ضاحي خلفان يُهاجِم قانون جاستا

صحيفة المرصد:علق الفريق ضاحي خلفان تميم في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر على قانون “جاستا” وهو اختصار لـ “قانون العدالة في مواجهة الإرهاب” والذي يتيح لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية من الأمريكيين مقاضاة دول أخرى تورط مواطنوها في تنفيذ تلك الهجمات ، قائلاً : “لا بد من إيجاد طريقة لإنقاذ أموال العرب من أطماع الطامعين”، في إشارة إلى إمكانية تجميد قسم من أموال السعودية التي تستثمرها في الولايات المتحدة على شكل سندات خزينة، لدفع تعويضات لمواطنين أمريكيين قد يحكم القضاء لصالحهم، فيما لو رفعوا دعاوى ضد المملكة، وفقاً للقانون الجديد وفقاً لموقع إرم نيوز.

وأضاف وقال: “جاستا جاب الاستياء.. جاستا وجاء الشتاء… تجميد العلاقات مع الولايات.. جاستا سيظل إلى متى؟.. جاستا على إيران برداً وسلاماً”.

وتساءل في تغريداته: “لأول مرة في الدنيا تحمل دولة مسؤولية جرائم لأفراد….إنها حكومة قرقوش الأمريكية في هذا الزمن.. ما ذنب حكومة في تصرفات فردية.. كلنا يعلم للأمانة التاريخية أن الحكومة السعودية حاربت الإرهاب أكثر من أي بلد آخر”.

وأضاف: “كنت متوقعاً هذا القرار الأمريكي الذي يعني أن مكافأة رفع الحظر عن الأموال الإيرانية هو سن قانون حظر على الأموال السعودية..لتكون بديلاً عنها.. كلما أعرب العرب عن حبهم لأمريكا أظهرت أمريكا كراهيتها للعرب وللأسف الشديد.. قلت منذ زمن بعيد أن الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والصين والتعامل معهما أفضل من التعامل مع بلد تديره حكومة خفية”.

وأشار الفريق ضاحي في إحدى تغريداته إلى تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية قائلاً: “إيران تعاملت مع أمريكا خلال السنوات العجاف اقتصادياً بكبرياء أخضع الحكومة الأمريكية لمطالب إيران.. فهل سنفعل نفس الشيء أو لا ؟؟؟!!”.

جاستا قانون والا عنترة يا امريكا هذي والله مسخرة

من صنع الإرهاب في القاعدة ومن مثل أمريكا تخلى وانكره ؟؟!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016

لا بد من إيجاد طريقة لإنقاذ أموال العرب من أطماع الطامعين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016

جاستا وجاء الشتاء…تجميد العلاقات مع الولايات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016

ما ذنب حكومة في تصرفات فردية…كلنا يعلم للأمانة التاريخية أن الحكومة السعودية حاربت الإرهاب أكثر من أي بلد آخر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016