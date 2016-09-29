فيديو: حرق سيارة متوقفة أمام منزل بجدة وصاحبها يرصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الجناة

صحيفة المرصد:وثقت إحدى كمرات المراقبة المنزلية بحي النزلة جنوب محافظة جدة شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد أثناء قيامهما بحرق سيارة مواطن من نوع مارسيدس في وضح النهار .
و اظهر الفيديو المتداول الشخصين أثناء خروجهما من المركبة “الوانتيت” التي كانا يستقلانها بعد الوقوف بجوار المرسدس حيث قاما بوضع إطارات وقصاصات من الورق تحت مؤخرة السيارة المرسيدس ومن ثم غادرا المكان لبضع دقائق ليعودا مجددا ويشعالان النار فيها ويلوذان بالفرار .
من جهته رصد صاحب السيارة المرسيدس مبلغ 25 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عن الشخصين موضحا أن الواقعة حدثت يوم عرفة من هذا العام .
تعليقات ( 8 )
جداويحي النزله وغليل والسبيل والكرنتينه ما مادري ليه مافيها قسم شرطه ***
صح الكلام داتعديل الله يكفينا شر فتنة النساء //بعضهن مطلع خشمها من فوق لثمتها وتحسبه عادي مادرت انها تحرق قلوب البشر خاصة اذا جاك مثل سلة السيف(امممم
ام روزليتنى القاهم ابغى المكافئه 😉
أمن وأمانكذا من الباب للطاقه يجون يحرقون سيارتك ؟؟ ماهو الشارع مليان سيارات ؟؟ عموماً راجع حساباتك وأكيد من حرقها أنت تعرفهم وبينك وبينهم أكيد خصومه
صح الكلام داالله يكفينا شر فتنة النساء //بعضهن مطلع خشمها من فوق لثمتها وتحسبه عادي مادرت انها تحرق قلوب البشر خاصة اذا جاك مثلة السيف ههههه يقطع المصارين من حلوه
سعيدالله اعلم منكم و فيكم فتش عن الونيت مع الاقارب بعين الوجيه واضحة بيقبض عليهم قريب انت حاول تتذكر الوجيه
أبو مصلفح الرياضياإبني انت في دولة كذا انت تقلل من إمكانات الشرطة هذا وااجب ع الشرطة يجوبوهم ****
عدد التعليقات:42
Xx5halidxXفيه شخصين بالعمل معي ما ادانيهم اقدر ابلغ عنهم واخذ المكافئه