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إماراتي يُهدي ميريام كلينك سيارة سعرها أكثر من 200 ألف دولار!

29 سبتمبر, 2016 , 14:53 م
إماراتي يُهدي ميريام كلينك سيارة سعرها أكثر من 200 ألف دولار!
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صحيفة المرصد:نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة هديةٍ تلقتها من أحد معجبيها وهي عبارة عن سيارة Lamborghini، حمراء اللون.

وأرفقت ميريام الصورة بتعليق جاء فيه: “سيارتي الجديدة، هدية من السيد فهد من الإمارات. متحمسة لقيادتها”.

ويبدو أن السيارة الّتي قد يفوق سعرها 200 ألف دولار بحاجة إلى بعض التعديلات كي تتناسب مع شخصية كلينك وأبرزها تحويلها إلى اللون الزهري.

في هذا الإطار، كتبت ميريام: “بدي حدا شاطر يطرشلي اللامبورغيني زهر وقت توصل من دبي”.

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تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    ياكثر ال **** يصرف فلوسه ع ال ****ويقول المهر غالي
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  2. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 15:11 م

    بدوي

    ملككم الله خزائن الأرض وفشلتم في توظيفها فيما يرضيه ، وسترون غبها ولو بعد حين .
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  3. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 15:10 م

    موفق

    اشهد انها تستاهل المزه،،،،،
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  4. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    الحق يقال

    .....وان المبذرين اخوان الشياطين
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  5. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 15:08 م

    ترامب

    كلما ازداد ابتعاد المجتمع عن الحقيقة ، كلما ازدادت كراهيته لمن يتحدثون عن الحقيقة
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  6. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    باوند

    الله لايكثر خيرك ، لو جعلتها تكاليف محامين لمقاضاة أحفاد فيروز في عودة الجزر ،وإثارة ذلك على مستوى العالم .
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  7. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    حسين

    بصراحه البنت صاروخ له حق ****
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  8. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    عزوز

    أهم شي***
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  9. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

    حسبي الله ونعم الوكيل***و؟؟؟؟؟ عساهم الفقر يارب
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  10. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 15:04 م

    ترامب

    يتخذ الإنسان المهدور قناعاً خارجياً اجتماعياً يتستر به على ذاته أمام الآخرين
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  11. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 15:03 م

    فـهــــــد

    ****ويلعب بالنعمه اعطها المحتاجين والفقراء هذى تبي تطلع الفلوس من ***امثالك
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  12. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 15:02 م

    زخرفه

    صدقتي ياتونسيه ....*** طالما هؤلاء السفهاء يعبثون بالأموال بهذا الشكل المقزز
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  13. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    ريناد

    مو غريبة على ***فلوسهم للاشكال ذي لو جيته فقيرة شريفة تطلب منه طردها ماحد شجع وخلهم يتكاثرو الا ***مثله إذا شافو الحرمة ادخلو بغيبوبه ههههه
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  14. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 14:59 م

    لن اسافر لبلد ي****

    نعوذ بالله
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  15. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:5319

    الرحااال

    حالها حال غيرها..منهم من يأخذ شقه هديه..ومنهم من يأخذ مال هديه..والهديه جميله تستاهلها
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  16. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

    طقطق

    جايتكم الأيام والليالي السوداء ... أيها السفهاء الذين أوتو الأموال أصحاب الأهواء ...
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  17. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:1867

    توووووونسية

    وتحبو أمريكا ما تستغلش فلوس العرب وهيا شايفة كثير منهم ينفقونها في ملذاتهم على ***وهناك عرب تموت جوع ومشىردة لاحول ولاقوة إلا بالله
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