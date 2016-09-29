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بن قنة: كم تشريعا يحتاجه العرب والمسلمون لمحاسبة أمريكا على الإرهاب.. واشنطن تبتز الرياض

29 سبتمبر, 2016 , 14:26 م
بن قنة: كم تشريعا يحتاجه العرب والمسلمون لمحاسبة أمريكا على الإرهاب.. واشنطن تبتز الرياض
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صحيفة المرصد:تفاعلت الاعلامية الجزائرية الشهيرة مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة مع قانون جاستا القاضي بملاحقة السعودية ومقاضاتها على خلفية هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001, قائلة إن قانون جاستا أصبح غير قابل للنقض من أوباما.

وأضافت في سلسلة تغريدات نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. قانون محاربة رعاة الإرهاب يدشّن مرحلة جديدة في العلاقات الامريكية السعودية عنوانها الابتزاز “.

وتابعت بن قنة قائلة ” كم تشريعا لمحاسبة رعاة الارهاب من قبيل قانون جاستا يحتاج العرب و المسلمون لمحاسبة أمريكا على الاٍرهاب في العراق و أفغانستان و سوريا.. ”.

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تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    الارصدة قديمه
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  2. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

    متابع بصمت

    9 _ كلامك صح مسمار
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  3. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    محبة السنة

    اللهم انا نعوذ بك من شرور اعدئنا ونجعلك يارب في نحورهم حسبنا الله الحي القيوم الذي لا يموت ونعم الوكيل
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  4. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    كم أتمنى أن توكل القضية لمحامين عرب من كل بلد محامي ومن تونس المحامية سامية عبو صاحبة أسلط لسان عربي وهيا دائما على حق ولله لتلي امريكا تنحرج على دمها
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  5. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 14:50 م

    محبة السنة

    اللهم انا نعوذ بك من شرور اعدئنا ونجعلك يارب في نحورهم حسبنا الله الحي القيوم الذي لا يموت ونعم الوكيل
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  6. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    مسمار

    توكيل 2 محامين للترافع امام القضاء الامريكي بس المهم يكونو مصاريه وشوفو الشغل اللي يطرب يطلعو امريكا مديونه لنا ههههههههه يغيرو اومممم الدعوه
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  7. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 14:36 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    نحتاج لعشرات التشريع أن ما قلنا مئات فالعراق وحدها أكثر من 2 مليون قتلو فيها ولازال للأسف المعتوه بوش حر طليق يمرح ويسرح في مزرعته ويداعب شقيفه الكلب
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  8. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 14:36 م

    mar

    لانحتاج الا تشريع واحد مثل تشريع الملك فيصل رحمه الله بقطع البترول عن الغرب وتاتيك انريكا راكعه صاغره هل يعيدالتاربخ نفسه وتتخذتلك الخطوه وترى العجب
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  9. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    كم أحبك يا خديجة بن قمة جارتنا العزيزة تفاعلي أيتها الحرة صاحبة القلم الحر الذي لا يهاب أحدا بلد التوحيد تحتاج الآن الدفاع عنها من كل عربي ومسلم شريف
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  10. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 14:33 م
    عدد التعليقات:8389

    اللامي10

    كلام قوي وفي الصميم
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  11. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 14:33 م

    ابو امتنان

    صدقتي
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  12. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 14:33 م

    دحوم1

    امريكا بتسكت العراق وافغانستان*وسوريا عنطريق ايران ولن يرفعو دعوه ضدالشيطان الاكبر ام المصايب والحروب امريكا لكن السعوديه لازم تسحب اموالها وتجارتها
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  13. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:8389

    اللامي10

    كم تشريعا لمحاسبة رعاة الارهاب من قبيل قانون جاستا يحتاج العرب و المسلمون لمحاسبة أمريكا على الاٍرهاب في العراق و أفغانستان و سوريا?!?!?!
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  14. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 14:31 م
    عدد التعليقات:42

    Xx5halidxX

    اتمنى بكره اصحى والقى المملكه العربيه السعوديه تعلن قطع علاقاتها الاقتصاديه والدبلوماسيه مع الوالايات المتحده الامريكيه
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