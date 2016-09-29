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فيديو: شاهد إعلامية شهيرة بالنقاب مع شابين داخل سيارة فاخرة بعد وصولها للمملكة

29 سبتمبر, 2016 , 23:36 م
فيديو: شاهد إعلامية شهيرة بالنقاب مع شابين داخل سيارة فاخرة بعد وصولها للمملكة
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صحيفة المرصد:تداولت مواقع  التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية  حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات داخل سيارة فاخرة أثناء وصولها في زيارة خاصة  للمملكة.

حيث ظهرت “بولند” داخل السيارة من نوع رولز رويس قادمة من المطار، ومعها شابان لم تتحدد هويتهما ، وترتدي زي خاص مختلف عن عادتها في ارتداء الملابس الجريئة .

كما سألت جمهورها إن كان النقاب شكله مناسب .



تعليقات ( 95 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 95
    30 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    مبارة الاتحاد خاصة في السائق ماهي لك .أنتي لك مباراتك الخاصة بك لوحدك .
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  2. 94
    30 سبتمبر, 2016 , 1:17 ص

    من سووووووتي😁
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  3. 93
    30 سبتمبر, 2016 , 1:11 ص

    سعد

    مايبغى لها ذكاء!! زياره مسبقة الدفع واﻻ وش فايدة التراقص والمناقز كل يوم مع واحد في برامجهاالفاشله!؟
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  4. 92
    30 سبتمبر, 2016 , 1:10 ص

    الهمداني

    مع اني احب الدلال والغنج لكن يامذيعة كبرتي بالسن وهذه الحركات صارت ماهي حلوة على سنك وش خليتي للبنات الفرافير
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  5. 91
    30 سبتمبر, 2016 , 1:08 ص

    اترك تعليق

    يا اخوان لاحد يظلمها يمكن انها جايه تاخذ عمره في الرياض
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  6. 90
    30 سبتمبر, 2016 , 1:06 ص

    مواطن

    قلم النهيقه ماشفنا لك تعليق لزيارة سمو ولي العهد وفقه الله الى تركياالشقيقه للقاء اردوغان البطل..ﻻيكون ماعندك خبر؟ يالله نقلنالك الخبر وش تعليقك؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 89
    30 سبتمبر, 2016 , 1:04 ص
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    قيمة الشيك المدفوع لحضورها كم؟؟؟؟.والمواطن كاسر ظهره بنك.
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  8. 88
    30 سبتمبر, 2016 , 1:02 ص

    ١٢٣٤٥

    *******
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  9. 87
    30 سبتمبر, 2016 , 0:59 ص
    عدد التعليقات:128

    فاااااهم

    حسيت ان عدساتها بتنط من عيونها في اي لحضه وتلصق بالكميرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 86
    30 سبتمبر, 2016 , 0:58 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    هههههههه طلعة الغيره بين بنات حواء يعلقن بأسماء رجال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 85
    30 سبتمبر, 2016 , 0:58 ص

    عمر

    حليمه / مااااتعرف *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 84
    30 سبتمبر, 2016 , 0:54 ص

    تلوث

    قال شابين /// هذا السواق ومعزبه بجنبه .. يا راعي الخبر ... سهرة تعيسه إن شاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 83
    30 سبتمبر, 2016 , 0:53 ص

    مواطن سعودي

    حليمة بولند *** والهدف من أبرزها وظهورها السامج في الإعلام هو فتنة الشباب واشغالهم و صرفهم عن الأمور المهمة لأمة محمد بالتوافه
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  14. 82
    30 سبتمبر, 2016 , 0:50 ص

    *ابوعبدالله

    عجوزآ وتتصبياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 81
    30 سبتمبر, 2016 , 0:50 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    الأخونجي ما يعرف الا بط و سمك فسيخ و الزيدي ما يعرف الا حلبه و ثوم و شيشه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 80
    30 سبتمبر, 2016 , 0:50 ص

    فيصل

    حليمه / مجنونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 79
    30 سبتمبر, 2016 , 0:48 ص
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    ياحسرتي على فنانة الوطن الرائعة وعد والكل شاهدها تبكي بحرقة لعدم دعوتها لمهرجان الجنادرية وهذه حليموه استقبال خاص مع دعوة خاصة وطائرة خاصة وسيارة خاصة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 78
    30 سبتمبر, 2016 , 0:48 ص

    فيصل

    كفو / ياااااحليمة ما تعرفين ( كرة قدم ) ههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 77
    30 سبتمبر, 2016 , 0:45 ص

    بنت البلد

    رد على 59 قانون المحرم يطبق على المراه السعوديه فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 76
    30 سبتمبر, 2016 , 0:43 ص

    ماجد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 75
    30 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    طيب وشــــ الدور الذي ستقوم به من خلال هذه الزيارة الخاصة. المعروف عنها أنها اعلامية مذيعة وليست فنانة غنائية.ثم حضورها لحفل زواج أم حفل غنائي أم ماذ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 74
    30 سبتمبر, 2016 , 0:40 ص

