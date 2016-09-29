بالصور.. داعش يقطع يد سجين سوري أمام الأطفال

صحيفة المرصد:في واحدة من جرائمه المتوحشة، بتر تنظيم داعش بعنف بالغ اليد اليمنى لسجين سوري أمام حشد من الرجال والأطفال، وذلك بعد اتهامه بالسرقة.

ووضع عناصر داعش ذراع السجين على مكتب خشبي، قبل أن يقوم مسلح يرتدي قناعا بقطع يده اليمنى.

ورصدت الصور قيام مجرمي داعش بوضع ضمادات على يد السجين التي انفجرت الدماء منها إثر عملية البتر.

وجرى تنفيذ العقوبة من قبل إرهابيي داعش في مدينة حماة السورية في وسط البلاد.

وبدا في الصور أطفال يجلسون بين المسلحين لمتابعة تنفيذ العقوبة البشعة وفقاً لموقع العربية نت.

ويوجه تنظيم داعش التهم جزافا إلى مواطنين سوريين، وينفذ بحقهم أحكاما وحشية بلا أي سند قانوني.