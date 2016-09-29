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شاهد.. على طريقة داعش: عراقية تقود مليشيا شيعية لقطع رؤوس الدواعش وطهوها

29 سبتمبر, 2016 , 17:23 م
شاهد.. على طريقة داعش: عراقية تقود مليشيا شيعية لقطع رؤوس الدواعش وطهوها
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ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو امرأة عراقية تأمر وتنهي مقاتلين عراقيين تابعين لإحدى الميليشيات الشيعية هناك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن السيدة هي “وحيدة محمد الجُمَيلي” التي تقاتل المتطرفين الإسلاميين في العراق منذ 2004، وهي جدة تبلغ من العمر 39 عاماً مات زوجها الثاني في وقت سابق من العام الجاري، علاوة على قتل متطرفين لأبيها و3 من إخوتها، على يد تنظيم داعش.

قالت وحيدة إنها زعيمة لمليشيا شيعية قوامها 70 رجل في مدينة الشرقاط، مشيرة إلى أنها ساعدت الحكومة العراقية على طرد داعش بعيدا عن المدينة.

وعلى طريقة داعش، عرّفت وحيدة عن نفسها بأنها ربة المنزل التي تقطع رؤوس المتطرفين وتطهوها وتحرق أجسادهم، بحسب تصريح لها في مقابلة مع “سي إن إن”.

ونشرت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعض الصور التي أظهرت طهيها لرأسي جسدين من المتطرفين بعد أن قامت المليشيا التابعة لها بقتلهما، بينما قامت هي بإحراق ما تبقى من جسديهما، وهي نفس الطرق التي يتبعها الداعشيون في قتل معارضيها.

وقالت وحيدة التي تعرف أيضاً باسم “ام هنادي” لصحيفة “الصباح”، إنها قتلت بنفسها 18 متطرفاً، مضيفة: “إننا نقاتل كأفراد عائلة واحدة”، كما ذكرت إنها علمت بأن داعش تضعها على رأس قائمة المطلوبين، وذكرت: “لقد نجوت من 6 محاولات اغتيال”.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن “ام هنادي” قادت مجموعة من 50 مقاتلاً، واستعادت السيطرة على وسط مدينة الشرقاط من متطرفي داعش، الأسبوع الماضي.

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تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 19:01 م

    انتوا من خلق داعش انتوا وأمريكا ولا جيش باكمله يسرح ويستولون الاقليه الشيعيه على الحكومه ويشردون خونه بعتوا العروبه والاسلام لامريكا وإيران
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  2. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 19:00 م

    مشعل الرياض

    الأجرام واضح من وجيهم المغطيها السواد ولا فرق بينهم وبين الدواعش جميعهم يكرهون المسلمين ويقتلونهم
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  3. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 18:52 م

    ابرار احمد

    العراقي يتحاول قط اذ شاف ايراني
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  4. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 18:50 م

    ررر

    افا الجميلي يعني صلبية من الصليبيين من اصل فرنسا من الروم .
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  5. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 18:50 م

    صنيتان الحزين على قرضة العقاري

    جرائم المليشيا الشيعية تقتل أهل السنة في العراق وليس لصوص داعش أو تنظيم داعش وتسمي أهل السنة بالدواعش ويقتلون على الهوية
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  6. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 18:44 م

    برشلوني

    لو امسكوها داعش نتفو هدب عيونها قبل كل شي .. مجرد رعاع وقطاعين طرق ومجرمين ولصوص هذه الان تركيبة المجتمع العراقي
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  7. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 18:40 م

    صدقت ياغازي بن شبيب لكل فعل ردة فعل وسوف ترون ردة الفعل قريبا امريكا لن تدوم لكم وسوف يلقنونكم اهل العراق درسا لن تنسونه مع اهل التوحيد طبعا
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  8. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 18:33 م

    العراق صار بلد العصابات والخونه من الروافض ولكن ارض العراق سوف تلفضهم قريبا قومو يأهل العراق فأنهم جبناء لاكن لانلومكم فالدي يحاربكم ويقصفكم الامريكان
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  9. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 18:32 م

