الأنصاري: إيران أكبر المتضررين من قانون جاستا

صحيفة المرصد:دعا سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية (سابراك)، الخميس، إلى عدم التهويل من قانون “جاستا” الذي أقره الكونغرس الأمريكي، مساء الأربعاء، بعد التصويت على إلغاء فيتو الرئيس باراك أوباما ضد القانون.
ويسمح قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم “جاستا” لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، وهو القانون الذي استخدم أوباما حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوقف تمريره، وكانت السعودية لوحت بأنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أصبح المشروع قانونا نافذا. ويمنح القانون عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق في ملاحقة السعودية قضائياً وفقاً لموقع cnn.
وقال الأنصاري، عبر حسابه على موقع تويتر: “إلى كل أحبائي من المواطنين السعوديين؛ يجب ألا نهول من أمر قانون جاستا، فنحن بخير ودولتنا بخير وقادتنا بخير، وسنمضي في طريقنا للتنمية الشاملة”، معتبرا أن “إيران هي أكبر المتضررين من قانون جاستا”.
وأضاف رئيس اللوبي السعودي في أمريكا: “معلومة مهمة جدا بخصوص قانون جاستا وستصدم البعض، أكبر المتضررين على الإطلاق من هذا القانون ليست السعودية بل إيران. فصحيح أنها في قائمة الإرهاب وأنه بالإمكان مقاضاتها بلا جاستا ولكن هذا القانون سيمنع الرئيس من استخدام الفيتو في حال حكمت المحكمة عليها”.
وتابع: “هنالك قضايا معلقة ضد إيران وبها أدلة دامغة وأحكام قضائية بعشرات المليارات من الدولارات. أما السعودية فليس هنالك أي دليل على تورطها في أي عمل إرهابي”، مؤكدا أنه “رغم ذلك علينا أن نحتاط من مكائد الحلفاء قبل الأعداء”.
ورأى الأنصاري أن “قانون جاستا ليس قانونا حقيقيا وقابلا للتطبيق، فالتعامل بالمثل سيوقف فعالية هذا القانون بشكل مباشر”، وقال: “ليس هنالك حقا قانونيا لنزع الحصانة القضائية العالمية، قد يقول قائل ولكن أمريكا إذا أرادت شيئا فستفعله، أقول نسبيا في حال لم يكن عليها ضرر”.
وأضاف: “فحينما يتم التعامل بالمثل، وهذا هو المتوقع، فسيتم مقاضاة أمريكا من خلال أفراد وسيتم تجميد أموال أمريكية إذا تطلب الأمر. وتابع: “أمريكا ستلوح بلا شك بقانون جاستا للابتزاز ولكنه في الأصل سلاح بلا رصاص. رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات”، مشيرا إلى أن “علاقة الرياض ب واشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية، خصوصا عام 1973 و2001”.
CNN
تعليقات ( 24 )
محمد المالكيياراقل
زائر70الله يحمابلادنا من كل شر ويذهب المتشددين دعاة الفتن الذين يجرونها ولايقابلونها
دحوم1المفروض سحب جميع السندات والاصول او بيعها وسحب الارصده الى دوله اخرى مع وقف استيراد جميع السيارات وجميع مايخص الاستيراد الامريكي حتى يعلم الكونغرس
خبير استرنتيجيستكشف لكم الأيام أن هناك دولاً عربيه وخليجيه قاموا بتحريض ودعم أمريكا ضدنا فأمريكا وكنقرسها يفترض أن يحسبوا حساب غضب الدول العربيه!إذاً هناك ضوء أخضر
المال السايبههه ايران دوله عظمى تخش في عين الامريكان ولا تهاب احد .. السعوديه مستضعفه من امريكا من سنين ... واح ياخذو حقهم وافي وزياده ... احنا السبب رضينا بالذل
كيف الحال ؟؟؟هيا أستلموا شوفوا من يحلل .... لاو الله إلا أفلحنا ...
خبير استرنتيجيالشي المحير أنه إلى حد الآن ومسؤولينا يلتزمون الصمت ولم يقوموا ولابخطوة واحده تجاه هذا الجور طيب على الأقل أستدعوا السفير للتشاور تحركوا يامال العافيه
الهمدانيمشكلتنا * مشكلتنا في المنطقة امريكا جالسه تحرض الدول على بعض ،، لذلك نصيحه نصلح علاقتنا بالدول المجاورة (مش بكيفك كمان امريكا لها دخل لانها الشريك 1)
مشكلتنا ****مشكلتنا في المنطقة امريكا جالسه تحرض الدول على بعض ،، لذلك نصيحه نصلح علاقتنا بالدول المجاورة
الهمدانييعني حتى لو دفعنا فلوس حنا كسبانيين لان ايران متضررة هههههههههههههه
كيف تكون ايران أكبر المتضررينوهي بكل وضوح مؤامرة أمريكية خبيثة ضد الدول العربية والاسلامية وباتفاق تام مع الايرانيين. يجب عليك فضح هذا التآمر الذي سيتم افشالة بحنكة قادتنا إن شاء
خليجيقانون يضر ايران فقط وعلينا مساعدة ودفع عائلات ضحايا الارهاب رفع دعاوي على ايران ودفع اجور المحاماة لهم القاعده متواجده بها وهناك عشرات ادلة تورط ايران
العويدكلام فاضي فإيران حليفة قوية لامريكا، وغالبية المحللين مازالوا اما يمارسون التظليل والتطبيل واما على اعينهم غشاوة
أتمنى أن يكون لنا لوبي حقيقي فاعلمع متابعتي لنشاط الاستاذ الكريم اعتقد أن المؤسسة التي يرأسها من الخطأ تسميتها اللوبي وما يؤكد ذلك تصريحه الذي لايرتقي لمؤسسة غاية في الاهمية
نحن نعلم اننا بعد الله بخيروكان كلامك ممتاز حتى عرجة على ايران وكأنها شغلنا الشاغل ، ونحن نعلم ان الموضوع ابتزاز ،وعلينا الرد بقوة وحكمه .
الناقدالله يبشرك بالخير . . يابو أنصاري ،،
فهدذكي جدا هالخبير ههههههه8
الشرط الاساس لنجاح اللوبياتهو أن يمتلك قادته المؤهلات اللازمة والخبرات الطويلة والفكر الاستراتيجي الحقيقي الذي يراقب ويحلل نتائج التحركات الخفية ولا يقلل من مخاطرها الكارثية
غاليعودنا على ايران اللحين انت خلص نفسك اول
راصدلا يشيخ خلاص حسبتها طيب والي عليه قروض؟؟
هل يوجد لوبي سعودي اصلاولماذا لم نلمس اي نتيجة ايجابية من ذلك اللوبي الذي وقف متفرجا على تزايد الاحقاد والمؤامرات الامريكية منذ عقد ولم يحرك ساكنا سوى التطمينات
لله عظيم الحمد والثناء***السعودية من أي كائن كان مرفوضه جملة وتفصيلا ؛بروز الصين والهند والبرازيل وكوريا والمانيا واليابان وتركيا كدول اقتصاديه كبرى جعل امريكا في ورطه
السلام عليكمسلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية******
محمد*****الحن هالقانون يتهم السعودية بالارهاب ويبون تغويضات وتتقولي مااحنا متضررين يكفي انهم بيثاضون دولتنا باسم دعم الارهاب تحليل ***