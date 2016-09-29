بالفيديو..فيفي عبده:ربنا بيقولي أعملي ده بعمل.. وبستخير ربنا في كل أعمالي

صحيفة المرصد:قالت الفنانة المصرية والأم المثالية فيفي عبده، إنها تقوم باستخارة الله في كل أعمالها، لافتة إلى أنها ليست كالبعض الذين يلقون بالا طويلا فيما يقوله الناس أو ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في مقابلة لعبده على قناة صدى البلد، حيث قال: “أنا دائما لا أنظر خلفي، يعني حتى لو قام أحد بسحبي من ظهري ورجعني خمسة أمتار للوراء، أنا اسحب الخمسة متر وأطلع فيهم بأمرك يا رب وبالإرادة أطلع فيهم 15 متر للأمام، يعني أنما دائما لا أحب الهزيمة وأحب جدا أن أكون إيجابية..”
وتابعت الفنانة المصرية بالقول: “ردود فعلي من عند الله وليست مدروسة بالضرورة.. اتجاهي من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يقول لي مثلا اعملي ده، على طول يقولي دي حتكوس كويسة ليكي فأستخير ربنا، لو كويس أعمله ولو مش كويس خلاص..”.
تعليقات ( 11 )
لاري كنقربنا يأخذك ويريح العباد والبلاد من شرورك ... أجل تستخيرن ربنا كلما جتك حفلة رقص .****
عدد التعليقات:5319
الرحااالفيه مثلها من يقول حلمت برؤيا ان هذا سيفعل وان هذا سيكون..الفرق مجرد انه رجل بلبس اسلامي كما يظنه طائفته..سيم سيم
مسمارهذا اللي يزين الشيطان لهم اعمالهم!! وتقول ربنا قال اعملى كده ماسمعت قول ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك الصالحين وماضنتي انك منهم دام استثناك ابليس
الحقبانيعلم ان يبغي تتزوج رقصه علشان تكون في البيت بدل مابحث عن الفنون مع بينت يرقصه تكون هذه جهاز ..فيفي عبده الانه الام مثليه في رقصه علم
أبو مصلفح الرياضعموما يقول علي بن محمد قال من ليلة لوحده يسهره طال ليله ياعساها وليتها هاالشيخة اللي كل عاصي تقهره هبلت باالناس يخرب بيتها الله يعين اللي يقول اغليتها
ابو وردةقلبك عااامر بالايمان
أبو مصلفح الرياضطيب وين المشكلة في كلامها ماألومك إذا أحلام تقول إنها درست دراسات إسلامية وتنظر هنا وهناك وحاسة بحالها تبي تصير داعية وزوجها تكريما له ولها غسل الكعبة
راجي رحمة ربهنسأل الله لنا ولهم الهدايه والصلاح والثبات على مايحب الله ويرضيه العمر يركض والموت يأتي فجأة ومن أضل منن يعتقد انه يحسن العمل وهو ضال
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةيعني ربنا قلك ارقصي أستغفر الله بس.... لا تعليق أكثر ....!!!!
كلي املربنا معاك
عدد التعليقات:14067
هيفاء @😂😂 ربنا يسامحكٍ أخبار ميزوو أيه 😩😂