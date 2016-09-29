فيديو: حرق سيارة متوقفة أمام منزل بجدة وصاحبها يرصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الجناة

صحيفة المرصد:وثقت إحدى كمرات المراقبة المنزلية بحي النزلة جنوب محافظة جدة شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد أثناء قيامهما بحرق سيارة مواطن من نوع مارسيدس في وضح النهار .

و اظهر الفيديو المتداول الشخصين أثناء خروجهما من المركبة “الوانتيت” التي كانا يستقلانها بعد الوقوف بجوار المرسدس حيث قاما بوضع إطارات وقصاصات من الورق تحت مؤخرة السيارة المرسيدس ومن ثم غادرا المكان لبضع دقائق ليعودا مجددا ويشعالان النار فيها ويلوذان بالفرار .

من جهته رصد صاحب السيارة المرسيدس مبلغ 25 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عن الشخصين موضحا أن الواقعة حدثت يوم عرفة من هذا العام .