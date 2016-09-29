نائب أمريكي: إذا لم تكن السعودية متورطة في أحداث الـ11 أيلول 2001 فلماذا القلق ؟!

صحيفة المرصد:تساءل النائب الأمريكي عن الحزب الجمهوري بيتر كينغ عن سبب قلق السعودية من قانون جاستا قائلاً ” إذا لم تكن السعودية متورطة في أحداث الـ11 أيلول 2001 فلماذا القلق؟”.
واعتبر النائب الأمريكي أن “ما يقوم به قانون “جاستا” الذي يتيح لذوي ضحايا الحادثة بمقاضاة دور السعودية المزعوم هو غلق لفجوة في القانون والطريقة التي يعمل فيها القانون، وهذا يشمل الحصانة السيادية، وهذا يعني إن قامت حكومة بتنفيذ هجوم إرهابي هنا في الولايات المتحدة الأميركية وإذا قاموا بالفعل بالتخطيط والتنفيذ فإنه يمكن مقاضاتهم”.
ولفت إلى أنه “للأسف المحكمة في نيويورك كانت تقول إنه ولأن الهجوم خطط له خارج البلاد، أي إذا كان هناك تورط سعودي وتخطيط خارج البلاد فلم يكن هناك مجال لمقاضاتهم، والقانون الحالي يفضي إلى أنه وأينما خطط للهجوم سواء إن كان خارج البلاد أو داخلها، يمكن تقديم دعوى قضائية في ذلك”.
تعليقات ( 17 )
ام الغاليلها اكثر من 16 سنه اصحي يانايم
ام الغاليطيب ياكثر ماقتلوا طلاب سعوديين غدر ولاتكلمنا مثلهم وين الاتفاق بينا وبينكم
ام الغاليليس قلق ولاكن انتم فتحتوا موضوع بالقوه تلزقونه فينا وخطط له خارج السعوديه تبون نسكت لو سكتنا يقولون ماعندهم مبررات موضوع منتهي وحنا متضررين اكثر منكم
شيبهابتعدنا عن نهج الله وحاربناه بالربا فأوكلنا لأنفسنا ، وجعل ***البشرية تتداعى علينا ، ولن يصلح حالنا ،وتقوى شوكتنا ،وتظهر هيبتنا، إلا بالعودة إليه .
جلوتفتحون علينا باب ما ينقفل وتقول (لماذا القلق) أقلقوا لحيك بلى أقلقوا لحيك زليل الحيا هلك ما ربوك زين
الله المستعانتلك نتائج المعسكرات الصيفية والدعوية والتي لم يكن احد يعرها أي إهتمام كانت تفرخ إرهابا أساء للدولة وللمواطن وللإسلام. يجب أن نقف جميعا وقفة رجل واحد.
ابو امتنانعلينا هاكذا بل سوف تتخذ بلادي ماهو مناسب وسوف تقيم علاقتها مع أمريكا ومبروك عليكم الدوله المجوسيه
دحوم1المملكه قلقه من خيانه وغدر امريكا السعوديه ماكنت تتوقع هذا الابتزاز بعد شراكه اكثر من 50 سنه وهذا سيجعل جميع الدول تنقل اموالها واصولها لدول اخرى
جبال سديريجب ان تهتز بورصة نيوورك بسحب الارصدة السعودية قبل فوات الاوان ساعة لاينفع الندم
ابو امتنانأنتم تعلمون من هو الفاعل الحقيقي لهذا الهجوم الا وهي الدوله التي تستقطب جماعة القاعدة عندها الان الا وهي الدوله المجوسيه وهذا الفلم سي الإخراج لن يمر
نقاش الحقيقهوهل تضمن أي نوع من العدالة في محكمتك يانائب حتى يطمأن المتهم باطلا ببرائته !!! 15 سنه وأنتم تنتظرون الوقت المناسب للإبتزاز
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةقلق السعودية لانها تعلم ابتزاز وليس ألعكس وعليها وكل الشعوب الأخرى أخذ العبر من هذا وان لا يثق أحدا فيكم مستقبلا خاصة الدول النفطية لأن الصلصة بدمائكم
سعداقرار هذا القانون يعني اعلان حرب من نوع اخر
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةيا الله على أبو تناقضكم قانون جاستا بمجرد صوت عليه الكونقرس أصبح ساري المفعول أظنه وطبعا تخطيط هجمات 11 سبتمبر في دولة الشر إيران وإسرائيل بمباركتكم
لله عظيم الحمد والثناءدول العالم تعلم أن قانون جاستا ابتزازي بإمتياز وتعلم أن السياده للجميع بما فيها امريكا أصبحت رماد ( ليس لدى السعوديه قلق ولكن أيقنت أنه ابتزاز )
سعدهل كان من الحكمه وضع الأموال في امريكا عند الوبي اليهودي والايراني وغيره من المعادين أتمنى ان لا تكون كل الأموال في سله واحده وان لا تجمد الأموال
لله عظيم الحمد والثناءكذلك أتسأل وأسأل عموم مجلس الكونجرس( لماذا امريكا لا توقع على ميثاق المحكمه الجنائيه الدوليه ؛ لماذا القلق!! من عدم التوقيع ) خذها يابيتر كينغ