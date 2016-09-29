إماراتي يُهدي ميريام كلينك سيارة سعرها أكثر من 200 ألف دولار!

صحيفة المرصد:نشرت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة هديةٍ تلقتها من أحد معجبيها وهي عبارة عن سيارة Lamborghini، حمراء اللون.

وأرفقت ميريام الصورة بتعليق جاء فيه: “سيارتي الجديدة، هدية من السيد فهد من الإمارات. متحمسة لقيادتها”.

ويبدو أن السيارة الّتي قد يفوق سعرها 200 ألف دولار بحاجة إلى بعض التعديلات كي تتناسب مع شخصية كلينك وأبرزها تحويلها إلى اللون الزهري.

في هذا الإطار، كتبت ميريام: “بدي حدا شاطر يطرشلي اللامبورغيني زهر وقت توصل من دبي”.