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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعلق على قانون “جاستا” ويوجه نصيحة للكونجرس الأمريكي

29 سبتمبر, 2016 , 23:42 م
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعلق على قانون “جاستا” ويوجه نصيحة للكونجرس الأمريكي
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صحيفة المرصد-واس: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن اعتماد قانون “جاستا” يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
وأضاف المصدر أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون “جاستا” بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.
وأوضح المصدر بأن قانون “جاستا” حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.
واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون “جاستا”.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 47
    30 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص

    تعليق خجول ....

    الله يجيب العواقب سليمه ... والظاهر أن الأمور خرجت عن السيطره وماعاد ينفع خطابات وديه ومجاملات ... ماهم يمنا بينفذون قرارهم بينفذون
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  2. 46
    30 سبتمبر, 2016 , 1:14 ص

    طيب وانا مالي ؟؟؟

    يعني بالله على بالنا وبالكم .. أن الكونقرس ومجلس النواب .. بيجون بكره ويقولون آسفين ماعليش ترونا بنلغي القرار ؟؟ ياعالم فوقوا الأمور واضحه . وبادروا
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  3. 45
    30 سبتمبر, 2016 , 1:12 ص

    مجرة التبانة

    عندما تأكدوا ان صدام ليس معه أحد أحتلوا العراق؟! الأمريكان العدو الأول للاسلام.
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  4. 44
    30 سبتمبر, 2016 , 1:11 ص

    مرجوج ومصفوق

    خلاص وقعت الفاس في الرأس ... على الأقل أستدعوا السفير وتشاوروا معاه
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  5. 43
    30 سبتمبر, 2016 , 1:08 ص

    القدر المحتوم

    لاتعليق
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  6. 42
    30 سبتمبر, 2016 , 1:08 ص

    بدرهاري

    امريكا مصممة منذ عقود نهب ثروات الدول العراق سوريا ليبيا(مافيها صحوة) والان السعودية! نبي شيلة ياعيال! هذه نهاية غزو العراق! وخذلان سوريا وشياء.!
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  7. 41
    30 سبتمبر, 2016 , 1:06 ص

    امريكا اجبن ماتخيلون ولن تفعل شي ضد السعودية الهدف ليس السعودية الهدف دول كثيرهامن ظمنها كوريا الشماليه وايران

    امريكا لو فعلت هاذا القانون عليها ان تقبل بمن يحاكمها بحربها ضد العراق وفغانستان هل عرفتم يامن تاثقون بمريكا بتصنيفاتها لعيالنا انهم ارهابيون
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  8. 40
    30 سبتمبر, 2016 , 1:04 ص

    العتيبي

    يوجة نصيحة
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  9. 39
    30 سبتمبر, 2016 , 1:04 ص

    زائر

    كلااام كبير وموزوون ...
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  10. 38
    30 سبتمبر, 2016 , 1:03 ص

    فهد العنزي

    اللهم أعز الإسلام والمسلمين
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  11. 37
    30 سبتمبر, 2016 , 1:02 ص

    الصحوه نكبه

    ماحصل نتيجه تمكين شيوخ الظلام والطبطبه على ظهورهم ومراعاه مشاعرهم وغض النظر عن نشر افكارهم, ماذا جنينا منهم سوى تفريخ الارهابيين ؟! الان نحاكم بسببهم.
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  12. 36
    30 سبتمبر, 2016 , 0:56 ص

    مس .. تقر

    أمريكا مصممه على محاربتنا في سيادتنا ونهب أموالنا وتمزيقنا والاستيلاء على نفطنا .. والذريعه تحميلنا اوزار إرهابيين تعلم أننا بريؤن من إرهابهم
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  13. 35
    30 سبتمبر, 2016 , 0:54 ص

    احمد

    ***
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  14. 34
    30 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص

    ت 33

    تكلم عن نفسك فنحن مع الله ولله وبالله وهذه الدنيا ﻻتعدل جناح بعوضه وقد ظاق على رسول الله وصاحبه اﻷمر لكن الله معنا ونحن له مسلمين
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  15. 33
    30 سبتمبر, 2016 , 0:46 ص

    المعتصم بالله

    عندما كنا مع الله كانت كل الجيوش تخشانا والان نحن نخشاهم فل نعد الى كتاب الله وسنه رسوله ونترك حياة العبودية والاذلال لليهود والنصارى
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  16. 32
    30 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    باختصار من يتهاون في ديننا الحنيف او يتنازل عن شيئ منه ويسميها دبلوماسيه لارضاء شخص من الشرق او الغرب فالنتيجه ذكرت سلفا في القران الكريم
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  17. 31
    30 سبتمبر, 2016 , 0:30 ص

    نرجو عدم اﻻندفاع وفق مايريدون ويهيؤون لندفاعنا معه

    مادخل السعودية أو الوطن السعودي فقد تضررت حتى بالبيت الحرام من شر الظالين وﻻ منتمين وقد تبرأت وفق العهد لمكافحة اﻹرهاب من من غدر بها أوﻻ .
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  18. 30
    30 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    محمد ،،

    أتمنى التروي في اتخاذ أي قرار في مثل هذه الظروف فقد يكون هذا استفزاز لتقوم المملكة بسحب سنداتها وأرصدتها وبالتالي يتم خفض الدولار ونقع في ورطة أكبر
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  19. 29
    30 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    محمد ،،

    أتمنى التروي في اتخاذ أي قرار في مثل هذه الظروف فقد يكون هذا استفزاز لتقوم المملكة بسحب سنداتها وأرصدتها وبالتالي يتم خفض الدولار ونقع في ورطة أكبر
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  20. 28
    30 سبتمبر, 2016 , 0:24 ص

