البحرين: قانون “جاستا” سهم أطلقه الكونغرس الأمريكي على بلاده

صحيفة-أ ف ب:حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها اليوم الخميس، من أن إقرار الكونغرس الأمريكي قانوناً يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر (أيلول) مقاضاة السعودية، سيرتد على واشنطن نفسها.
وكان الكونغرس أقر أمس الأربعاء، قانون “العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية” (جاستا)، معطلاً بذلك “فيتو” الرئيس باراك أوباما الرافض لهذا القانون الذي يراه خطرا على الامن القومي الاميركي.
وقال الوزير خالد بن أحمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي، إن “قانون جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الأمريكي على بلاده”، مضيفاً “أليس منكم رجل رشيد؟”.
وتعد البحرين حليفاً مهماً للولايات المتحدة في الخليج، وهي مقر الأسطول الأمريكي الخامس. كما تربط المنامة علاقات وثيقة بالرياض، وغالباً ما تتبع الخطوط العامة لسياساتها الاقليمية والدولية.
وكان أوباما استخدم الجمعة حق النقض “الفيتو” ضد القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق. إلا أن مجلسي الشيوخ والنواب أعادا التصويت الأربعاء، فأيد 348 نائباً تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتوراً من 98.
تعليقات ( 5 )
وحتريتسمصارف رفع قضية على امريكا تروح لامريكا اولا وتتحمل مصارف النظر في القضية وتقعد سنوات يعني بقالة مكتب محاماة ودخل لامريكا هل هذا صحيح
-اعلام بعض الدول العربية والاسلامية حول قضيت بلادي على الصامت مع العلم ان بلادي دائما تقف مع الصف العربي وقضيته ولا تتخلا عنه والتاريخ على ذلك شاهد
كاتم جروحيمانبي كلام وتغاريد ؟ هذه أمرها سهل ؟ نبي فعل .. وستبين الأيام ماذا أنتم فاعلون ؟؟
يا سمو الشيخ إنه سهم موجه لبعض دول الخليجويجب عمل إجتماع طاريء لقادة المجلس بإستثناء دولة واحدة لن تشارك لإتخاذ موقف موحد تجاه القانون فهو صادر بإسم الشعب والحكومة الأمريكية .