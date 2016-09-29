إماراتي يُهدي ميريام كلينك سيارة سعرها أكثر من 200 ألف دولار!

صحيفة المرصد:نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة هديةٍ تلقتها من أحد معجبيها وهي عبارة عن سيارة Lamborghini، حمراء اللون.
وأرفقت ميريام الصورة بتعليق جاء فيه: “سيارتي الجديدة، هدية من السيد فهد من الإمارات. متحمسة لقيادتها”.
ويبدو أن السيارة الّتي قد يفوق سعرها 200 ألف دولار بحاجة إلى بعض التعديلات كي تتناسب مع شخصية كلينك وأبرزها تحويلها إلى اللون الزهري.
في هذا الإطار، كتبت ميريام: “بدي حدا شاطر يطرشلي اللامبورغيني زهر وقت توصل من دبي”.
تعليقات ( 17 )
بدويملككم الله خزائن الأرض وفشلتم في توظيفها فيما يرضيه ، وسترون غبها ولو بعد حين .
موفقاشهد انها تستاهل المزه،،،،،
الحق يقال.....وان المبذرين اخوان الشياطين
ترامبكلما ازداد ابتعاد المجتمع عن الحقيقة ، كلما ازدادت كراهيته لمن يتحدثون عن الحقيقة
باوندالله لايكثر خيرك ، لو جعلتها تكاليف محامين لمقاضاة أحفاد فيروز في عودة الجزر ،وإثارة ذلك على مستوى العالم .
حسينبصراحه البنت صاروخ له حق ****
عزوزأهم شي***
ترامبيتخذ الإنسان المهدور قناعاً خارجياً اجتماعياً يتستر به على ذاته أمام الآخرين
فـهــــــد****ويلعب بالنعمه اعطها المحتاجين والفقراء هذى تبي تطلع الفلوس من ***امثالك
زخرفهصدقتي ياتونسيه ....*** طالما هؤلاء السفهاء يعبثون بالأموال بهذا الشكل المقزز
رينادمو غريبة على ***فلوسهم للاشكال ذي لو جيته فقيرة شريفة تطلب منه طردها ماحد شجع وخلهم يتكاثرو الا ***مثله إذا شافو الحرمة ادخلو بغيبوبه ههههه
لن اسافر لبلد ي****نعوذ بالله
عدد التعليقات:5319
الرحااالحالها حال غيرها..منهم من يأخذ شقه هديه..ومنهم من يأخذ مال هديه..والهديه جميله تستاهلها
طقطقجايتكم الأيام والليالي السوداء ... أيها السفهاء الذين أوتو الأموال أصحاب الأهواء ...
عدد التعليقات:1867
توووووونسيةوتحبو أمريكا ما تستغلش فلوس العرب وهيا شايفة كثير منهم ينفقونها في ملذاتهم على ***وهناك عرب تموت جوع ومشىردة لاحول ولاقوة إلا بالله