بن قنة: كم تشريعا يحتاجه العرب والمسلمون لمحاسبة أمريكا على الإرهاب.. واشنطن تبتز الرياض

صحيفة المرصد:تفاعلت الاعلامية الجزائرية الشهيرة مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة مع قانون جاستا القاضي بملاحقة السعودية ومقاضاتها على خلفية هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001, قائلة إن قانون جاستا أصبح غير قابل للنقض من أوباما.

وأضافت في سلسلة تغريدات نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. قانون محاربة رعاة الإرهاب يدشّن مرحلة جديدة في العلاقات الامريكية السعودية عنوانها الابتزاز “.

وتابعت بن قنة قائلة ” كم تشريعا لمحاسبة رعاة الارهاب من قبيل قانون جاستا يحتاج العرب و المسلمون لمحاسبة أمريكا على الاٍرهاب في العراق و أفغانستان و سوريا.. ”.