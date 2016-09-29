بن قنة: كم تشريعا يحتاجه العرب والمسلمون لمحاسبة أمريكا على الإرهاب.. واشنطن تبتز الرياض

صحيفة المرصد:تفاعلت الاعلامية الجزائرية الشهيرة مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة مع قانون جاستا القاضي بملاحقة السعودية ومقاضاتها على خلفية هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001, قائلة إن قانون جاستا أصبح غير قابل للنقض من أوباما.
وأضافت في سلسلة تغريدات نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. قانون محاربة رعاة الإرهاب يدشّن مرحلة جديدة في العلاقات الامريكية السعودية عنوانها الابتزاز “.
وتابعت بن قنة قائلة ” كم تشريعا لمحاسبة رعاة الارهاب من قبيل قانون جاستا يحتاج العرب و المسلمون لمحاسبة أمريكا على الاٍرهاب في العراق و أفغانستان و سوريا.. ”.
تعليقات ( 14 )
متابع بصمت9 _ كلامك صح مسمار
محبة السنةاللهم انا نعوذ بك من شرور اعدئنا ونجعلك يارب في نحورهم حسبنا الله الحي القيوم الذي لا يموت ونعم الوكيل
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةكم أتمنى أن توكل القضية لمحامين عرب من كل بلد محامي ومن تونس المحامية سامية عبو صاحبة أسلط لسان عربي وهيا دائما على حق ولله لتلي امريكا تنحرج على دمها
محبة السنةاللهم انا نعوذ بك من شرور اعدئنا ونجعلك يارب في نحورهم حسبنا الله الحي القيوم الذي لا يموت ونعم الوكيل
مسمارتوكيل 2 محامين للترافع امام القضاء الامريكي بس المهم يكونو مصاريه وشوفو الشغل اللي يطرب يطلعو امريكا مديونه لنا ههههههههه يغيرو اومممم الدعوه
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةنحتاج لعشرات التشريع أن ما قلنا مئات فالعراق وحدها أكثر من 2 مليون قتلو فيها ولازال للأسف المعتوه بوش حر طليق يمرح ويسرح في مزرعته ويداعب شقيفه الكلب
marلانحتاج الا تشريع واحد مثل تشريع الملك فيصل رحمه الله بقطع البترول عن الغرب وتاتيك انريكا راكعه صاغره هل يعيدالتاربخ نفسه وتتخذتلك الخطوه وترى العجب
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةكم أحبك يا خديجة بن قمة جارتنا العزيزة تفاعلي أيتها الحرة صاحبة القلم الحر الذي لا يهاب أحدا بلد التوحيد تحتاج الآن الدفاع عنها من كل عربي ومسلم شريف
عدد التعليقات:8389
اللامي10كلام قوي وفي الصميم
ابو امتنانصدقتي
دحوم1امريكا بتسكت العراق وافغانستان*وسوريا عنطريق ايران ولن يرفعو دعوه ضدالشيطان الاكبر ام المصايب والحروب امريكا لكن السعوديه لازم تسحب اموالها وتجارتها
عدد التعليقات:8389
اللامي10كم تشريعا لمحاسبة رعاة الارهاب من قبيل قانون جاستا يحتاج العرب و المسلمون لمحاسبة أمريكا على الاٍرهاب في العراق و أفغانستان و سوريا?!?!?!
عدد التعليقات:42
Xx5halidxXاتمنى بكره اصحى والقى المملكه العربيه السعوديه تعلن قطع علاقاتها الاقتصاديه والدبلوماسيه مع الوالايات المتحده الامريكيه