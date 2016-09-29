فيديو: شاهد إعلامية شهيرة بالنقاب مع شابين داخل سيارة فاخرة بعد وصولها للمملكة

صحيفة المرصد:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات داخل سيارة فاخرة أثناء وصولها في زيارة خاصة للمملكة.
حيث ظهرت “بولند” داخل السيارة من نوع رولز رويس قادمة من المطار، ومعها شابان لم تتحدد هويتهما ، وترتدي زي خاص مختلف عن عادتها في ارتداء الملابس الجريئة .
كما سألت جمهورها إن كان النقاب شكله مناسب .
تعليقات ( 95 )
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهمبارة الاتحاد خاصة في السائق ماهي لك .أنتي لك مباراتك الخاصة بك لوحدك .
سعدمايبغى لها ذكاء!! زياره مسبقة الدفع واﻻ وش فايدة التراقص والمناقز كل يوم مع واحد في برامجهاالفاشله!؟
الهمدانيمع اني احب الدلال والغنج لكن يامذيعة كبرتي بالسن وهذه الحركات صارت ماهي حلوة على سنك وش خليتي للبنات الفرافير
اترك تعليقيا اخوان لاحد يظلمها يمكن انها جايه تاخذ عمره في الرياض
مواطنقلم النهيقه ماشفنا لك تعليق لزيارة سمو ولي العهد وفقه الله الى تركياالشقيقه للقاء اردوغان البطل..ﻻيكون ماعندك خبر؟ يالله نقلنالك الخبر وش تعليقك؟
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهقيمة الشيك المدفوع لحضورها كم؟؟؟؟.والمواطن كاسر ظهره بنك.
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عدد التعليقات:128
فاااااهمحسيت ان عدساتها بتنط من عيونها في اي لحضه وتلصق بالكميرا
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنهههههههه طلعة الغيره بين بنات حواء يعلقن بأسماء رجال
عمرحليمه / مااااتعرف *****
تلوثقال شابين /// هذا السواق ومعزبه بجنبه .. يا راعي الخبر ... سهرة تعيسه إن شاء الله
مواطن سعوديحليمة بولند *** والهدف من أبرزها وظهورها السامج في الإعلام هو فتنة الشباب واشغالهم و صرفهم عن الأمور المهمة لأمة محمد بالتوافه
*ابوعبداللهعجوزآ وتتصبياء
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنالأخونجي ما يعرف الا بط و سمك فسيخ و الزيدي ما يعرف الا حلبه و ثوم و شيشه
فيصلحليمه / مجنونه
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهياحسرتي على فنانة الوطن الرائعة وعد والكل شاهدها تبكي بحرقة لعدم دعوتها لمهرجان الجنادرية وهذه حليموه استقبال خاص مع دعوة خاصة وطائرة خاصة وسيارة خاصة
فيصلكفو / ياااااحليمة ما تعرفين ( كرة قدم ) ههههههههههههه
بنت البلدرد على 59 قانون المحرم يطبق على المراه السعوديه فقط
ماجدمخالف
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهطيب وشــــ الدور الذي ستقوم به من خلال هذه الزيارة الخاصة. المعروف عنها أنها اعلامية مذيعة وليست فنانة غنائية.ثم حضورها لحفل زواج أم حفل غنائي أم ماذ؟
عسير الهول***
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنمخالف
حمودحسبنا الله ونعم الوكيل فيك
الصارمقطو لا بس نقاب أنتي هـ النظارات!!!! ههههههههههه
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنهههههه افأ يا اختنا بسمه ليه ترمينها
فيصلبعض معلقين ,,,,,,,,,,,,,,,,, لايهمك
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنت48 اقول روح حرر بلادك من الفرس و ترك الهرطقه عنك
منى ~يازينها :) بس لو تخفف من التصنع يكون افضل واللي ينتقدونها والله لو يشوفونها تجمعوا عليها عشان يصورون معها .. شعب متناقض
فتى النسيم ياناسيهلا هلا .. هلا والله .. هلا بالطله. . ياليتني كنت السواق كان ***
ابوعجرمياعالم تراكم بلاد الحرمين عيب مايفعله السفهاء منكم ان لم يحاسب من جلب هذه *** فسوف يتجرئ السفهاء على قيم هذا البلد
مس .. تقرارحبييييي حليمه . وطيئتي سهلا وحييتي أهلا. حرمت الحرام إن تثنين بالعشاء القابله عندنا في إشبيلية قولي تم . انتي المعزب ونحن الضيوف 😙💞
خليجياللى يصيرغلط هلبلدالطاهر تجبه هلشكال بدون حسيب ولارقيب لاوبعدرافضيه اللهم انانبراءاليك من هذاالتصرف المخالف لعقيدةهذاالبلد وربنا لاتسلط علينا بذنوبنا
احمدكنت احسبها مذيعة
( ريما Rima )🍎🏃تتنقب لانها ماتبي نشوف ووجهها وهي محجبه وكاشفة وجهها هذا الصدق□■
عدد التعليقات:3930
العنيدالله يهديها ويفتح على قلبها ويصلحك وينور بصيرتك ،، غداً فيه قبر ماينفعك الا عملك الصالح ((( ياالله حسن الخاتمه بس )))
عدد التعليقات:20
مباركالنظام والشرع مايسمح تجي من دون محرم كيف سمح لها . بتظل متغطيه لين تطلع السعوديه ؟ اشوف لبسها استهزاء وسخريه بالحجاب لامغنيه ولا ممثله !
