صحيفة المرصد-واس: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن اعتماد قانون “جاستا” يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
وأضاف المصدر أنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون “جاستا” بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.
وأوضح المصدر بأن قانون “جاستا” حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.
واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون “جاستا”.
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعلق على قانون “جاستا” ويوجه نصيحة للكونجرس الأمريكي
صحيفة المرصد-واس: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن اعتماد قانون “جاستا” يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
تعليقات ( 47 )
تعليق خجول ....الله يجيب العواقب سليمه ... والظاهر أن الأمور خرجت عن السيطره وماعاد ينفع خطابات وديه ومجاملات ... ماهم يمنا بينفذون قرارهم بينفذون
طيب وانا مالي ؟؟؟يعني بالله على بالنا وبالكم .. أن الكونقرس ومجلس النواب .. بيجون بكره ويقولون آسفين ماعليش ترونا بنلغي القرار ؟؟ ياعالم فوقوا الأمور واضحه . وبادروا
مجرة التبانةعندما تأكدوا ان صدام ليس معه أحد أحتلوا العراق؟! الأمريكان العدو الأول للاسلام.
مرجوج ومصفوقخلاص وقعت الفاس في الرأس ... على الأقل أستدعوا السفير وتشاوروا معاه
القدر المحتوملاتعليق
بدرهاريامريكا مصممة منذ عقود نهب ثروات الدول العراق سوريا ليبيا(مافيها صحوة) والان السعودية! نبي شيلة ياعيال! هذه نهاية غزو العراق! وخذلان سوريا وشياء.!
امريكا اجبن ماتخيلون ولن تفعل شي ضد السعودية الهدف ليس السعودية الهدف دول كثيرهامن ظمنها كوريا الشماليه وايرانامريكا لو فعلت هاذا القانون عليها ان تقبل بمن يحاكمها بحربها ضد العراق وفغانستان هل عرفتم يامن تاثقون بمريكا بتصنيفاتها لعيالنا انهم ارهابيون
العتيبييوجة نصيحة
زائركلااام كبير وموزوون ...
فهد العنزياللهم أعز الإسلام والمسلمين
الصحوه نكبهماحصل نتيجه تمكين شيوخ الظلام والطبطبه على ظهورهم ومراعاه مشاعرهم وغض النظر عن نشر افكارهم, ماذا جنينا منهم سوى تفريخ الارهابيين ؟! الان نحاكم بسببهم.
مس .. تقرأمريكا مصممه على محاربتنا في سيادتنا ونهب أموالنا وتمزيقنا والاستيلاء على نفطنا .. والذريعه تحميلنا اوزار إرهابيين تعلم أننا بريؤن من إرهابهم
احمد***
ت 33تكلم عن نفسك فنحن مع الله ولله وبالله وهذه الدنيا ﻻتعدل جناح بعوضه وقد ظاق على رسول الله وصاحبه اﻷمر لكن الله معنا ونحن له مسلمين
المعتصم باللهعندما كنا مع الله كانت كل الجيوش تخشانا والان نحن نخشاهم فل نعد الى كتاب الله وسنه رسوله ونترك حياة العبودية والاذلال لليهود والنصارى
نرجو عدم اﻻندفاع وفق مايريدون ويهيؤون لندفاعنا معهمادخل السعودية أو الوطن السعودي فقد تضررت حتى بالبيت الحرام من شر الظالين وﻻ منتمين وقد تبرأت وفق العهد لمكافحة اﻹرهاب من من غدر بها أوﻻ .
محمد ،،أتمنى التروي في اتخاذ أي قرار في مثل هذه الظروف فقد يكون هذا استفزاز لتقوم المملكة بسحب سنداتها وأرصدتها وبالتالي يتم خفض الدولار ونقع في ورطة أكبر
محمد ،،أتمنى التروي في اتخاذ أي قرار في مثل هذه الظروف فقد يكون هذا استفزاز لتقوم المملكة بسحب سنداتها وأرصدتها وبالتالي يتم خفض الدولار ونقع في ورطة أكبر
انا لا اعلم عماذا يتكلم المصدر المسؤولالحين القرار تم التصويت عليه من المجلسين . والمفروض ننسحب فورا من الحرب على الإرهاب . كيف يدعوننا برعاة الإرهاب . ويطالبوننا بالتعويض .
