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بيان من الديوان الملكي

29 سبتمبر, 2016 , 14:01 م
بيان من الديوان الملكي
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صحيفة المرصد-واس:صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي
استجابة للدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية التركية , وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ توجه بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية هذا اليوم الخميس 28 / 12 / 1437هـ الموافق 29 / 9 / 2016م , حيث سيلتقي خلالها بفخامة الرئيس التركي / رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين في تركيا , لبحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين , إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته .



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    المزن

    🌺استودعناك الله الذي لاتضيع ودائعه 🌺
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  2. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    الله يحفظك ياولد نايف من أهل الغدر ؟؟؟
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  3. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    ام الغالي

    الله يحفظك وترجع بالسلامه ان شاءالله
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  4. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 14:54 م

    المتفائل

    بالسلامه والتوفيق بلحل والترحال الله معك ياغالى ياابن الغالى
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  5. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 14:43 م

    ابو امتنان

    بالتوفيق وزياره مواقفه بإذن الله
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  6. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    ابو عبدالإله

    الله يحفظك وترجع بالسلامة حفظك الله في حلك وترحالك..
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  7. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 14:37 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    يالله استودعناك ابو فهد ملكنا سلمان واستودعناك مسافريها ولي العهد ومبتعثينا والسعوديه وأهلها وأرضها وسمائها الذي لا تضيع ودئعك
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  8. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 14:32 م

    جبال سدير

    الاعتماد على اللة اولا ثم سواعد الرجال من ابناء هذا الوطن الذي شرفة الله ببيتة الحرام ومسجد نبية محمد صلى الله علية وسلم ثم اصدقائناالذين بانت معادنهم
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  9. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    زائر بشكل سريع

    حفظه الله .. يرجع بالسلامة ان شاء الله
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  10. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    العاصي

    في حفظ الله
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  11. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 14:12 م

    أم نواف

    الله يحفظك وترجع بالسلامة
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  12. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    الله معك في كل شي
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  13. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 14:08 م
    عدد التعليقات:10489

    برق الحرم

    (((((( في حفظ الله ...... يرعاكم )))))
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  14. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 14:07 م

    منصور

    الله يحفظه
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  15. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 14:06 م

    زمن الذكريات

    ربي يحفظه ويرعاه ويوفقه
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  16. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    زيارة ونيارة ان شاء الله اللهم ديم على الشعوب العربية والمسلمة الأمن والأمان والاتفاق بينهم هذه الزيارة تنكد على اتباع الفرس اتحدوا في وجه غطرسة امريك
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  17. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    المهاااا

    حفظك الله في حلك وترحالك..
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  18. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    الغامدي

    في حفظ الله
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  19. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    اصيل

    تركيا وقطر والسعوديه وباكستان يجب التكاتف بينها لان المستقبل غير مضمون وهذه الدول التى يمكن ان تعتمد عليها كاصدقاء حقيقيين
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