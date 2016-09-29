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مصرفي يكشف كيف معالجة نسبة استقطاع الراتب لسداد القروض بعد قرار إلغاء بدلات الموظفين؟!

29 سبتمبر, 2016 , 17:44 م
مصرفي يكشف كيف معالجة نسبة استقطاع الراتب لسداد القروض بعد قرار إلغاء بدلات الموظفين؟!
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صحيفة المرصد: قال مصدر مصرفي مسؤول، إنه لا تغيير في نسبة الاستقطاع من الرواتب لسداد قروض عملاء المصارف والتي ستظل عند حدها الأقصى البالغ 33% من إجمالي الراتب الشهري للمقترض.

وأضاف المصدر، بحسب “الاقتصادية” أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر في المقترضين من المصارف، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، حيث لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد، وذلك بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية.

وأشار إلى أن نسبة الاستقطاع ستكون وفق الأنظمة، أما أصحاب القروض الحديثة سيتأثرون بإعادة هيكلة قروضهم، وذلك عبر تمديد فترات تسديدها.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات بجلسته الإثنين الماضي شملت عدم منح العلاوة السنوية للعام المقبل، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي كانت تمنح لبعض موظفي الدولة، في خطوة اعتبرها بمثابة رسالة لمرحلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية التي سترتفع خلال الفترات المقبلة.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 19:02 م

    جنوبيه وين تروحين سعوديه نياتكم زينه والقلوب نضيفه بس البنوك تختلف في نياتهم وقلوبهم
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  2. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:13993

    قلم الحقيقه

    الراتب لهؤلاء الذين يستلمونه بعد تقاعدهم لايشمل تلك العلاوات والبدلات التي كانو يستلمونها قبل تقاعدهم.وعليه خحصومات أقساطهم تتجاوز نسب عالية من راتبهم
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  3. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 18:54 م
    عدد التعليقات:13993

    قلم الحقيقه

    حتى الأخوة المتقاعدين الذين سبقو وأخذو قروضآ من البنوك قبل تقاعدهم على أساس احتساب العلاوات والبدلات السنوية يجب أن ينظر في حالهم ووضعهم خصوصآ أن
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  4. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 18:44 م

    شوفو موضوع غلا الاجارات الناس وين تقعد يعني
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  5. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 18:42 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    هذا والله أعلم وصل اللهم على محمد وعلى ال محمد
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  6. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 18:39 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    من غلا الاجارات حقين العقار قد تجد كل واحد منهم فاتح حسابين في البنوك من كثر الفلوس الله يبارك لمن هو سمح منهم ويهدي الجميع .. وقت تخفيض الاجارات
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  7. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 18:37 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    تأسيس جمعية خيرية لتسديد الاجارات وضبط اسعارها والتاكد من الحالة ترى الناس مرهقه من الاجارات وكذلك تأسيس سجن لمن يكذب ويزاحم المحتاجين والله اعلم
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  8. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 18:32 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    وين الناس ياحقين الاجار ترى هذا وقت التخفيض ماشبعتوا ياحقين العقار غلا مبالغ فيه الحين لا علاوة ولا بدلات للموظفين
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  9. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 18:30 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الله يستر
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  10. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 18:27 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مع مطالبة اخذ البنوك حقها فقط بدون زيادة وفوايد خاصة في هذه الفترة يعني اسقاط الفوايد .. اصبت اخطاءت الله أعلم
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  11. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    المالكي

    اخذت قرض عشان الاجار والله يعين المديونين
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  12. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 18:25 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مع مطالبة اخذ البنوك حقها فقط بدون زيادة وفوايد خاصة في هذه الفترة يعني اسقاط الفوايد .. اصبت اخطاءت الله أعلم
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  13. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    متابع بصمت

    مخالف للنشر
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  14. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الحذر عند اخذ قرض من البنك او لا تاخذ
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  15. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 18:22 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    الحذر عند اخذ قرض من البنك او لا تاخذ
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  16. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    واحد شاري له كم سيارة جيب دلع والثاني كنب ودوالايب والثالث مسبح للاستراحة ويقول سددوا عني طيب واللي مااسرف ولاشي بيزعل يبي بعد ولااقصد المضطرين
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  17. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 18:20 م

    جنوبية..🌻🌻

    البنوك ماعليها في المواطن المهم يسدد بأي طريقة يعني ايش فيها لو وقفو الأقساط سنة وحدة بيفلسون مثلا لو عندي ابنك اسويها بس للاسف ماعندي بنك
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  18. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    عبد الله

    مخالف للنشر
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  19. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    البنوك لن ترحم المقترض ولا في قاموسها اصلا رحمه
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  20. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    عربي منقرض

    من ايام الترف والشبع والعالم يصيح تكفون سددو القروض . لاكن لاحياة لمن تنادي
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  21. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 17:54 م

    مسمار

    البعض اساء استخدام القروض يقترض للسفر ويرجع يغني ظلمووه القرض اذا احتاج الشخص للزواج شراء منزل ترميم بيته يعني الظروريات
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  22. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 17:51 م

    مفطح مثلوثة

    مخالف للنشر
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