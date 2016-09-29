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الجوازات تبدأ بتطبق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأحد القادم

29 سبتمبر, 2016 , 22:52 م
الجوازات تبدأ بتطبق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأحد القادم
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صحيفة المرصد: بناءً على ما أقره مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية ، تبدأ المديرية العامة للجوازات يوم (الأحد) المقبل في تطبيق التعديلات الجديدة على رسوم تأشيرات الدخول للمملكة وفقاً لموقع سبق ، وذلك كما يلي:

أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة “2000” ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثانيًا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:

1 – “3000” ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.

2 – “5000” خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.

3 – “8000” ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثًا: لا يُخلّ ما ورد في البندين أولًا وثانيًا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.

رابعًا: يكون رسم تأشيرة المرور “300” ثلاثمائة ريال.

خامسًا: يكون رسم تأشيرة المغادرة “50” خمسين ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

سادسًا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – “200” مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و”100″ مائة ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

2 – “500” خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و”200″ مائتا ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    خلف

    طيب وتجديد الجواز هل لا زال بالتسعيرة القديمة 300 ريال لعشر سنوات
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  2. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لي ولوالدي ولوالدا والدي وذريتي والمؤمنين والمؤمنات لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  3. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 23:12 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لي ولوالدي ولوالدا والدي وذريتي والمؤمنين والمؤمنات لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  4. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    ممتاز

    مخالف
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  5. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 23:08 م

    طيب وال 700 مليار لي بامريكا بتعوضونها اذا راحت من الاجانب الظلم ظلمات يا ناس حسبنا الله ونعم الوكيل
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  6. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    ممتاز

    كل يوم *** جديد
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  7. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    ابو عبد الله

    الاجانب شكلهظ كلهم بيسافرون ولا عاد يرجعون ههههههه
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  8. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    هذا هو الصح

    نحن عندما نسافر لبلدان هؤلاء الوافدين كسياحه ندفع في مطاراتهم دخول وخروج رغم أننا نفيد بلدانهم والسفره كلها 10 أيام أماهم يشفطون خيراتناولانستفيد منهم
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  9. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 23:03 م

    هات اللي بعده
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  10. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 23:01 م

    هذا هو الصح

    قرارات رائعه وتصب في مصلحة الوطن ... كفاية الأجانب والوافدين ماخذين بلدنا سرداحي مرداحي داخلين خارجين برسوم بسيطه ويتبطحون بعشرات السنين .. قواكم الله
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  11. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 22:56 م

    خاالد

    جميل جدا
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  12. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 22:56 م
    عدد التعليقات:6970

    الحرمان

    ماجربت السفر بحر سي سك
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