ضاحي خلفان يُهاجِم قانون جاستا

صحيفة المرصد:علق الفريق ضاحي خلفان تميم في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر على قانون “جاستا” وهو اختصار لـ “قانون العدالة في مواجهة الإرهاب” والذي يتيح لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية من الأمريكيين مقاضاة دول أخرى تورط مواطنوها في تنفيذ تلك الهجمات ، قائلاً : “لا بد من إيجاد طريقة لإنقاذ أموال العرب من أطماع الطامعين”، في إشارة إلى إمكانية تجميد قسم من أموال السعودية التي تستثمرها في الولايات المتحدة على شكل سندات خزينة، لدفع تعويضات لمواطنين أمريكيين قد يحكم القضاء لصالحهم، فيما لو رفعوا دعاوى ضد المملكة، وفقاً للقانون الجديد وفقاً لموقع إرم نيوز.
وأضاف وقال: “جاستا جاب الاستياء.. جاستا وجاء الشتاء… تجميد العلاقات مع الولايات.. جاستا سيظل إلى متى؟.. جاستا على إيران برداً وسلاماً”.
وتساءل في تغريداته: “لأول مرة في الدنيا تحمل دولة مسؤولية جرائم لأفراد….إنها حكومة قرقوش الأمريكية في هذا الزمن.. ما ذنب حكومة في تصرفات فردية.. كلنا يعلم للأمانة التاريخية أن الحكومة السعودية حاربت الإرهاب أكثر من أي بلد آخر”.
وأضاف: “كنت متوقعاً هذا القرار الأمريكي الذي يعني أن مكافأة رفع الحظر عن الأموال الإيرانية هو سن قانون حظر على الأموال السعودية..لتكون بديلاً عنها.. كلما أعرب العرب عن حبهم لأمريكا أظهرت أمريكا كراهيتها للعرب وللأسف الشديد.. قلت منذ زمن بعيد أن الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والصين والتعامل معهما أفضل من التعامل مع بلد تديره حكومة خفية”.
وأشار الفريق ضاحي في إحدى تغريداته إلى تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية قائلاً: “إيران تعاملت مع أمريكا خلال السنوات العجاف اقتصادياً بكبرياء أخضع الحكومة الأمريكية لمطالب إيران.. فهل سنفعل نفس الشيء أو لا ؟؟؟!!”.
جاستا قانون والا عنترة يا امريكا هذي والله مسخرة
من صنع الإرهاب في القاعدة ومن مثل أمريكا تخلى وانكره ؟؟!!!
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016
لا بد من إيجاد طريقة لإنقاذ أموال العرب من أطماع الطامعين.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016
جاستا وجاء الشتاء…تجميد العلاقات مع الولايات.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016
ما ذنب حكومة في تصرفات فردية…كلنا يعلم للأمانة التاريخية أن الحكومة السعودية حاربت الإرهاب أكثر من أي بلد آخر.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016
كنت متوقعا هذا القرار الأمريكي الذي يعني أن مكافأة رفع الحظر عن الأموال الإيرانية هو سن قانون حظر على الأموال السعودية..لتكون بديلا عنها.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 29, 2016
تعليقات ( 21 )
( ريما Rima )🍎تحياتي لاختي الغالية((♡ مها ♡ )) الله يذكرها بالخير
عدد التعليقات:2731
ابن الوطن*********
( ريما Rima )🍎ياكثر اللي نكرهم وهم يعرفون انفسهم 😂
( ريما Rima )🍎زينب هل انتي لك لقب اسمه عمرة
( ريما Rima )البعض نعطيه أكبر من حجمه متقلب الآراء ___امريكا متى حبوها العرب
زينب....ت 9مؤكد انك تعني إيران "فهي بلد الإرهاب. ..الحمد لله أنني من بلاد أحب البقاع إلى الله .
شكرا وصالحلقة مثيره ومثيرة جدا على قناة وصال "مع الشيخ النجيمي " والمذيع أسامه خضر...الآن الآن. ..برنامج المنتدى
عيدمهما ذرفت من دموع الا اني اتمنى ان تكون صادقا
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنمخالف
الهمدانيايران تتعامل مع امريكا كحكومة الند للند تجلس وتفاوض وتشرح برامجها والمصالح الحكومية كادولة ليس كأفراد مقابل دولة لهذا امريكا تنظر لايران بختلاف وعقل
عدد التعليقات:2731
ابن الوطنكفو يا قائد الانتربول الخليجي نعم رد صاعق كالرمح بعين الأخونجي
نحن للاسف من وضع انفسنا في هذا الموضوعاهم شي نتراجع عن بيع 5%من شركة أرامكو ونحافظ عليها كشركة استراتيجية . ولتذهب أمريكا للجحيم . رؤية 2030 اصلاح اقتصادي جيد.لكن نتمنى المحافظة على ارامكو
إلى ت5بلد الخمر اشوى من بلد الإرهاب
علي العمريصدقته. وكلام. جميل
مس .. تقرمشاعر طيبة من قائد أمني بارز ولكن امريكا تغطرست. وإذا لم يعمل العالم على تفكيك ولاياتها وتمزيقها. فأحتمال على المدى البعيد تستولي عسكريا على العالم
لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علنيأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
عدد التعليقات:237
الديدحانكلام درر . بوركت ياشيخ خلفان .
لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علنيلا تعليق