“جاستا” حبر على ورق.. لا آلية تجبر السعودية على التعويض

صحيفة المرصد-24- رنا نمر:يهدف قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أصلاً إلى إفساح المجال لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) باللجوء إلى المحاكم لمقاضاة دول أو كيانات مفترضة متورطة في الهجمات والحصول على تعويضات مالية عن خسائرها، وذلك من خلال تجاوز سلسلة من الأحكام التي أقفلت الابواب عملياً لكل الدعاوى التي رفعوها ضد الحكومة السعودية ومسؤولين سعوديين وكيانات خاصة عدة.
وحظي القانون بتأييد شعبي بحجة أنه يساعد في تبديد غضب عائلات الضحايا والناجين منها أيضاً، ويحقق رغبتهم في إيجاد أحد لمعاقبته وإلقاء المسؤولية عليه، والحصول على بعض التعويض عن خسائرهم. ولكن خبراء يحذرون من أن مشروع القانون بشكله الحالي قد لا يوفر للعائلات الأهداف التي تسعى اليها، وأن الفوائد التي سيحققها في حال اقراره، لن تكون بحجم الخسائر التي ستتكبدها أمريكا.
فوائد لا تبرر التكاليف
وفي هذا الإطار، يقول جاك غولدسميث، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة هارفرد والزميل البارز في مؤسسة “هوفر” البحثية والمدعي العام المساعد في إدارة جورج بوش، وستيفن فلادك، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة تكساس، إن الأشخاص العقلانيين قد يختلفون مع القول إن إعطاء ضحايا الهجمات فرصتهم في المحكمة يبرر المشاكل الديبلوماسية والمتاعب في العلاقات الخارجية التي سيتسبب بها هذا القانون. ويؤكد الخبيران أن “القانون لا يوفر عملياً أي فوائد تبرر تكاليفه المرتفعة”.
تعديلات
وفي شأن هذه المعادلة تحديداً، يوضح الباحثان أن تعديلات أدخلها السناتور جون كورنين، وهو جمهوري من تكساس على مشروع القانون بعد اعتراضات واسعة على النسخة الأولية، وأقرها الكونغرس، أضافت عوائق الى ادعاءات ضحايا الهجمات وذويهم. وهذه العوائق تمنع عملياً المدعين من الوصول الى أي مكان، إذ تتيح للحكومة تعليق الدعاوى في شكل دائم، وحتى إذا فشلت في ذلك، على المدعين أن يظهروا أن السعودية كانت مسؤولة مباشرة عن الهجمات، وحتى إذا استطاعوا ذلك، لا آلية تجبر السعودية على التعويض عن أي أضرار.
تعليقات ( 22 )
صفخــهامريكا هي من خطط لهجمات 11 سبتمبر كيف تقلع الطائرات من بلدها دون تفتيش اين الاستخبارات الامريكيه لكنها متواطئه مع المنفذين ياشعب امريكا حاكم حكومتكم
مسماررب ضارة نافعه فتلك الازمات والهجمات الاعلاميه الشرسه ع بلاد الحرمين الشريفين كشفت اقنعه مزيفه كثيره كانت تبدو لنا كحلفاء واصدقاء واتضح انها فالصوو
( ريما Rima )🍎والله ماتشوفون ولا ريال _إيران هي اللي دعمت بن لادن الإرهابي خذو منها رز💸
طواني الهم ***خلاص لانقعد صبه رده .. القانون اُقر . ونحن الآن أمام أمر واقع ... ويجب أن نبحث عن وسيلة للخروج من هذه المؤامره . إحذر عدوك مره وأحذر من صديقك 1000مره
لله عظيم الحمد والثناءبالله هذا قانونكم قانون جاستا ؛ قانون الابتزاز وقانون الاشتباه وقانون التعليق الدائم لتشويه صورة السعودية وتلفيق الاتهامات والشبهات ظلماً وابتزازاً
عبداللهابن الوطن..اص ولا اسمع نفس ياورع
وطني غيورقضيى الامر
وطني غيورههههههه كلام واحد يسلي نفسه
وطني غيورههههههه كلام واحد يسلي نفسه
عدد التعليقات:2708
ابن الوطنما يتلايط الا امثالك ***
قلتهل حين هو طبق ولا جعجعه
عبداللهابن الوطن ... لا يكثر وتلايط الي يسمعك يقول حاصل على ماجستر في العلوم الساسية من جامعة جورج واشنطن وانت حدك سوق الخضره ياورع
الله فوقيعني أمريكا تخاف الله اذا بغت استولت ع كل ارصدة السعوديه بلا حق
الحرفياذا الله وقانا من شرهم علينا اخذ الف حساب لكل التوقعات التي سوف تحصل والحمد لله هنا من يدير الامور بحكمه وفي غناء عناء ومانكتب ولكن كمواطنيين نرضى ونزعل من اي تصرفات ضد بلدنا مهماكانت بلد لأنحميه بالدم والمال والقلم والعقل وكلما نملك من الدفاع لأيمكن نكون مواطنيين / والله الهادي والسلام000
عبداللههذة السياسيه لايوجد بها صديق دائم ولا عدو دائم ...وبعدين يا زلايب انت وياه انتم وش دخلكم بجستا والامور الاكبر منكم
عدد التعليقات:2708
ابن الوطناوباما يبغى يكسب دول الخليج بعد حس انه ارتكب خطأ فادح مع طهران
عبداللهوشعبنا اولا بهالمليارت من الامريكان ... وراهن على الجبهة الداخليه ولا تخاف الا الله لا امريكان ولاغيره
عدد التعليقات:2708
ابن الوطنانتم عارفين ان المخطط و الممول ايران و المنفذ أبناء تورا بورا و قد قالها الرئيس بوش ان طهران هي من تدرب القاعده على حدود البلدين
عبداللهازعجتونا بالامريكان والجستا .. خلاص اسحبوا المليارت الموجوده في امريكا واستثمروها في البلد وظفوا العاطلين وابنو مستشفيات ومدارس وبيوت للمواطنين
كله تمامأيوه خدرونا ونيمونا في العسل ..حتى تهدأ النفوس ثم تسرقنا السكين ... مافيه أخبث منكم يايهود ويا نصارى ...
اليوسييجب على الدول الاسلامية البدء بمطالبة أمريكا بدفع تعويضات لجميع قتلى المسلمين في أفغانستان والعراق وكل مكان منذو ٢٠١١ الى اليوم من قبل أمريكا وهذا حق
كله تبنيحوالحر تكفيه الإشارة