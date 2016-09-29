صحيفة المرصد-واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

استجابة للدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية التركية , وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ توجه بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية هذا اليوم الخميس 28 / 12 / 1437هـ الموافق 29 / 9 / 2016م , حيث سيلتقي خلالها بفخامة الرئيس التركي / رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين في تركيا , لبحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين , إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته .