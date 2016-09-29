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محكمة القاهرة توقف تنفيذ إبطال اتفاقية “تيران و صنافير”

29 سبتمبر, 2016 , 23:10 م
محكمة القاهرة توقف تنفيذ إبطال اتفاقية “تيران و صنافير”
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صحيفة المرصد – رويترز: أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس 29 سبتمبر/أيلول بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أخرى بإبطال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قد قضت في يونيو/حزيران ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

يذكر أن القاهرة والرياض وقعتا في أبريل/نيسان اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، التي قوبلت بغضب شعبي من المصريين ومظاهرات احتجاج وطعن فيها محامون أمام القضاء الإداري، الذي أصدر حكما بإبطال الاتفاقية.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 23:15 م

    رشدي

    اكيد الرز خلص وعايزين كمان رز
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  2. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 23:13 م

    رحمه

    يعني فيه قزيرتين ولا مافيش؟
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