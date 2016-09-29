فيديو: شاهد إعلامية شهيرة بالنقاب مع شابين داخل سيارة فاخرة بعد وصولها للمملكة

صحيفة المرصد:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات داخل سيارة فاخرة أثناء وصولها في زيارة خاصة للمملكة.

حيث ظهرت “بولند” داخل السيارة من نوع رولز رويس قادمة من المطار، ومعها شابان لم تتحدد هويتهما ، وترتدي زي خاص مختلف عن عادتها في ارتداء الملابس الجريئة .

كما سألت جمهورها إن كان النقاب شكله مناسب .