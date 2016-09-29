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محام ومستشار قانوني: هذه تداعيات قانون جاستا الأمريكي في حال تطبيقه ضد المملكة !

29 سبتمبر, 2016 , 13:14 م
محام ومستشار قانوني: هذه تداعيات قانون جاستا الأمريكي في حال تطبيقه ضد المملكة !
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صحيفة المرصد: قال المحامي الحصري لصحيفة المرصد والمستشار القانوني الدولي، متعب العريفي، إن تداعيات قانون جاستا الامريكي من الناحية القانونية الدولية في حال تطبيقه ضد المملكة تعتبر سابقة خطيرة وخرق للقانون الدولي برمته وانتهاك لحقوق الدول وسيادتها.

أضاف العريفي أن هذا القانون، والذي يستهدف بالدرجة الاولى ابتزاز اقتصادي ومالي وسياسي للدول، سوف يغير من مفاهيم حصانة الدول وبالتالي يقوض ويلغي القانون الدولي.

وقال العريفي: “قانون جاستا سيعرّض الدول لمفهوم جديد سبق لي أن حذرت منه وهو (العالم يحاكم العالم) بعد الأزمة المالية المفتعلة والتي خططت لها أمريكا عن طريق افلاس بنوك دولية في عام ٢٠٠٨”.

ويوصي المستشار القانوني الدولي المملكة العربية السعودية ودول العالم الحر والدول الاسلامية برفض هذا القانون وعدم الامتثال له والتمسك بمبادئ القانون الدولي واللجوء إلى الأمم المتحدة بمذكرات قانونية تستند لقواعد القانون الدولي.

أشار العريفي إلى أنه في حال عدم استجابة أمريكا والأمم المتحدة لهذه الضغوطات فعلى الدول المتضررة استخدام الخيار الثاني وهو مبدأ المعاملة بالمثل عبر سن قوانين مماثلة من خلال مطالبة شعوب العالم العربي والإسلامي لدولها بمحاكمة أمريكا عن مسؤليتها في إزهاق أرواح ملايين البشر في العراق وسوريا وأفغانستان بدون مبرر واستخدام أسلحة محرمة دولياً.

ويرى العريفي أن العالم الآن أمام دولة متمردة على القوانين الدولية – في إشارة إلى أمريكا – ولا تصلح بأن تقود العالم بل هي أساس إشعال الحروب لمصالحها السياسية والمالية فقط.

وأوضح أن أمريكا هي من تحارب حقوق الانسان وتقتل أصحاب البشرة السمراء في شوارعها بدون وجه حق أمام مرأى من العالم والإعلام.

وطالب العريفي أن “نقف صفاً واحداً” دولاً وشعوباً، وأن تكون المعاملة بالمثل وسن قوانين عاجلة كرد سريع للمطالبة بمحاكمة أمريكا وكشفها بكل الوسائل أمام شعبها اعلامياً وقانونياً، حتى ولو أدى ذلك الى استخدام المقاطعة الاقتصادية والسياسية كما فعلت دول صغيرة في حجمها وكبيرة في فعلها كـ “فيتنام” و”كوبا”، على حد قوله، مستشهداً بأبيات شعر قال فيها: “إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب”.



تعليقات ( 59 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 59
    29 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    الأزمة المالية المفتعلة

    يا محامي!
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  2. 58
    29 سبتمبر, 2016 , 14:53 م

    ابو امتنان

    ما كره المحامي فلابد من تحريك هذه الملفات اذا صممت أمريكا على هذا القانون سي الصيت
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  3. 57
    29 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    ترامب

    الطلاق بائن ولا رجعة فية
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  4. 56
    29 سبتمبر, 2016 , 14:50 م

    ابو امتنان

    كما أني اعتقد بان جرايم أمريكا لا تسقط بالتقادم فهناك جريمه كبرى ارتكبتها أمريكا ضد اليابان في هورشيما ونجازاكي بالاضافة لما ارتكبته ماذكره المحامي فل
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  5. 55
    29 سبتمبر, 2016 , 14:50 م

