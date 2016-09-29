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فيديو : شاهد صواريخ “غراد” بمدى 40 كم بيد الجيش السوري الحر

29 سبتمبر, 2016 , 14:59 م
فيديو : شاهد صواريخ “غراد” بمدى 40 كم بيد الجيش السوري الحر
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صحيفة المرصد: أظهر شريط فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، الاثنين 26 أيلول/سبتمبر، امتلاك “الجيش السوري الحر” صواريخ غراد .وتم تزويد مقاتلي المعارضة بكميات كبيرة من راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كلم، علما بأنها المرة الأولى التي يحصلون فيها على هذا الطراز من الأسلحة.جدير بالذكر أن كل دفعة من الراجمات تحتوي على 40 راجمة.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 15:10 م

    أبو بنيان

    ياليت تعطونهم صوريخ مضادة للطارة
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  2. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 15:09 م

    البواب

    يستاهلون
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  3. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 15:07 م

    سبحان الله والحمد الله

    اللهم صلى وسلم علا اشرف الخلق 💙
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  4. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 15:06 م

    كلها مجرد اغاضة لك ياعدوا الله
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  5. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    لاري كنق

    المصانع لزوم تشتغل ولا تتوقف ( الساعه بـ 5 قنيه والحسابه تحسب ) الله ينصر الإسلام والمسلمين ويعز الإسلام والمسلمين
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  6. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    ابدوا بسم الله والله اكبر بقصر بشار ودك معاقل الشبيحة والاعلام
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  7. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    سبحان الله والحمد الله

    اللهم صلى علا اشرف الخلق،
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  8. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:5319

    الرحااال

    كلها مجرد لتطويل مدى الحرب.
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  9. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    ترامب

    كلما كان الوضع النفسي للجماهير غير مستقر ومضطرب؛كان تأثير الدعاية أقوى،وعجز رجل الشارع البسيط عن التمييز بين الحقيقة والإشاعة
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