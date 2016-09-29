إيطاليا تهدد روسيا

صحيفة المرصد- أورينت :هدّدت إيطاليا، أمس الأربعاء، روسيا بـ”قطيعة دبلوماسية دولية”، في حال لم يكف بشار الأسد عن قتل الشعب السوري، بينما طالبت الولايات المتحدة موسكو بتقديم بادرة “غير اعتيادية” لإعادة المصداقية للعملية الدبلوماسية في سوريا.
وعبر وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عن أمله “بأن يسود الحس السليم الجانب الروسي، للتعاون بجعل الأسد، يكف عن سلوكه في قتل شعبه”، مضيفاً أنه إن لم يتم ذلك “فلا مفر من قطيعة دبلوماسية على المستوى الدولي”.
وأردف “جينتيلوني” في تصريحات نقلتها وكالة “أكي” الإيطالية أن “روسيا ستفقد كل شيء إن تمسكت بموقفها هذا في سوريا، ولن يكون هناك دوراً دولياً آخر في حلب”، مؤكداً أنها ستكون في عزلة كاملة، وستواجه المجتمع السنّي الذي يمتلك في مناطق آسيا الوسطى وروسيا نفسها حضورا قويا للغاية.
وتساءل “جينتيلوني” عمّا إذا كانت طاولات التفاوض مع روسيا، ستلغى وتعود إلى العزلة مرة أخرى، بسبب “دعم الروس لدكتاتور آيل إلى السقوط، في إشارة إلى بشار الأسد، مشدداً على أن “الحل العسكري ليس بمتناول اليد في الوقت الراهن”.
ولفت الوزير الإيطالي في ختام حديثه إلى أن بلاده “رأت في التدخل الروسي قبل عام حلاً محتملاً لمشاكل سوريا”، ولكن الروس لم يُبدوا التزاماً فيما يخص الهدنة التي تم التفاوض عليها قبل ثلاثة أسابيع في سوريا، متسائلاً مرةً أحرى “ماذا سيكسب الروس بسلوكهم هذا؟”.
تعليقات ( 16 )
( Rima ريما )كل الدول ***قدام روسيا !!! روسيا للأسف مافكرت في أعتل شنب .
الازديوانا متسائلا ايننا نحن
عباساللهم أقبل بقلوب الإيطاليين
( ريما Rima )🍎و مصر والجزائر !!!!!!!!!!!!!!!!!❗
( ريما Rima )إيطاليا تهدد بقطع العلاقات بسبب بقاء بشار وقتل السوريين _***
( ريما Rima )🍎وأيضا يكسبون تفكيك سوريا وعزل المدن عن بعضها وكل دين له المكان الفلاني وأيضا ليزيد الدمار للبنية التحتية ولكي تكون أفقر دولة
( ريما Rima )🍎سؤال الروس ماذا سيكسبون ؟ أنا اقولك وش يكسبون يكسبون بإن يقتلون المسلمين السنة وهذا بحد ذاته مكسب لروسيا مثل المجوس والروافض والنصيرية..
..ومازالت الدول الأخرى في حالة صمت ..!!
كيف الحال ؟؟؟أنساااااااااااااااااااا وخلك كاتم على جروحك ... العرب كل واحد منهم يقول نفسي نفسي ... وحتى في أزمتنا مع أمريكا لن يقفون معنا إلا بالتغريدات
كاتم جروحيننتظر الصمت العربي أو النوم العربي لكي يصحى ويفوق ويهدد روسيا مثل الطليان .. ياترى هل حقاً سنشاهد دوله واحده على الأقل تهدد بقطع العلاقات مع الملحدين
فتى مدراستعليق رقم واحد تمزح ؟؟؟ المقر الدائم للبابا في ايطاليا والمجلس البابوي المسيحي (الكاثوليك) بأعضاء اكثرهم طليان قادر ببيان واحد قلب روسيا راس على عقب
تاريخيكذلك جزر ابو علي في اعالي المحيطات تستنكر هذه البلطجه الارهابيه الايرانيه
همسات الحنينومن يستهين بقدرات ايطاليا ايطاليا سابقا كانت امبراطوره
أنا ...احسن من غيرك .. شد حيلك البركة فيك
بينما طالبت الولايات المتحدةانتو لسا تمشون خلف أمريكا ..أمريكا هيا سبب النكسه في كل شي . وجالسه تدخل الدول في بعضها
عنادايطاليا ايطاليا ماغيرها تهدد روسيا . صارت الضان تشنع ههههههه