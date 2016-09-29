مصرفي يكشف كيف معالجة نسبة استقطاع الراتب لسداد القروض بعد قرار إلغاء بدلات الموظفين؟!

صحيفة المرصد: قال مصدر مصرفي مسؤول، إنه لا تغيير في نسبة الاستقطاع من الرواتب لسداد قروض عملاء المصارف والتي ستظل عند حدها الأقصى البالغ 33% من إجمالي الراتب الشهري للمقترض.
وأضاف المصدر، بحسب “الاقتصادية” أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر في المقترضين من المصارف، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، حيث لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد، وذلك بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية.
وأشار إلى أن نسبة الاستقطاع ستكون وفق الأنظمة، أما أصحاب القروض الحديثة سيتأثرون بإعادة هيكلة قروضهم، وذلك عبر تمديد فترات تسديدها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات بجلسته الإثنين الماضي شملت عدم منح العلاوة السنوية للعام المقبل، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي كانت تمنح لبعض موظفي الدولة، في خطوة اعتبرها بمثابة رسالة لمرحلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية التي سترتفع خلال الفترات المقبلة.
تعليقات ( 22 )
عدد التعليقات:13993
قلم الحقيقهالراتب لهؤلاء الذين يستلمونه بعد تقاعدهم لايشمل تلك العلاوات والبدلات التي كانو يستلمونها قبل تقاعدهم.وعليه خحصومات أقساطهم تتجاوز نسب عالية من راتبهم
عدد التعليقات:13993
قلم الحقيقهحتى الأخوة المتقاعدين الذين سبقو وأخذو قروضآ من البنوك قبل تقاعدهم على أساس احتساب العلاوات والبدلات السنوية يجب أن ينظر في حالهم ووضعهم خصوصآ أن
🍉زائر المساء✋🍉🕟هذا والله أعلم وصل اللهم على محمد وعلى ال محمد
🍉زائر المساء✋🍉🕟من غلا الاجارات حقين العقار قد تجد كل واحد منهم فاتح حسابين في البنوك من كثر الفلوس الله يبارك لمن هو سمح منهم ويهدي الجميع .. وقت تخفيض الاجارات
🍉زائر المساء✋🍉🕟تأسيس جمعية خيرية لتسديد الاجارات وضبط اسعارها والتاكد من الحالة ترى الناس مرهقه من الاجارات وكذلك تأسيس سجن لمن يكذب ويزاحم المحتاجين والله اعلم
🍉زائر المساء✋🍉🕟وين الناس ياحقين الاجار ترى هذا وقت التخفيض ماشبعتوا ياحقين العقار غلا مبالغ فيه الحين لا علاوة ولا بدلات للموظفين
🍉زائر المساء✋🍉🕟الله يستر
🍉زائر المساء✋🍉🕟مع مطالبة اخذ البنوك حقها فقط بدون زيادة وفوايد خاصة في هذه الفترة يعني اسقاط الفوايد .. اصبت اخطاءت الله أعلم
المالكياخذت قرض عشان الاجار والله يعين المديونين
🍉زائر المساء✋🍉🕟مع مطالبة اخذ البنوك حقها فقط بدون زيادة وفوايد خاصة في هذه الفترة يعني اسقاط الفوايد .. اصبت اخطاءت الله أعلم
متابع بصمتمخالف للنشر
🍉زائر المساء✋🍉🕟الحذر عند اخذ قرض من البنك او لا تاخذ
🍉زائر المساء✋🍉🕟الحذر عند اخذ قرض من البنك او لا تاخذ
جنوبية..🌻🌻البنوك ماعليها في المواطن المهم يسدد بأي طريقة يعني ايش فيها لو وقفو الأقساط سنة وحدة بيفلسون مثلا لو عندي ابنك اسويها بس للاسف ماعندي بنك
عبد اللهمخالف للنشر
عربي منقرضمن ايام الترف والشبع والعالم يصيح تكفون سددو القروض . لاكن لاحياة لمن تنادي
مسمارالبعض اساء استخدام القروض يقترض للسفر ويرجع يغني ظلمووه القرض اذا احتاج الشخص للزواج شراء منزل ترميم بيته يعني الظروريات
مفطح مثلوثةمخالف للنشر