الله يعينالله ياكرهي لها وحركاتها الماصخه ياشين التميلح وجع
سعوديامبيه لو اشوفك كذا ف الشارع ما تركتك
عدد التعليقات:2731
ابن الوطناللي مطوع يغض البصر و لا يفتح الفيديو
عدد التعليقات:5287
بسمهالحمدلله ماعرررررفت مين الفريق الثاني كان انتحروا الاهلاويه 😭ياربي مسسستفززززة
محمد الشهريمالك ومال الناس الله يسرها .
( ريما Rima )🍎ةة بسم الله الرحمن الرحيم 🙈🙈□■
جبال سديرمازال بعض الناس في غيهم يعمهون ولاكن فية شيئ يحصل على حدودنا وفي منطقتنا ولا فية ناس يتربصون بناوببلادنا ربنا لاتؤخذنا بمافعل السفها منا
عدد التعليقات:1
ولدالشيوخالكلام.. معزومه عند مين. الله يديم النعمه..
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرمايجعلها تشتهر جمالها وليس علمها والجمال يزول وسنين مؤقته وليس مثل العلم تبقى الشهره الى اخر يوم بالعمر ولا ينظر لجمال،، قبلك جميلات وانتهن مثل سهير ر
ابو ليماعلينا من النقاب اهم شي عليها سروال ولا لا
موفقاشهد انها مزيون بنت الذينا،،،،
( ريما Rima )🍎🙈🙉_____الله يعين أرض المجوس الأم فاتحة لك الابواب🚘لو تزورينها
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنمخالف
عدد التعليقات:5287
بسمهمجااااغة الا تتلصق فينا😏لو بدال السواق افتح الباب وارمبها والارزاق على الله 😡
عدد التعليقات:3930
العنيدجايه بمهمة استغفر الله !!
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنالسائق اظنه *** من لبس الشماغ
اه يازمناذا لت تخش عاقبة الليالي ولم تستح فأفعل ماتشاء عندما نزع الحياء منها اصبحت مثل لعبة الاطفال من يد الي يد عفانا الله مما اصابها من صقوط مدوي
عدد التعليقات:2731
ابن الوطناهلآ و سهلآ بك في موطنك الثاني يا حليمه بس ليه العدسات ماهي لأئقة
أرزة 🌲 لبنانمابعرف اللي عايش معا لسه ماساح من المياعة أستغفر الله والله كلامها كلو تصنع يعني غصبا عن حالا بدا تصير دلوعة وبنت عشرين
سعوديوافتخرمخالف
عدد التعليقات:20
مبارك٢ من قال ان السعوديات كلهن يتغطن حتى تجي متغطيه او كلهن غطوتهن كذا او يقدسن الغطوة وبما انك معروفه وتكشفين ليه متغطيه وش جايه تسوي 😓🤔
رازان سعودمفتونه بدنيا زواله ولا حسبت وش ينتظرها لا رميت بهالقبر تراها كلها نص متر في متر وربي يهدي الجميع اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
أرزة 🌲 لبنانانتظرو غدا اﻹغماءات والصراخ بأحد المولات
بنت البلدهالاشكال تسرح وتمرح في هالبلد والمراه السعوديه المسكينه حتي السياره ماتسوقها
بدرمخالف
قلتمخالف
عدد التعليقات:3948
بدورسمااااجه استغفر الله العظيم
الهاشميغير مرغوب فيها ببلاد الحرمين
تأملات ...مخالف للنشر
سلطانلا حول ولا قوة إلا بالله ..
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهاستقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهاستقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
....حليمه كتله من السيليكون المتحرك
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهاستقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
يابانيعلى هالصوت تذكرت هايدي ,./,./, لو انا بنت وصوتي كذا والله اتغرغر بديزل يمكن يصير صوتي فعلا صوت بعد الديزل ؟.,.؟ الله يهديها ولا يبلانا
خلود لعنزيلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا حرمة زيك احس ان الارض بتبلعني لما اسمع تملغك ودلعك المصطنع ما فيه بنت خليجية عندها الجرأه وتملص زيك عيب عيب
عدد التعليقات:5287
بسمهاوووفرررر في كل حاجه واستعراض سااامج وهنا بدأوا يتوافدون ال🐏ويمدحون كأن عمرهم ماشافوا حرمه 🙃
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهاستقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
حزينقومت
جنوبية..🌻🌻رائينا فيك هو نفس رائينا فيك اول ماتغير ايش الفايدة نقاب ونفس السماجة باقية فيك
قلتاتحدى تحدي انكان السائق سعودي من تصلبه في الجلسه ليس سعوديين مستحيل مشكلتها متعرف الشخصيه السعوديه الصح
يع حلومهالله يهديك بس
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرلو كان الطالب السعودي الذي اعلنو اكتشافه بالطب في امريكا وجاء هل يستقبل برولزرايس ماهو علمها وماذا قدمت للانسانيه هذا مايوخرنا عن التقدم والابتكار
عدد التعليقات:20
مباركنفس نظام محلياتنا مع السواق سوالف وضحك وهذره وحركات واذا سافرن وهذي واشباها قدوتهن تلقاهن الان يتراسلن حتى يقابلنها ويصورن معها يعتبرنه انجاز 😷
بدرمخالف
يع حلومهمن جدك انتي يع يع يع
جاسم يعقوبماهو شعور زوجها لما يشوفها كذا؟
فوق هام السحبحليمة بولند دواء لكل داء
بدرغير لائق
حسبنا الله ونعم الوكيلاسال الله ان يهديك فقد *** بنات المسلمين
عدد التعليقات:20
مباركنفس نظام محلياتنا مع السواق سوالف وضحك وهذره وحركات واذا سافرن وهذي واشباها قدوتهن تلقاهن الان يتراسلن حتى يقابلنها ويصورن معها يعتبرنه انجاز 😷
تركييا ثقل دمك يا بنت بولند