    الوزير

    محاولةعرقلةالواردات الامريكيةلناالتحريض على المقاطعةلمنتجاتهم بشكل غيرمباشر بيع جزءمن السندات لو بخساره. تحريرصنعاءفوراً. دعم الثوار بسوريابقوه وعاجل
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  6. 54
    29 سبتمبر, 2016 , 14:49 م

    اذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا كثير الأذى بالت عليك الثعالبُ وان لم تكن نسرا على قمة السما عليك جرابيع الكهوف تكالبوا
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  7. 53
    29 سبتمبر, 2016 , 14:44 م

    الوزير

    ياخي كيف تقاضيهم في العراق وسوريا وافغانستان وهناك دول عربيه ومسلمه تنطلق منهاالطائرات الامريكيةوهناك دعم لوجستي الخيار سحب الارصدةتقليل انتاج البترول
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  8. 52
    29 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    سبحان الله على كثر مبيعات امريكا من الايفون إلا أن البركه منزوعه من مبيعاتهم انتزاع ( مبيعات بالهبل واخرتها ديون امريكا 20 تريليون دولار )
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  9. 51
    29 سبتمبر, 2016 , 14:28 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    المثل العربي الشهير " اتفقت العرب على ان لايتقفوا " وخيرا برهان مايحدث في سوريا والعراق واليمن .
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  10. 50
    29 سبتمبر, 2016 , 14:28 م

    زائر70

    امريكاهي سبب زعزعة امن العالم وكل الحروب الي حدث في المنطقه خطه امريكيه ومتغطرسه على العالم ولاتعترف في جرائمها ولاهي خاضعه للمحكمة الدوليه وسوف تعيد
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  11. 49
    29 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    انا حلو

    هل تعلمون انه ايفون (5) تجاوز مبيعاته اكثر من اربعه مليار لو حسبت 5 مليون جهاز تضربها في معدل900 انضر كم الناتج وهيا تذهب اليهم يعني احنا نعاونهم
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  12. 48
    29 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    انا حلو

    لماذا نخضع ونتوسل وننتظر منتجاتهم لكي تصدر لنا ليه ما يكون العكس ينتظروننا لحد ما نطلبهم
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  13. 47
    29 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    واقع مؤلم

    ماسمعتم بالمثل اللي يقول / أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض . نهبوا ثرواتنا بإدخالنا في حروب ومعارك لاناقة لنا فيها ولاجمل واليوم يردون الإجهاز على ماتبقى
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  14. 46
    29 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    نقاش الحقيقه

    محامين جيدين يثبت واقع أن حكومتنا بريئه من أي إتهامات يدّعيها المتضررين !!!!! بعدها سوف يتحول هالقانون ضد الأمريكان !!!!
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  15. 45
    29 سبتمبر, 2016 , 14:16 م

    انا حلو

    ماراح يضرك لو استخدمت جوال سامسنج او الجي تكفون نبي الصدق والمقاطعة لنخبرهم من هوا اقوا منكم
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  16. 44
    29 سبتمبر, 2016 , 14:15 م

    السدغاني

    قانون جاستا ضدهم بكل تأكيد وفي حالة سحب دول الخليج لوحدها مجتمعة ارصدتها في أمريكا فعلينا أن نعلم بأن الأمريكان لن يقودوا العالم فيما بعد
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  17. 43
    29 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    انا حلو

    يا اخوة ولو نصدق لمرة واحدة في المقاطعة سوفا تنظرو النصر لكم لو تم هذا بالفعل راح تحس انك عالي العال والهاشتاق # قاطعوهم من اجلنا واجل حكومتنا# الهمه
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  18. 42
    29 سبتمبر, 2016 , 14:10 م

    أبو مصلفح الرياض

    العراق وراحت بخبر كان وسوريا باي باي وليبيا بعد راحة واستقرار إنعدم فيهاالأمان ومصر ماشافت الخير رغم الرز المدعوم واليمن ياقلبي لاتحزن
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  19. 41
    29 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    صرخة صمت

    المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وخطيرة القانون هذا مش ضد السعوديه بل وضد دول الخليج ويجب على الخليج اعلان الوحدة في جميع المجالات توحيد العملة والاقتصاد
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  20. 40
    29 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    المعلق جويلان ( القنفذ لا يملك مخلب ولا يملك ناب ومع ذلك لم تستطع وحوش الغاب أن تقهره ) كفو والله ياقنفذ كفو والله ياقنفذ ياوحش الغاب
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  21. 39
    29 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    07

