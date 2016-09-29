شاهد.. على طريقة داعش: عراقية تقود مليشيا شيعية لقطع رؤوس الدواعش وطهوها

ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو امرأة عراقية تأمر وتنهي مقاتلين عراقيين تابعين لإحدى الميليشيات الشيعية هناك.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن السيدة هي “وحيدة محمد الجُمَيلي” التي تقاتل المتطرفين الإسلاميين في العراق منذ 2004، وهي جدة تبلغ من العمر 39 عاماً مات زوجها الثاني في وقت سابق من العام الجاري، علاوة على قتل متطرفين لأبيها و3 من إخوتها، على يد تنظيم داعش.
قالت وحيدة إنها زعيمة لمليشيا شيعية قوامها 70 رجل في مدينة الشرقاط، مشيرة إلى أنها ساعدت الحكومة العراقية على طرد داعش بعيدا عن المدينة.
وعلى طريقة داعش، عرّفت وحيدة عن نفسها بأنها ربة المنزل التي تقطع رؤوس المتطرفين وتطهوها وتحرق أجسادهم، بحسب تصريح لها في مقابلة مع “سي إن إن”.
ونشرت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعض الصور التي أظهرت طهيها لرأسي جسدين من المتطرفين بعد أن قامت المليشيا التابعة لها بقتلهما، بينما قامت هي بإحراق ما تبقى من جسديهما، وهي نفس الطرق التي يتبعها الداعشيون في قتل معارضيها.
وقالت وحيدة التي تعرف أيضاً باسم “ام هنادي” لصحيفة “الصباح”، إنها قتلت بنفسها 18 متطرفاً، مضيفة: “إننا نقاتل كأفراد عائلة واحدة”، كما ذكرت إنها علمت بأن داعش تضعها على رأس قائمة المطلوبين، وذكرت: “لقد نجوت من 6 محاولات اغتيال”.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن “ام هنادي” قادت مجموعة من 50 مقاتلاً، واستعادت السيطرة على وسط مدينة الشرقاط من متطرفي داعش، الأسبوع الماضي.
تعليقات ( 32 )
مشعل الرياضالأجرام واضح من وجيهم المغطيها السواد ولا فرق بينهم وبين الدواعش جميعهم يكرهون المسلمين ويقتلونهم
ابرار احمدالعراقي يتحاول قط اذ شاف ايراني
رررافا الجميلي يعني صلبية من الصليبيين من اصل فرنسا من الروم .
صنيتان الحزين على قرضة العقاريجرائم المليشيا الشيعية تقتل أهل السنة في العراق وليس لصوص داعش أو تنظيم داعش وتسمي أهل السنة بالدواعش ويقتلون على الهوية
برشلونيلو امسكوها داعش نتفو هدب عيونها قبل كل شي .. مجرد رعاع وقطاعين طرق ومجرمين ولصوص هذه الان تركيبة المجتمع العراقي
متنحبعد جاني خبر انها تكركر كركره وهوساقط
غازي بن شبيبلكل فعل رد فعل داعش ابتدا والعالم ستنتقم اللي رايح يذبح الناس لازم ينذبح
ظامي اليلالدواعش.والمجوس النجوس ومطاياهم من رعاع القوم والدهماء.والبغال.وجهان لعمله واحده.اللهم اجعل حيلهم بينهم.
متنحاتوقع انها تضــــحك وهو فـــيه
Mohammedأشكال شيطانية والعياذ بالله تسد النفس
عدد التعليقات:2713
ابن الوطنههههه هذه رؤوش من جثث حشد *** عزر الفيل من سحقهم داعش في مقابر جماعيه
wadهذه مثل ***مسترجله
عزوزكوعائلة مجهزين الحطب والبنزين وماعندهم أحد
كاره اذناب المجوس ووليهم السفيهعليك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين هذي وجيه مسلمين اعوذ بالله من الخبث والخبائث
مراقب بصمتبعد قتلهم بالطائرات الا مركيه جات هي والجبناء مسوين شجعان شاهة الوجوه القبيحه
مراقب بصمتانا استغرب كيف تغطي شعرها وتفتح البوابه ***مع كل من هب ودب ههههه والله لو طلعلها داعشي لتموت خوف روسياو حشدهم على حكومتهم ومجوسهم ماقدرو عالدواعش
عدد التعليقات:3928
العنيدمسوين شجعان ،،، لعنة الله على هالوجوه ،
مسمارمن يقتل بتلك الطرق الوحشيه اكيد مرضى نفسيين كما ان تلك المراه لاتمت للانوثه بصله اضف الي ذلك مشاهدت اثار القتل والتدمير تجعل منهم عقد وامراض نفسيه
عدد التعليقات:3
برق الحرم(((الجاهلون من الأنساب ما نسبوا....بعد التمتع في انسابهم وَضَروا...فالزينبيات غالت في تمتعها.....حتى تمتع مأجورٌ ومؤتجرُ ))))
عبدالعزيزمخالف للنشر
عدد التعليقات:3
برق الحرم(((((( على طريقة البغدادي ...ايران والنواعم زينبيه بعد ساجدة في العراق... ذكرتني بزينبيات عبيد الملالي ... في اليمن .... لا ...بلقيس... ولاسباء )))))
حامد كرزاياجدادك لعبوا برأس الحسين يعني ليس غريب على احفاد💯💯💯
رحمهلعنه الله على داعش انتقمي يا بنت الرجال انتقمي من الكلاب
عدد التعليقات:13993
قلم الحقيقهالأخونجيةيقولون ويزعمون ان الدواعش شيعة ايرانيين. بما يعني أن الايرانيين يقتلون الايرانيين.يعني هذه الارهابية تطبخ رؤوس دواعش شيعة هههههههههه
نايـــف الـــعنزياهم شي ***قبل الطهي هههههههههههه