    متنح

    بعد جاني خبر انها تكركر كركره وهوساقط
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  10. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 18:22 م

    سبحان الله لهؤلا الروافض مجتمع فيهم جبناء وخونه لأوطانهم ووجيه ودره انها ا****
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  11. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    غازي بن شبيب

    لكل فعل رد فعل داعش ابتدا والعالم ستنتقم اللي رايح يذبح الناس لازم ينذبح
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  12. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 18:18 م

    ظامي اليل

    الدواعش.والمجوس النجوس ومطاياهم من رعاع القوم والدهماء.والبغال.وجهان لعمله واحده.اللهم اجعل حيلهم بينهم.
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  13. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 18:18 م

    مخالف للنشر
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  14. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    متنح

    اتوقع انها تضــــحك وهو فـــيه
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  15. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 18:11 م

    وادا جاء الجد تسمع صراخهم وهم يهربون الحقي عليتا يامريكا مثل اسيادهم الفرس لم تقدر على صدام وجابو الامريكان وسلموهم العراق انهم جبناء
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  16. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 18:10 م

    Mohammed

    أشكال شيطانية والعياذ بالله تسد النفس
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  17. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:2713

    ابن الوطن

    ههههه هذه رؤوش من جثث حشد *** عزر الفيل من سحقهم داعش في مقابر جماعيه
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  18. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    هؤلا هم الارهابيين مثلهم مثل الدواعش متى ينهض الحشد السني حتى يبيد هم جميعا تأخر واجد
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  19. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    wad

    هذه مثل ***مسترجله
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  20. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    عزوزكو

    عائلة مجهزين الحطب والبنزين وماعندهم أحد
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  21. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 17:58 م

    كاره اذناب المجوس ووليهم السفيه

    عليك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين هذي وجيه مسلمين اعوذ بالله من الخبث والخبائث
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  22. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    مراقب بصمت

    بعد قتلهم بالطائرات الا مركيه جات هي والجبناء مسوين شجعان شاهة الوجوه القبيحه
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  23. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 17:53 م

    مراقب بصمت

    انا استغرب كيف تغطي شعرها وتفتح البوابه ***مع كل من هب ودب ههههه والله لو طلعلها داعشي لتموت خوف روسياو حشدهم على حكومتهم ومجوسهم ماقدرو عالدواعش
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  24. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 17:48 م
    عدد التعليقات:3928

    العنيد

    مسوين شجعان ،،، لعنة الله على هالوجوه ،
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  25. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 17:46 م

    مسمار

    من يقتل بتلك الطرق الوحشيه اكيد مرضى نفسيين كما ان تلك المراه لاتمت للانوثه بصله اضف الي ذلك مشاهدت اثار القتل والتدمير تجعل منهم عقد وامراض نفسيه
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  26. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 17:43 م
    عدد التعليقات:3

    برق الحرم

    (((الجاهلون من الأنساب ما نسبوا....بعد التمتع في انسابهم وَضَروا...فالزينبيات غالت في تمتعها.....حتى تمتع مأجورٌ ومؤتجرُ ))))
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  27. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    عبدالعزيز

    مخالف للنشر
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  28. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 17:41 م
    عدد التعليقات:3

    برق الحرم

    (((((( على طريقة البغدادي ...ايران والنواعم زينبيه بعد ساجدة في العراق... ذكرتني بزينبيات عبيد الملالي ... في اليمن .... لا ...بلقيس... ولاسباء )))))
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  29. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    حامد كرزاي

    اجدادك لعبوا برأس الحسين يعني ليس غريب على احفاد💯💯💯
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  30. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    رحمه

    لعنه الله على داعش انتقمي يا بنت الرجال انتقمي من الكلاب
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  31. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 17:40 م
    عدد التعليقات:13993

    قلم الحقيقه

    الأخونجيةيقولون ويزعمون ان الدواعش شيعة ايرانيين. بما يعني أن الايرانيين يقتلون الايرانيين.يعني هذه الارهابية تطبخ رؤوس دواعش شيعة هههههههههه
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  32. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 17:32 م

    نايـــف الـــعنزي

    اهم شي ***قبل الطهي هههههههههههه
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