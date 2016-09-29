صحيفة المرصد: أظهر شريط فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، الاثنين 26 أيلول/سبتمبر، امتلاك “الجيش السوري الحر” صواريخ غراد .وتم تزويد مقاتلي المعارضة بكميات كبيرة من راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كلم، علما بأنها المرة الأولى التي يحصلون فيها على هذا الطراز من الأسلحة.جدير بالذكر أن كل دفعة من الراجمات تحتوي على 40 راجمة.
فيديو : شاهد صواريخ “غراد” بمدى 40 كم بيد الجيش السوري الحر
صحيفة المرصد: أظهر شريط فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، الاثنين 26 أيلول/سبتمبر، امتلاك “الجيش السوري الحر” صواريخ غراد .وتم تزويد مقاتلي المعارضة بكميات كبيرة من راجمات غراد يصل مداها إلى 22 و40 كلم، علما بأنها المرة الأولى التي يحصلون فيها على هذا الطراز من الأسلحة.جدير بالذكر أن كل دفعة من الراجمات تحتوي على 40 راجمة.
تعليقات ( 9 )
أبو بنيانياليت تعطونهم صوريخ مضادة للطارة
البوابيستاهلون
سبحان الله والحمد اللهاللهم صلى وسلم علا اشرف الخلق 💙
لاري كنقالمصانع لزوم تشتغل ولا تتوقف ( الساعه بـ 5 قنيه والحسابه تحسب ) الله ينصر الإسلام والمسلمين ويعز الإسلام والمسلمين
سبحان الله والحمد اللهاللهم صلى علا اشرف الخلق،
عدد التعليقات:5319
الرحااالكلها مجرد لتطويل مدى الحرب.
ترامبكلما كان الوضع النفسي للجماهير غير مستقر ومضطرب؛كان تأثير الدعاية أقوى،وعجز رجل الشارع البسيط عن التمييز بين الحقيقة والإشاعة