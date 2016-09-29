صحيفة المرصد-واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي
استجابة للدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية التركية , وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ توجه بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية هذا اليوم الخميس 28 / 12 / 1437هـ الموافق 29 / 9 / 2016م , حيث سيلتقي خلالها بفخامة الرئيس التركي / رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين في تركيا , لبحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين , إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته .
بيان من الديوان الملكي
صحيفة المرصد-واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
تعليقات ( 19 )
المزن🌺استودعناك الله الذي لاتضيع ودائعه 🌺
ام الغاليالله يحفظك وترجع بالسلامه ان شاءالله
المتفائلبالسلامه والتوفيق بلحل والترحال الله معك ياغالى ياابن الغالى
ابو امتنانبالتوفيق وزياره مواقفه بإذن الله
ابو عبدالإلهالله يحفظك وترجع بالسلامة حفظك الله في حلك وترحالك..
لله عظيم الحمد والثناءيالله استودعناك ابو فهد ملكنا سلمان واستودعناك مسافريها ولي العهد ومبتعثينا والسعوديه وأهلها وأرضها وسمائها الذي لا تضيع ودئعك
جبال سديرالاعتماد على اللة اولا ثم سواعد الرجال من ابناء هذا الوطن الذي شرفة الله ببيتة الحرام ومسجد نبية محمد صلى الله علية وسلم ثم اصدقائناالذين بانت معادنهم
زائر بشكل سريعحفظه الله .. يرجع بالسلامة ان شاء الله
العاصيفي حفظ الله
أم نوافالله يحفظك وترجع بالسلامة
عدد التعليقات:10489
برق الحرم(((((( في حفظ الله ...... يرعاكم )))))
منصورالله يحفظه
زمن الذكرياتربي يحفظه ويرعاه ويوفقه
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةزيارة ونيارة ان شاء الله اللهم ديم على الشعوب العربية والمسلمة الأمن والأمان والاتفاق بينهم هذه الزيارة تنكد على اتباع الفرس اتحدوا في وجه غطرسة امريك
المهااااحفظك الله في حلك وترحالك..
الغامديفي حفظ الله
اصيلتركيا وقطر والسعوديه وباكستان يجب التكاتف بينها لان المستقبل غير مضمون وهذه الدول التى يمكن ان تعتمد عليها كاصدقاء حقيقيين