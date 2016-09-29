مقذوفات على الطوال .. و المدفعيات و الأباتشي تدمران مصادرها

صحيفة المرصد : قصفت اليوم المدفعية التابعة للقوات البرية السعودية على حدود المملكة جنوب منطقة جازان مصادر إطلاق المقذوفات التي أطلقت من قبل مجموعة من الميليشيات الحوثية وعناصر المخلوع على محافظة الطوال.

ووفقا لموقع سبق دمرت المدفعية السعودية عدداً من مواقعها وكذلك التي يتخذها الحوثيون أوكارا لهم داخل الأراضي اليمنية.

وأكد أهالي محافظتي الطوال والحرث أنهم يؤمنون بقدرات القوات البرية السعودية وقوّات حرس الحدود، والقوات البحريّة الملكية السعودية.

وأشاروا إلى أن المشهد الحاضر يفرض سوط الأمن على الحدود، وحينما يشاهد المواطن القوات والأسلحة يشعر بالفخر والعزة، ويبعث ذلك الطمأنينة في نفوس المواطنين.