جبال سديرالبيانات لا تفيد تغدو بهم قبل يتعشون باامولنا
مسمارثقتنا بالله وهذي البلد الامين مكه والمدينه فيها حبيب الله ودعوة ابراهيم لهذا البلد يجعله امنا مطمئنا ويرزق اهله من الثمرات فهل لديكم شك ان ينصرها الله
أحمد آل محيايا اخوان ترو الوضع كله ابتزاز مادي بس السعوديه ما بتدفع لهم هلله والكونجرس راح يبطل القانون وهذي خطه فاشله بينهم بس عرفو أن السعوديه مو مثل اول
تأملات ...عايزين رز هو في حاجة الأيام دي من غير رز ؟؟!!
الله يعينالملك سلمان والمحمدين موجودين الله يطول باعمارهم وكل الشعب جنود لله ثم المليك والوطن وامريكا والله مادرينا عنها ولا عن قوانينها بيطلع لهم قرون
هههههههههطيب نجيبها بصيغة اخرى امريكا حاط عينها على مدخرات السعودية لاتريد ان تدفعها لها فوضعت جاستا للاستيلاء عليها
هههههههههاخونجي يا اعرابي الله خير حافظ ليست في مقام السياق الذي في مقام السياق افلا تتدبرون .. يعني كنت غبي لم تتدبر
احمد السالمتعليق رقم ١ الموضوع وين والتعليق وين ركز أيها المتصفح
ا ب سياسةمن يجعل نفسه رهين للاقوى يصادر عليه حقوقه هذا نظام البشر في الدنيا 99%
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهفاليذهب الأمريكيين مع قانونهم للجحيم . بلادنا ليس علاقة بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في أبراجهم وهم من يتحملون مسؤوليتها وحدهم.هذا مخطط تآمري.
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهفاليذهب الأمريكيين مع قانونهم للجحيم . بلادنا ليس لها علاقة بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في أبراجهم وهم من يتحملون مسؤوليتها وحدهم.هذا مخطط تآمري.
اخونجيالله خير حفظ (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ))
هههههههاي نصيحة نصحناك منذو عقود بفك الريال عن الدولار فانت تنصح من هو اقوى منك لو عمل مصادرة وتجميد لسنداتك واموالك بقانون جاستا انتهيت
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهفاليذهب الأمريكيين مع قانونهم للجحيم . بلادنا ليس علاقة بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في أبراجهم وهم من يتحملون مسؤوليتها وحدهم.هذا مخطط تآمري.
من قراء الكاتبالقوانين الجنائية في جميع دول العالم ليس لها اثر رجعي على القضايا الجنائية السابقة بمعنى لا تسري الا من تاريخ صدورها او بعد مدة الإعلان والإشهار .
محقمطاعتناق سير على خطاهم ياقلم الخنبقة أفضل لك من الأمريكان الذين باعوك بثمن بخس دراهم معدوده
من قراء الكاتبهل تعلمون ان القوانين الجنائية في العالم ليس لها اثر رجعي بمعنى تطبق على القضايا من تاريخ صدورها او بعد مدة من تاريخ صدورها قاعدة قانونية عالمية .
القانون تم التصويت عليه من المجلسينهل تتصور وزارة الخارجية او من صاغ البيان أن يتقدم النواب بإعتذار وسحب تصويتهم؟ لا اعلم كيف تمت الصياغة،
سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦الدولة السعودية حاربت الأرهاب وقضت عليه.والشعب السعودي الأصيل يقف مع قيادته
من قراء الكاتبلماذا نعلم امريكا او نعارضها دعوها تعمل ما تريد والله يفعل ما يريد . فقد تكون تقصد دول معينة مثل ايران وغيرها من الدول التي تدعم الاٍرهاب .
عدد التعليقات:14011
قلم الحقيقهاستقبال خاص وسيارة خاصة وضيفة للبلاد خاصة وسوالف خاثرة خاصةوسائق ومرافقه خاص وتصويرخاص وسهرة مابعد هذاالاستقبال الحافل خاصة ومطاوعتنا دفنو كنق النظيم.