    خذوا اليابان مثال لما قاطعوا المنتجات الامريكيه اصبحت دولة ذات سيادة وريادة دوليه مو بالكلام نبغا فعل ولايهمكم كلام المثبطين او الخونه التابعين
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  22. 38
    29 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    أبو مصلفح الرياض

    من زمان نقول أمريكا الشيطان الأكبر ولايتوهم أحد إنهم أصدقاء هي مصالح وانتهت الصداقة مع أمريكا خطر أكثر من أن تكون عدو لها لأنه سهل يتخلى عنك وينقلب عل
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  23. 37
    29 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    07

    زي ما تحركوا لازم نتحرك اضربوا المنتجات الامريكيه بالمقاطعه هذا رد الدين لخيرها طول العمر علينا فأجاوا هالكلاب ترا الهدف اضعاف دولتنا واليوم يومنا
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  24. 36
    29 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    الصارم

    خنازير تتحكم بهم الصهيونيه العالميه، جبناء ولا يتحملون أي مواجهه ولو بسيطه كانت سياسية أو إقتصاديه أو مقاطعه. يجب مواجهتهم وخلق تكتل قوي وتحالفات جديد
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  25. 35
    29 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    روسيا منذ مده قامت ببيع بعض الاصول لرد الصاع صاعين ؛ الصين عملت على فكاك جزئي لعملتها لرد الصاع صاعين ؛بقيه الدول لن تستمر دولار في امريكا بعد جاستا!!
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  26. 34
    29 سبتمبر, 2016 , 14:03 م

    أبو مصلفح الرياض

    ***************
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 33
    29 سبتمبر, 2016 , 14:03 م

    07

    ياشباب مافيناخير اذا ماوقفنا مع دولتنا والله لو ليتأدبون اذا قاطعناهم مو من القيادة المقاطعه منا حنا الشعب تكفون يا شباب هاشتاق بالتحريض
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  28. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    زائرابوفواز

    المحامي استشهد بي فيتنام وكوبا انا اقولك ليش لنهم شجعان عندهم كرامة ماخضعو ولاخانو دولتهم من اول الزمان وحتى لأن
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  29. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    07

    انا عني اي شيءامريكي بقاطعه وابحرض على المقاطعه سيارات قطع غيار اخذهامن ابو كلب ولااخذهامنهم حتى الايفون جميع المنتجات الامريكيه نبغا هاشتاق بالمقاطعه
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  30. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    لا شك تحرك مثل هذا المحامي

    امر ممتاز وعلينا توجيه هجمه كبيره إعلاميا واقتصاديا على أمريكا . لكن المشكلة ياخي قبل فتره ضخينا في اسواقهم مبالغ هائله رغم مطالبتنا بعدم التسرع .
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  31. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    عميد المستاجرين

    أمريكا تقتل الشعوب لتعيش على دماء الابرياء ، نهاية الظالم قريبة
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  32. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    قانون جاستا سيقابله قانون مماثل ( هذا القانون سيحرك الدول العالميه لحمايه استثماراتها إما بالبيع والخروج من امريكا إلى دول اخرى أو المعامله بالمثل )
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  33. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    بدون مجاملات

    مع إحترامي لكلامك ياعريفي . إلا أن الحروب التي شنتها أمريكا على الدول التي ذكرتها جاءت بمساندة ومباركة وقواعد وأراضي وأموال العرب
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  34. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 13:54 م

    زينب...

    وهل ستقف الدول الاسلاميه العربيه مع دولتنا. .؟ لا أرى سوى السعوديه تجابه عن المسلمين لوحدها..سنرى من يقف معنا ومن ضدنا؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:10489

    برق الحرم

    ((((( المملكة ..... في وجهها ألق الصباح وإنما .....وجه الخسارة وجه من عاداها)))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    زينب...

