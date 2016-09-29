البحرين: قانون “جاستا” سهم أطلقه الكونغرس الأمريكي على بلاده

صحيفة-أ ف ب:حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها اليوم الخميس، من أن إقرار الكونغرس الأمريكي قانوناً يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر (أيلول) مقاضاة السعودية، سيرتد على واشنطن نفسها.

وكان الكونغرس أقر أمس الأربعاء، قانون “العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية” (جاستا)، معطلاً بذلك “فيتو” الرئيس باراك أوباما الرافض لهذا القانون الذي يراه خطرا على الامن القومي الاميركي.

وقال الوزير خالد بن أحمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي، إن “قانون جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الأمريكي على بلاده”، مضيفاً “أليس منكم رجل رشيد؟”.

وتعد البحرين حليفاً مهماً للولايات المتحدة في الخليج، وهي مقر الأسطول الأمريكي الخامس. كما تربط المنامة علاقات وثيقة بالرياض، وغالباً ما تتبع الخطوط العامة لسياساتها الاقليمية والدولية.

وكان أوباما استخدم الجمعة حق النقض “الفيتو” ضد القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق. إلا أن مجلسي الشيوخ والنواب أعادا التصويت الأربعاء، فأيد 348 نائباً تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتوراً من 98.