    عسير الهول

    ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 73
    30 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 72
    30 سبتمبر, 2016 , 0:36 ص

    حمود

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 71
    30 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص

    الصارم

    قطو لا بس نقاب أنتي هـ النظارات!!!! ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 70
    30 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    هههههه افأ يا اختنا بسمه ليه ترمينها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 69
    30 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    فيصل

    بعض معلقين ,,,,,,,,,,,,,,,,, لايهمك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 68
    30 سبتمبر, 2016 , 0:31 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    ت48 اقول روح حرر بلادك من الفرس و ترك الهرطقه عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 67
    30 سبتمبر, 2016 , 0:30 ص

    منى ~

    يازينها :) بس لو تخفف من التصنع يكون افضل واللي ينتقدونها والله لو يشوفونها تجمعوا عليها عشان يصورون معها .. شعب متناقض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 66
    30 سبتمبر, 2016 , 0:30 ص

    فتى النسيم ياناسي

    هلا هلا .. هلا والله .. هلا بالطله. . ياليتني كنت السواق كان ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 65
    30 سبتمبر, 2016 , 0:27 ص

    ابوعجرم

    ياعالم تراكم بلاد الحرمين عيب مايفعله السفهاء منكم ان لم يحاسب من جلب هذه *** فسوف يتجرئ السفهاء على قيم هذا البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 64
    30 سبتمبر, 2016 , 0:24 ص

    مس .. تقر

    ارحبييييي حليمه . وطيئتي سهلا وحييتي أهلا. حرمت الحرام إن تثنين بالعشاء القابله عندنا في إشبيلية قولي تم . انتي المعزب ونحن الضيوف 😙💞
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 63
    30 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    خليجي

    اللى يصيرغلط هلبلدالطاهر تجبه هلشكال بدون حسيب ولارقيب لاوبعدرافضيه اللهم انانبراءاليك من هذاالتصرف المخالف لعقيدةهذاالبلد وربنا لاتسلط علينا بذنوبنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 62
    30 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    احمد

    كنت احسبها مذيعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 61
    30 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    ( ريما Rima )🍎

    🏃تتنقب لانها ماتبي نشوف ووجهها وهي محجبه وكاشفة وجهها هذا الصدق□■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 60
    30 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص
    عدد التعليقات:3930

    العنيد

    الله يهديها ويفتح على قلبها ويصلحك وينور بصيرتك ،، غداً فيه قبر ماينفعك الا عملك الصالح ((( ياالله حسن الخاتمه بس )))
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 59
    30 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص
    عدد التعليقات:20

    مبارك

    النظام والشرع مايسمح تجي من دون محرم كيف سمح لها . بتظل متغطيه لين تطلع السعوديه ؟ اشوف لبسها استهزاء وسخريه بالحجاب لامغنيه ولا ممثله !
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  38. 58
    30 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    الله يعين

    الله ياكرهي لها وحركاتها الماصخه ياشين التميلح وجع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 57
    30 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    سعودي

    امبيه لو اشوفك كذا ف الشارع ما تركتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 56
    30 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    اللي مطوع يغض البصر و لا يفتح الفيديو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 55
    30 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص
    عدد التعليقات:5287

    بسمه

    الحمدلله ماعرررررفت مين الفريق الثاني كان انتحروا الاهلاويه 😭ياربي مسسستفززززة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 54
    30 سبتمبر, 2016 , 0:14 ص

    محمد الشهري

    مالك ومال الناس الله يسرها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 53
    30 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    ( ريما Rima )🍎

    ةة بسم الله الرحمن الرحيم 🙈🙈□■
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 52
    30 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    جبال سدير

    مازال بعض الناس في غيهم يعمهون ولاكن فية شيئ يحصل على حدودنا وفي منطقتنا ولا فية ناس يتربصون بناوببلادنا ربنا لاتؤخذنا بمافعل السفها منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 51
    30 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص
    عدد التعليقات:1

    ولدالشيوخ

    الكلام.. معزومه عند مين. الله يديم النعمه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 50
    30 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    مايجعلها تشتهر جمالها وليس علمها والجمال يزول وسنين مؤقته وليس مثل العلم تبقى الشهره الى اخر يوم بالعمر ولا ينظر لجمال،، قبلك جميلات وانتهن مثل سهير ر
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  47. 49
    30 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    ابو لي

    ماعلينا من النقاب اهم شي عليها سروال ولا لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 48
    30 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    موفق

    اشهد انها مزيون بنت الذينا،،،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 47
    30 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    ( ريما Rima )🍎

    🙈🙉_____الله يعين أرض المجوس الأم فاتحة لك الابواب🚘لو تزورينها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  50. 46
    30 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 45
    30 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص
    عدد التعليقات:5287

    بسمه

    مجااااغة الا تتلصق فينا😏لو بدال السواق افتح الباب وارمبها والارزاق على الله 😡
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 44
    30 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص
    عدد التعليقات:3930