    اي قانون هذا ياامريكا ! الخصم فيه هو نفسه الحكم ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:10489

    برق الحرم

    (((((عجنت ((فتنة)) هذا العصر ليلا....وبصَمْت وضعت فيها الخميرةْ.....حسدا من عندهم جاروا علينا .....بأباطيل_ وأخبار _مثيرةْ))))
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  38. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 13:49 م

    جويلان

    اللي ما له مخلب و ناب تأكله الكلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    ابو يحيى

    الخطوه الأولى أن تتوقف دول الخليج عن الاستيراد من امريكا من صغير وكبير أقلها الحلوا وأكبرها الطائرات وأمريكا مثل ***مع كل واحد يدفع أكثر .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    في هجمات 11 سبتمبر قتل أقل من 5 آلاف بينما امريكا قتلت ظلما أكثر من 2 مليون عراقي غير من أفغانستان وباكستان متأصلة فيهم بذرة جدودهم الكبويات الحرامية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 13:43 م

    عسكوووول الوافي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    منصور

    لازم تكاتف الدول الاسلامة برمتهاومن يتبعهامن دول العالم ضدمن يحيك هذي المؤامرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    نفر معلوم

    للأسف يامحامي عريفي لانملك خيارات لكي نختار الأمر جلل والدول اصبحت تعمل بشريعة الغاب. نحن لانعتمد على انفسنا وليس لدينا اكتفاء ذاتي وايباك خلف القرار
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  44. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    سبهلل

    إحذر من غدر الصديق هذا القانون وضع لابتزاز الدول التى لاتدور في فلك امريكا السعودية ا فشلت خطة امريكا في تقسيم الدول العربية وما سمي بالخريف العربي
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  45. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 13:39 م

    آبك آبك آبك آبك آبك آبك

    الحل الوحيد هو قطع النفط عن أمريكا والاستغناء عن الدولار الأمريكي في اليورو والجنيه الاسترليني والتحالف مع أوربا بدل أمريكا ووووووووو
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  46. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 13:38 م

    الحربي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 13:36 م

    المتوكل على الله

    كلامك عين الصواب ولكن من يحاكم امريكا انها دوله فوق القانون وقوانين الأممم المتحدة لاتنطبق عليها وليست لها. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بامريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    العراق الآن مليانة خونة على من تضرر من العرب الأحرار شيعة وسنة أن يوكلو محامي من المملكة لرفع قضية ضد جرائم امريكا والمطالبة بالتعويض ردا بالمثل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  49. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    كلام في الصميم هذا هوة المطلوب في صورة صممت امريكا على الابتزاز أولا محاكمة امريكا ثانيا مقاطعتها اقتصاديا وهذا وحده كافي وخسر أكثر من ما تريد اتزازه
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  50. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    صبحي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:5319

    الرحااال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 13:29 م

    منصور الزعيم

    تعليق ٢/١ لا يكون أمريكا وكّلتك محامي لها في الشرق الأوسط !؟ الكل عارف ان أمريكا وإيران وإسرائيل محور الشرّ في العالم والله معنا ضد اليهود والنصارى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:630

    عاشق وطنه

    كلامك صح ولكن هل تستطيع جمع هؤلاء الدويلات الصغيره التي أغلب حكوماتها خونه والبعض تحكمها إيران راعية الإرهاب وصديقة امريكا
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  54. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 13:24 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    ابو حسان

    نملك اكبر قوة على وجه الارض وجود قبلة المسلمين واطهر بقعة نتكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل ونعتز بديننا الاسلام الحنيف والحرب اقتصادية ولن يفلحوا
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  56. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 13:21 م

    ومرة ثالثة: يا محامي

    أمريكا هي من تحارب حقوق الانسان وتقتل أصحاب البشرة السمراء في شوارعها بدون وجه حق أمام مرأى من العالم والإعلام. يجب ان تثبت قبل لا يدينونك بالجرم
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  57. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    ابو جندل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    ومرة أخرى: يا محامي

    بمحاكمة أمريكا عن مسؤليتها في إزهاق أرواح ملايين البشر في العراق وسوريا وأفغانستان بدون مبرر واستخدام أسلحة محرمة دولياً. لازم تثبت قبل ان تدين
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  59. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 13:17 م

    يا محامي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

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