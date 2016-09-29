فيديو : شاهد صواريخ “غراد” بمدى 40 كم بيد الجيش السوري الحر

صحيفة المرصد: أظهر شريط فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، الاثنين 26 أيلول/سبتمبر، امتلاك “الجيش السوري الحر” صواريخ غراد .وتم تزويد مقاتلي المعارضة بكميات كبيرة من راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كلم، علما بأنها المرة الأولى التي يحصلون فيها على هذا الطراز من الأسلحة.جدير بالذكر أن كل دفعة من الراجمات تحتوي على 40 راجمة.