    العنيد

    جايه بمهمة استغفر الله !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 43
    30 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    السائق اظنه *** من لبس الشماغ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 42
    30 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص

    اه يازمن

    اذا لت تخش عاقبة الليالي ولم تستح فأفعل ماتشاء عندما نزع الحياء منها اصبحت مثل لعبة الاطفال من يد الي يد عفانا الله مما اصابها من صقوط مدوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 41
    30 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    اهلآ و سهلآ بك في موطنك الثاني يا حليمه بس ليه العدسات ماهي لأئقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 40
    30 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    مابعرف اللي عايش معا لسه ماساح من المياعة أستغفر الله والله كلامها كلو تصنع يعني غصبا عن حالا بدا تصير دلوعة وبنت عشرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 39
    30 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    سعوديوافتخر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 38
    30 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:20

    مبارك

    ٢ من قال ان السعوديات كلهن يتغطن حتى تجي متغطيه او كلهن غطوتهن كذا او يقدسن الغطوة وبما انك معروفه وتكشفين ليه متغطيه وش جايه تسوي 😓🤔
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  59. 37
    30 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    رازان سعود

    مفتونه بدنيا زواله ولا حسبت وش ينتظرها لا رميت بهالقبر تراها كلها نص متر في متر وربي يهدي الجميع اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 36
    30 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    انتظرو غدا اﻹغماءات والصراخ بأحد المولات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 35
    29 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    بنت البلد

    هالاشكال تسرح وتمرح في هالبلد والمراه السعوديه المسكينه حتي السياره ماتسوقها
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  62. 34
    29 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    بدر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 33
    29 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    قلت

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 23:57 م
    عدد التعليقات:3948

    بدور

    سمااااجه استغفر الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    الهاشمي

    غير مرغوب فيها ببلاد الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    تأملات ...

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    بخروا الجو ياعيال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    سلطان

    لا حول ولا قوة إلا بالله ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    استقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  70. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    استقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    ....

    حليمه كتله من السيليكون المتحرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 23:52 م
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    استقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    ياباني

    على هالصوت تذكرت هايدي ,./,./, لو انا بنت وصوتي كذا والله اتغرغر بديزل يمكن يصير صوتي فعلا صوت بعد الديزل ؟.,.؟ الله يهديها ولا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    اللهم اكفنا *** لااله الاأنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    خلود لعنزي

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا حرمة زيك احس ان الارض بتبلعني لما اسمع تملغك ودلعك المصطنع ما فيه بنت خليجية عندها الجرأه وتملص زيك عيب عيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 23:50 م
    عدد التعليقات:5287

    بسمه

    اوووفرررر في كل حاجه واستعراض سااامج وهنا بدأوا يتوافدون ال🐏ويمدحون كأن عمرهم ماشافوا حرمه 🙃
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    استقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    حزين

    قومت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  79. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    جنوبية..🌻🌻

    رائينا فيك هو نفس رائينا فيك اول ماتغير ايش الفايدة نقاب ونفس السماجة باقية فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    قلت

    اتحدى تحدي انكان السائق سعودي من تصلبه في الجلسه ليس سعوديين مستحيل مشكلتها متعرف الشخصيه السعوديه الصح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    يع حلومه

    الله يهديك بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  82. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لو كان الطالب السعودي الذي اعلنو اكتشافه بالطب في امريكا وجاء هل يستقبل برولزرايس ماهو علمها وماذا قدمت للانسانيه هذا مايوخرنا عن التقدم والابتكار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    أعوذبالله من الشيطان الرجيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 23:47 م
    عدد التعليقات:20

    مبارك

    نفس نظام محلياتنا مع السواق سوالف وضحك وهذره وحركات واذا سافرن وهذي واشباها قدوتهن تلقاهن الان يتراسلن حتى يقابلنها ويصورن معها يعتبرنه انجاز 😷
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  85. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    بدر

    مخالف
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  86. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 23:47 م

    يع حلومه

    من جدك انتي يع يع يع
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  87. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    جاسم يعقوب

    ماهو شعور زوجها لما يشوفها كذا؟
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  88. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    اشك انها تمثيليه عشان تخرب
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  89. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    مخالف
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  90. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 23:44 م

    امراة لوط عليه السلام كانت عجوز ولا فيها شهوة ولكنها كانت تحب ان تجمع الناس على الفواحش نعوذ بالله فعذبها الله نعوذ بالله / الحذر من هذه
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  91. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    فوق هام السحب

    حليمة بولند دواء لكل داء
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  92. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    بدر

    غير لائق
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  93. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اسال الله ان يهديك فقد *** بنات المسلمين
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  94. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 23:42 م
    عدد التعليقات:20

    مبارك

    نفس نظام محلياتنا مع السواق سوالف وضحك وهذره وحركات واذا سافرن وهذي واشباها قدوتهن تلقاهن الان يتراسلن حتى يقابلنها ويصورن معها يعتبرنه انجاز 😷
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  95. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    تركي

    يا ثقل دمك يا بنت بولند
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