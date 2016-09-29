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بالصور : ولي العهد يصل إلى تركيا

29 سبتمبر, 2016 , 20:08 م
بالصور : ولي العهد يصل إلى تركيا
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صحيفة المرصد – واس :وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم إلى الجمهورية التركية في زيارة رسمية، استجابة للدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية التركية, وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -.
وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد بمطار أسينبوغا في أنقرة دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدرم، وعمدة مدينة أنقرة الكبرى مليح جوجشك والقائد العسكري في مدينة أنقرة، ورئيس التشريفات في جمهورية تركيا السفير شوقي متولي أوغلو، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية التركية.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 21:12 م
    عدد التعليقات:3247

    ولدالشيوخ

    الحمد لله ع السلامه..
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  2. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 20:57 م

    دحوم1

    حفظك الله وحفظ ولاة امرنا جميعا وحفظ شعب اللملكه العربيه السعوديه اهل الطيب والخير والوفاء والعطاء
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  3. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 20:48 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    الله يحفظك ياولي العهد .
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  4. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    الحقباني

    علم الحمده ان قادة هذه البلاده لاهم هيببه صغير وكبير في أي منصيب كان الحمدلله علم
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  5. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 20:25 م

    ا

    سيدي كل ماشوفك اتذكر الامير سيدي الامير نايف الله يرحمه ويغفرله والله لو الاعمار بيد البشر لاعطيه عمري
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  6. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    ا

    الحمدلله ع سلامتك يا ولد الحبيب الله يحفظك في حلك وترحالك
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