    انا لا اعلم عماذا يتكلم المصدر المسؤول

    الحين القرار تم التصويت عليه من المجلسين . والمفروض ننسحب فورا من الحرب على الإرهاب . كيف يدعوننا برعاة الإرهاب . ويطالبوننا بالتعويض .
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  21. 27
    30 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    والله قد نهانا الله من اليهود والنصاري والله اصدق من الكل واللي مايسمع كلام الله يندم
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  22. 26
    30 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    جبال سدير

    البيانات لا تفيد تغدو بهم قبل يتعشون باامولنا
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  23. 25
    30 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    مسمار

    ثقتنا بالله وهذي البلد الامين مكه والمدينه فيها حبيب الله ودعوة ابراهيم لهذا البلد يجعله امنا مطمئنا ويرزق اهله من الثمرات فهل لديكم شك ان ينصرها الله
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  24. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 0:15 ص

    أحمد آل محيا

    يا اخوان ترو الوضع كله ابتزاز مادي بس السعوديه ما بتدفع لهم هلله والكونجرس راح يبطل القانون وهذي خطه فاشله بينهم بس عرفو أن السعوديه مو مثل اول
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  25. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    تأملات ...

    عايزين رز هو في حاجة الأيام دي من غير رز ؟؟!!
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  26. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    الله يعين

    الملك سلمان والمحمدين موجودين الله يطول باعمارهم وكل الشعب جنود لله ثم المليك والوطن وامريكا والله مادرينا عنها ولا عن قوانينها بيطلع لهم قرون
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  27. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    قلم الحقيقه فاليذهب الأمريكيين مع قانونهم للجحيم - وكذلك اذناب طهران الذين يستخدمون كلمة اخونجي لمهاجمة بلادنا ودستورها - تقيه يعني
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  28. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    ههههههههه

    طيب نجيبها بصيغة اخرى امريكا حاط عينها على مدخرات السعودية لاتريد ان تدفعها لها فوضعت جاستا للاستيلاء عليها
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  29. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 0:08 ص

    ههههههههه

    اخونجي يا اعرابي الله خير حافظ ليست في مقام السياق الذي في مقام السياق افلا تتدبرون .. يعني كنت غبي لم تتدبر
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  30. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    احمد السالم

    تعليق رقم ١ الموضوع وين والتعليق وين ركز أيها المتصفح
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  31. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    ا ب سياسة

    من يجعل نفسه رهين للاقوى يصادر عليه حقوقه هذا نظام البشر في الدنيا 99%
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  32. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 0:05 ص
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    فاليذهب الأمريكيين مع قانونهم للجحيم . بلادنا ليس علاقة بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في أبراجهم وهم من يتحملون مسؤوليتها وحدهم.هذا مخطط تآمري.
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  33. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    ت1 كفى نباحا فمها تثاغي لن يزيدنا الا ثبات في مواجهة الرعاع والجامهم خاصه اذناب طهران
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  34. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    فاليذهب الأمريكيين مع قانونهم للجحيم . بلادنا ليس لها علاقة بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في أبراجهم وهم من يتحملون مسؤوليتها وحدهم.هذا مخطط تآمري.
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  35. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    اخونجي

    الله خير حفظ (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ))
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  36. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    ههههههه

    اي نصيحة نصحناك منذو عقود بفك الريال عن الدولار فانت تنصح من هو اقوى منك لو عمل مصادرة وتجميد لسنداتك واموالك بقانون جاستا انتهيت
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  37. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    الخنبقة هههههههههههههههههههههههههههههههههههه غلطان في الشارع ياهو الشارع الى جنبنا فيه بولند مو ذا
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  38. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    فاليذهب الأمريكيين مع قانونهم للجحيم . بلادنا ليس علاقة بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في أبراجهم وهم من يتحملون مسؤوليتها وحدهم.هذا مخطط تآمري.
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  39. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    من قراء الكاتب

    القوانين الجنائية في جميع دول العالم ليس لها اثر رجعي على القضايا الجنائية السابقة بمعنى لا تسري الا من تاريخ صدورها او بعد مدة الإعلان والإشهار .
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  40. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    قلم الحقيقه استقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة - شكلك مثقل العيار وماتدري على ايش تعلق
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  41. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 23:54 م

    محق

    مطاعتناق سير على خطاهم ياقلم الخنبقة أفضل لك من الأمريكان الذين باعوك بثمن بخس دراهم معدوده
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  42. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    قلم أنجن ياجدعان شكله مسخن فيه حراره أتمنى أن يراجع أي طبيب حتى لو_بي طري
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  43. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 23:52 م

    من قراء الكاتب

    هل تعلمون ان القوانين الجنائية في العالم ليس لها اثر رجعي بمعنى تطبق على القضايا من تاريخ صدورها او بعد مدة من تاريخ صدورها قاعدة قانونية عالمية .
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  44. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 23:52 م

    القانون تم التصويت عليه من المجلسين

    هل تتصور وزارة الخارجية او من صاغ البيان أن يتقدم النواب بإعتذار وسحب تصويتهم؟ لا اعلم كيف تمت الصياغة،
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  45. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦

    الدولة السعودية حاربت الأرهاب وقضت عليه.والشعب السعودي الأصيل يقف مع قيادته
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  46. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    من قراء الكاتب

    لماذا نعلم امريكا او نعارضها دعوها تعمل ما تريد والله يفعل ما يريد . فقد تكون تقصد دول معينة مثل ايران وغيرها من الدول التي تدعم الاٍرهاب .
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  47. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:14011

    قلم الحقيقه

    استقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.
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