الأسهم السعودية تختتم تداولات الأسبوع على مكاسب

صحيفة المرصد-واس:سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم (الخميس)، مكاسب في ختام تداولات الأسبوع، إذ أغلق مرتفعاً بـ 88,91 نقطة عند مستوى 5623,34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4,2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 106 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني أخوان, والجوف, وسبكيم العالمية, وبترورابغ, ومجموعة السعودية هي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات العالمية, والأبحاث والتسويق, والكيميائية, وبوان, وزجاج فكانت الأكثر انخفاضاً في تعاملات اليوم، وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 و 2.12 في المئة.