مقذوفات على الطوال .. و المدفعيات و الأباتشي تدمران مصادرها

صحيفة المرصد : قصفت اليوم المدفعية التابعة للقوات البرية السعودية على حدود المملكة جنوب منطقة جازان مصادر إطلاق المقذوفات التي أطلقت من قبل مجموعة من الميليشيات الحوثية وعناصر المخلوع على محافظة الطوال.
ووفقا لموقع سبق دمرت المدفعية السعودية عدداً من مواقعها وكذلك التي يتخذها الحوثيون أوكارا لهم داخل الأراضي اليمنية.
وأكد أهالي محافظتي الطوال والحرث أنهم يؤمنون بقدرات القوات البرية السعودية وقوّات حرس الحدود، والقوات البحريّة الملكية السعودية.
وأشاروا إلى أن المشهد الحاضر يفرض سوط الأمن على الحدود، وحينما يشاهد المواطن القوات والأسلحة يشعر بالفخر والعزة، ويبعث ذلك الطمأنينة في نفوس المواطنين.
تعليقات ( 6 )
سعيديابرق الحرم. .انت لاتواجه جيش نظامي ولاكان سحقته السعودية في 24 ساعة انت تواجه عصابات متسلله يرمون قذائف ويهربون ياخي فرقاهم غنيمة ابوهم على أبو يمنهم
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برق الحرم((((((عــــــــــــــــــاجل ...... شهود عيان يؤكدون مقتل قيادي حوثي خلال غارات متفرقة للتحالف استهدفت سيارات في مديرية رازح بصعدة)))))
سعيد90 % من اليمنيين زيود ويرون في على صالح والحوثي رموز هم كذا ومن يعتقد بأنه يواجه مجموعة من الحوثيين غلطان
سعيدمخالف للنشر
سعيدأمن حدودك بمنطقة عازله بعمق 60 كيلو بين البلدين..اطرد الزيود اليمنيين في الداخل. . ومن بعدها في ستين داهيه اليمن يحكمها الي يحكمها..لسنا مسؤولين عنهم
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ولدالشيوخصبرا جميل والله المستعان..