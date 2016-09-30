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ضاحي خلفان يُهاجِم قانون جاستا

30 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص
ضاحي خلفان يُهاجِم قانون جاستا
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صحيفة المرصد:علق الفريق ضاحي خلفان تميم في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر على قانون “جاستا” وهو اختصار لـ “قانون العدالة في مواجهة الإرهاب” والذي يتيح لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية من الأمريكيين مقاضاة دول أخرى تورط مواطنوها في تنفيذ تلك الهجمات ، قائلاً : “لا بد من إيجاد طريقة لإنقاذ أموال العرب من أطماع الطامعين”، في إشارة إلى إمكانية تجميد قسم من أموال السعودية التي تستثمرها في الولايات المتحدة على شكل سندات خزينة، لدفع تعويضات لمواطنين أمريكيين قد يحكم القضاء لصالحهم، فيما لو رفعوا دعاوى ضد المملكة، وفقاً للقانون الجديد وفقاً لموقع إرم نيوز.

وأضاف وقال: “جاستا جاب الاستياء.. جاستا وجاء الشتاء… تجميد العلاقات مع الولايات.. جاستا سيظل إلى متى؟.. جاستا على إيران برداً وسلاماً”.

وتساءل في تغريداته: “لأول مرة في الدنيا تحمل دولة مسؤولية جرائم لأفراد….إنها حكومة قرقوش الأمريكية في هذا الزمن.. ما ذنب حكومة في تصرفات فردية.. كلنا يعلم للأمانة التاريخية أن الحكومة السعودية حاربت الإرهاب أكثر من أي بلد آخر”.

وأضاف: “كنت متوقعاً هذا القرار الأمريكي الذي يعني أن مكافأة رفع الحظر عن الأموال الإيرانية هو سن قانون حظر على الأموال السعودية..لتكون بديلاً عنها.. كلما أعرب العرب عن حبهم لأمريكا أظهرت أمريكا كراهيتها للعرب وللأسف الشديد.. قلت منذ زمن بعيد أن الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والصين والتعامل معهما أفضل من التعامل مع بلد تديره حكومة خفية”.

وأشار الفريق ضاحي في إحدى تغريداته إلى تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية قائلاً: “إيران تعاملت مع أمريكا خلال السنوات العجاف اقتصادياً بكبرياء أخضع الحكومة الأمريكية لمطالب إيران.. فهل سنفعل نفس الشيء أو لا ؟؟؟!!”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص

    ( ريما Rima )🍎

    تحياتي لاختي الغالية((♡ مها ♡ )) الله يذكرها بالخير
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  2. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 1:18 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    *********
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  3. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 1:16 ص

    ( ريما Rima )🍎

    ياكثر اللي نكرهم وهم يعرفون انفسهم 😂
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  4. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 1:14 ص

    ( ريما Rima )🍎

    زينب هل انتي لك لقب اسمه عمرة
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  5. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 1:13 ص

    ( ريما Rima )

    البعض نعطيه أكبر من حجمه متقلب الآراء ___امريكا متى حبوها العرب
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  6. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 1:05 ص

    زينب....ت 9

    مؤكد انك تعني إيران "فهي بلد الإرهاب. ..الحمد لله أنني من بلاد أحب البقاع إلى الله .
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  7. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 1:03 ص

    شكرا وصال

    حلقة مثيره ومثيرة جدا على قناة وصال "مع الشيخ النجيمي " والمذيع أسامه خضر...الآن الآن. ..برنامج المنتدى
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  8. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 0:57 ص

    عيد

    مهما ذرفت من دموع الا اني اتمنى ان تكون صادقا
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  9. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 0:47 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    مخالف
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 0:47 ص

    الهمداني

    ايران تتعامل مع امريكا كحكومة الند للند تجلس وتفاوض وتشرح برامجها والمصالح الحكومية كادولة ليس كأفراد مقابل دولة لهذا امريكا تنظر لايران بختلاف وعقل
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  11. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 0:44 ص
    عدد التعليقات:2731

    ابن الوطن

    كفو يا قائد الانتربول الخليجي نعم رد صاعق كالرمح بعين الأخونجي
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  12. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 0:44 ص

    نحن للاسف من وضع انفسنا في هذا الموضوع

    اهم شي نتراجع عن بيع 5%من شركة أرامكو ونحافظ عليها كشركة استراتيجية . ولتذهب أمريكا للجحيم . رؤية 2030 اصلاح اقتصادي جيد.لكن نتمنى المحافظة على ارامكو
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  13. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 0:42 ص

    إلى ت5

    بلد الخمر اشوى من بلد الإرهاب
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  14. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 0:40 ص

    علي العمري

    صدقته. وكلام. جميل
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  15. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 0:39 ص

    مس .. تقر

    مشاعر طيبة من قائد أمني بارز ولكن امريكا تغطرست. وإذا لم يعمل العالم على تفكيك ولاياتها وتمزيقها. فأحتمال على المدى البعيد تستولي عسكريا على العالم
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  16. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 0:38 ص

    سبحان الله لا اتقبل تصريحات هذا الشخص
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  17. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص

    لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علني

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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  18. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:237

    الديدحان

    كلام درر . بوركت ياشيخ خلفان .
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  19. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 0:33 ص

    مخالف
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  20. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    لن اسافر لبلد يباع فيها الخمر علني

    لا تعليق
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  21. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 0:24 ص

    مخالف
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