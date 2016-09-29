“تويتر وفيسبوك” قد يمنعانك من الدخول إلى أمريكا !

صحيفة المرصد: كشفت تقارير أن وكالة الجمارك الأميركية ترغب في إضافة خانة خاصة بالشبكات الاجتماعية على المستندات التي يجب على المسافر تعبئتها قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وبحسب التسريبات التي طالت أحدث نسخة من النموذج المقترح للتعديل الجديد فإن الخانة الجديدة يمكن أن تصبح إلزامية لجميع المسافرين القادمين إلى أمريكا، نقلا عن راديو “سوا” الأمريكي.

وفي مقابل ذلك، أثارت هذه الفكرة الكثير من الانتقادات من جانب المدافعين عن احترام الخصوصية، الأمر الذي أدى إلى إرسال ائتلاف من منظمات حقوق إنسان وحريات مدنية رسالة مفتوحة إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، تدعو فيها إلى سحب المقترح.

ويتوجب على الزوار الآتين إلى الولايات المتحدة تقديم طلب للحصول على تأشيرة، إلا في حال كانوا ينتمون إلى واحدة من 37 دولة فإنهم يصبحون معافون من التأشيرة.

وتشمل هذه الدول، على سبيل المثال، معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا وكوريا الجنوبية وتشيلي.

ولكن يجب حتى على الزوار من هذه البلدان، التقدم بطلب للحصول على تصريح لزيارة البلاد قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ وصولهم المقرر إلى الولايات المتحدة.