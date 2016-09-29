الجوازات تبدأ بتطبق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأحد القادم

صحيفة المرصد: بناءً على ما أقره مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية ، تبدأ المديرية العامة للجوازات يوم (الأحد) المقبل في تطبيق التعديلات الجديدة على رسوم تأشيرات الدخول للمملكة وفقاً لموقع سبق ، وذلك كما يلي:

أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة “2000” ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانيًا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:

1 – “3000” ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.

2 – “5000” خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.

3 – “8000” ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثًا: لا يُخلّ ما ورد في البندين أولًا وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

رابعًا: يكون رسم تأشيرة المرور “300” ثلاثمائة ريال.

خامسًا: يكون رسم تأشيرة المغادرة “50” خمسين ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

سادسًا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – “200” مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و”100″ مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

2 – “500” خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و”200″ مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.