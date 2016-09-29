بالفيديو..فيفي عبده:ربنا بيقولي أعملي ده بعمل.. وبستخير ربنا في كل أعمالي

صحيفة المرصد:قالت الفنانة المصرية والأم المثالية فيفي عبده، إنها تقوم باستخارة الله في كل أعمالها، لافتة إلى أنها ليست كالبعض الذين يلقون بالا طويلا فيما يقوله الناس أو ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مقابلة لعبده على قناة صدى البلد، حيث قال: “أنا دائما لا أنظر خلفي، يعني حتى لو قام أحد بسحبي من ظهري ورجعني خمسة أمتار للوراء، أنا اسحب الخمسة متر وأطلع فيهم بأمرك يا رب وبالإرادة أطلع فيهم 15 متر للأمام، يعني أنما دائما لا أحب الهزيمة وأحب جدا أن أكون إيجابية..”

وتابعت الفنانة المصرية بالقول: “ردود فعلي من عند الله وليست مدروسة بالضرورة.. اتجاهي من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يقول لي مثلا اعملي ده، على طول يقولي دي حتكوس كويسة ليكي فأستخير ربنا، لو كويس أعمله ولو مش كويس خلاص..”.