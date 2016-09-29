شاهد.. على طريقة داعش: عراقية تقود مليشيا شيعية لقطع رؤوس الدواعش وطهوها

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو امرأة عراقية تأمر وتنهي مقاتلين عراقيين تابعين لإحدى الميليشيات الشيعية هناك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن السيدة هي “وحيدة محمد الجُمَيلي” التي تقاتل المتطرفين الإسلاميين في العراق منذ 2004، وهي جدة تبلغ من العمر 39 عاماً مات زوجها الثاني في وقت سابق من العام الجاري، علاوة على قتل متطرفين لأبيها و3 من إخوتها، على يد تنظيم داعش.

قالت وحيدة إنها زعيمة لمليشيا شيعية قوامها 70 رجل في مدينة الشرقاط، مشيرة إلى أنها ساعدت الحكومة العراقية على طرد داعش بعيدا عن المدينة.

وعلى طريقة داعش، عرّفت وحيدة عن نفسها بأنها ربة المنزل التي تقطع رؤوس المتطرفين وتطهوها وتحرق أجسادهم، بحسب تصريح لها في مقابلة مع “سي إن إن”.

ونشرت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعض الصور التي أظهرت طهيها لرأسي جسدين من المتطرفين بعد أن قامت المليشيا التابعة لها بقتلهما، بينما قامت هي بإحراق ما تبقى من جسديهما، وهي نفس الطرق التي يتبعها الداعشيون في قتل معارضيها.

وقالت وحيدة التي تعرف أيضاً باسم “ام هنادي” لصحيفة “الصباح”، إنها قتلت بنفسها 18 متطرفاً، مضيفة: “إننا نقاتل كأفراد عائلة واحدة”، كما ذكرت إنها علمت بأن داعش تضعها على رأس قائمة المطلوبين، وذكرت: “لقد نجوت من 6 محاولات اغتيال”.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن “ام هنادي” قادت مجموعة من 50 مقاتلاً، واستعادت السيطرة على وسط مدينة الشرقاط من متطرفي داعش، الأسبوع الماضي.