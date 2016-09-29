بالصور.. داعش يقطع يد سجين سوري أمام الأطفال

صحيفة المرصد:في واحدة من جرائمه المتوحشة، بتر تنظيم داعش بعنف بالغ اليد اليمنى لسجين سوري أمام حشد من الرجال والأطفال، وذلك بعد اتهامه بالسرقة.
ووضع عناصر داعش ذراع السجين على مكتب خشبي، قبل أن يقوم مسلح يرتدي قناعا بقطع يده اليمنى.
ورصدت الصور قيام مجرمي داعش بوضع ضمادات على يد السجين التي انفجرت الدماء منها إثر عملية البتر.
وجرى تنفيذ العقوبة من قبل إرهابيي داعش في مدينة حماة السورية في وسط البلاد.
وبدا في الصور أطفال يجلسون بين المسلحين لمتابعة تنفيذ العقوبة البشعة وفقاً لموقع العربية نت.
ويوجه تنظيم داعش التهم جزافا إلى مواطنين سوريين، وينفذ بحقهم أحكاما وحشية بلا أي سند قانوني.
تعليقات ( 18 )
ابوشيخهمهما حاول الحوثيين والزيود والمصريين والايرانيين التقليل من اسيادهم السعوديين أحفاد الصحابة - واقسم بالله لا نضع في افواههم التراب والتبن بأذن الله
عدد التعليقات:236
الديدحانواضح انهم من وجوههم الكريهه انهم لعبة بيد المجوس الانجاس الاقذار . نعرف ان المسلمين الصادقين بنور وجوههم وبشاشتها . هذه الاشكال ينتمون لايران المجوسيه
ابوشيخهليعلم اليمانيين والمصريين والايرانيين الخونه الاذناب لروسيا واليهود نحن لهم بالمرصاد بقيادة سلمان وشعب السعودي أحفاد الصحابة سنضع الجزمة في افواهكم
ابوشيخهلا خوف على الدول العربية والاسلامية دام هناك بطل بحجم سلمان زعيم الامتين العربية والاسلامية ومعاه السعوديين احفاد الصحابة لدفاع عن الاسلام والعرب
عدد التعليقات:5320
الرحااالالمتشددين تعجبهم المناظر المقززه..شانت الوجوه
(ريما rima)🍎انظروا الى لحاهم في الصوره الاولى..البؤس والشقاء في وجوههم..اصبحت اللحيه جواز سفر لمصالح دنيويه
أبو فلانالحين داعش حقين افلام جنسيه وينفذون أحكام الشريعه انتوا وين والشرع وين ومقالت عليكم اليهود الخنازير الجبناء الدوابش خخخ تفووو عليكم
فـهــــــدلعنهم الله كلاب ايران هم الحراميه حسبي الله عليهم كلاب
( ريما Rima )🍎وأيضا العلمانيين والبراليين يحاربون الإسلام ويبون الانفتاح حسبي الله عليهم
( ريما Rima )🍎حسبي الله ونعم الوكيل ابتلينا داعش من صوب والغرب من صوب والمليشيات الشيعية والمجوسية من صوب واخونج وقاعدة من صوب وحوثي وعفاش من صوب😍😡😠
( ريما Rima )🍎الأطفال يجمعونهم داعش ويفعلون قدامهم الجرائم يبونهم يتعلمون منهم القتل🔪🔫💣 وأيضا تلقى الأطفال ماينامون خوف رعب تأثر عليهم هذه المشاهد نفسية سيئة
عدد التعليقات:1092
نبرااساذا كانه انحد وسرق ومعه يدين وش بيسوي ومامعه الا يد،،صدق ان الدواعش ومؤيديهم ومن يكذب افعالهم سفهاء.
صرخة صمتمثل قصة التوأمين الي قتلو امهم كيف تحولو الى قتله وقتل والديه بدم بارد ويمكن يعطونهم مخدرات تغيبهم مايحسو لان مافيه انسان سوي يقبل ويعمل عمل داعش
!!!!يعرفون حد السرقة لانهم يريدون ذالك ولا يعرفون ان الحدود ترفع وقت الجوع الحرب لأنهم لايريدون ان يعرفو ذالك
صرخة صمتوكمان مستغربة من افرادها انهم عاشو بمجتمع سوي وش صارلهم تحولو فجأه وحوش كيف داعش اثرت عليهم وسيطرت عليهم ماتتحرك عاطفته كيف ماتت مشاعرهم كيف تدعوشو
صرخة صمتانا مش مستغربة من داعش هذولا قتله ويرتكبون ابشع الجرائم انا مستغربه من الافراد الي ينضمو لها معقولة ادمغتهم مغسوله مايعرف الصح من الخطأ مايستنكر
الغامديعقبال ماينقطع راس بشار في القريب العاجل ان شاء الله
مواطنواضح انهم كذابين