريكا قتلت ظلما أكثر من 2 مليون عراقي غير من أفغانستان وباكستان متأصلة فيهم بذرة جدودهم الكبويات الحرامية
عسكوووول الوافيمخالف للنشر
منصورلازم تكاتف الدول الاسلامة برمتهاومن يتبعهامن دول العالم ضدمن يحيك هذي المؤامرة
نفر معلومللأسف يامحامي عريفي لانملك خيارات لكي نختار الأمر جلل والدول اصبحت تعمل بشريعة الغاب. نحن لانعتمد على انفسنا وليس لدينا اكتفاء ذاتي وايباك خلف القرار
سبهللإحذر من غدر الصديق هذا القانون وضع لابتزاز الدول التى لاتدور في فلك امريكا السعودية ا فشلت خطة امريكا في تقسيم الدول العربية وما سمي بالخريف العربي
آبك آبك آبك آبك آبك آبكالحل الوحيد هو قطع النفط عن أمريكا والاستغناء عن الدولار الأمريكي في اليورو والجنيه الاسترليني والتحالف مع أوربا بدل أمريكا ووووووووو
الحربيمخالف للنشر
المتوكل على اللهكلامك عين الصواب ولكن من يحاكم امريكا انها دوله فوق القانون وقوانين الأممم المتحدة لاتنطبق عليها وليست لها. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بامريكا
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةالعراق الآن مليانة خونة على من تضرر من العرب الأحرار شيعة وسنة أن يوكلو محامي من المملكة لرفع قضية ضد جرائم امريكا والمطالبة بالتعويض ردا بالمثل
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةكلام في الصميم هذا هوة المطلوب في صورة صممت امريكا على الابتزاز أولا محاكمة امريكا ثانيا مقاطعتها اقتصاديا وهذا وحده كافي وخسر أكثر من ما تريد اتزازه
صبحيمخالف للنشر
عدد التعليقات:5319
الرحااالمخالف للنشر
منصور الزعيمتعليق ٢/١ لا يكون أمريكا وكّلتك محامي لها في الشرق الأوسط !؟ الكل عارف ان أمريكا وإيران وإسرائيل محور الشرّ في العالم والله معنا ضد اليهود والنصارى
عدد التعليقات:630
عاشق وطنهكلامك صح ولكن هل تستطيع جمع هؤلاء الدويلات الصغيره التي أغلب حكوماتها خونه والبعض تحكمها إيران راعية الإرهاب وصديقة امريكا
ابو حساننملك اكبر قوة على وجه الارض وجود قبلة المسلمين واطهر بقعة نتكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل ونعتز بديننا الاسلام الحنيف والحرب اقتصادية ولن يفلحوا
ومرة ثالثة: يا محاميأمريكا هي من تحارب حقوق الانسان وتقتل أصحاب البشرة السمراء في شوارعها بدون وجه حق أمام مرأى من العالم والإعلام. يجب ان تثبت قبل لا يدينونك بالجرم
ابو جندلمخالف للنشر
ومرة أخرى: يا محاميبمحاكمة أمريكا عن مسؤليتها في إزهاق أرواح ملايين البشر في العراق وسوريا وأفغانستان بدون مبرر واستخدام أسلحة محرمة دولياً. لازم تثبت قبل ان تدين
يا محاميمخالف للنشر