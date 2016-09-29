الجوازات تبدأ بتطبق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأحد القادم

صحيفة المرصد: بناءً على ما أقره مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية ، تبدأ المديرية العامة للجوازات يوم (الأحد) المقبل في تطبيق التعديلات الجديدة على رسوم تأشيرات الدخول للمملكة وفقاً لموقع سبق ، وذلك كما يلي:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة “2000” ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيًا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 – “3000” ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 – “5000” خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 – “8000” ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثًا: لا يُخلّ ما ورد في البندين أولًا وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
رابعًا: يكون رسم تأشيرة المرور “300” ثلاثمائة ريال.
خامسًا: يكون رسم تأشيرة المغادرة “50” خمسين ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادسًا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 – “200” مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و”100″ مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 – “500” خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و”200″ مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
تعليقات ( 12 )
خلفطيب وتجديد الجواز هل لا زال بالتسعيرة القديمة 300 ريال لعشر سنوات
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لي ولوالدي ولوالدا والدي وذريتي والمؤمنين والمؤمنات لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لي ولوالدي ولوالدا والدي وذريتي والمؤمنين والمؤمنات لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
ممتازمخالف
ممتازكل يوم *** جديد
ابو عبد اللهالاجانب شكلهظ كلهم بيسافرون ولا عاد يرجعون ههههههه
هذا هو الصحنحن عندما نسافر لبلدان هؤلاء الوافدين كسياحه ندفع في مطاراتهم دخول وخروج رغم أننا نفيد بلدانهم والسفره كلها 10 أيام أماهم يشفطون خيراتناولانستفيد منهم
هذا هو الصحقرارات رائعه وتصب في مصلحة الوطن ... كفاية الأجانب والوافدين ماخذين بلدنا سرداحي مرداحي داخلين خارجين برسوم بسيطه ويتبطحون بعشرات السنين .. قواكم الله
خاالدجميل جدا
عدد التعليقات:6970
الحرمانماجربت السفر بحر سي سك