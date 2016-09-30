هكذا تحدثت سيدة نيوزيلندية عن المملكة بعد سبع سنوات عاشتها في الرياض

صحيفة المرصد:كشفت سيدة نيوزيلندية قصة وتفاصيل 7 سنوات عاشتها بالمملكة بمدينة الرياض ، حيث أتت لتعيش مع زوجها الذي كان يعمل بالمملكة ثم عملت مدرسة ، وهذا هو ما قالته عن المملكة عبر موقع “ستف” النيوزيلندي وفقاً لصحيفة مكة.

ما الذي دفعك للانتقال إلى الرياض وكم قضيت فيها؟

أنا من مدينة “كرايستشرش” من نيوزيلندا، وعشت في الرياض حتى الآن سبع سنوات، وأعتقد بأن الذي دفعني حس المغامرة، ولقد عشت بدول عدة في حياتي، وكنت متأكدة من أن السعودية ستكون تجربة مختلفة.

ماذا تعملين في السعودية؟

أتيت لأنضم لزوجي الذي كان يعمل بالفعل في السعودية، وعندما وصلت عملت معلمة في مدرسة عالمية.

ما أعظم المزايا في الحياة هنا؟

تجربة الحياة في ثقافة مميزة، أتذكر لقائي ببدوي في الصحراء، أراد منا التوقف ليرينا مهاراته مع طائر الباز، كانت مشاهدة طائر يجوب السماء الزرقاء والصحراء الصفراء منظرا لا أستطيع نسيانه.

وماهي العيوب؟

عندما أتت عائلتنا لزيارتنا فإن القيود المفروضة على التأشيرة جعلت زيارة أصدقائنا صعبة، وهذا أمر مؤسف حيث يوجد كثير من الأمور اللافتة للنظر هنا، كجمع الحفريات في الصحراء، واستكشاف مدائن صالح.

ما مدى غلاء المعيشة مقارنة بنيوزيلندا؟

تكلفة المعيشة بشكل عام منخفضة، فالبنزين يكلف أقل من الماء. واكتشفت أنه يوجد لحم بقر وخروف نيوزيلندي لا يكلف الكثير، مقارنة به في سوبرماركت بمدينة “كرايستشرش”. ولكن السكن مرتفع التكلفة.

ماذا تفعلين في وقت فراغك؟

نحن نعيش في مجمع، وهو عبارة عن مجتمع مسور ولدينا مرافق ممتازة، كحوض السباحة وصالة ألعاب رياضية ومركز ترفيه، ومطعم، ومحلات تجارية. وفي وقت الصيف عندما تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة أمضي معظم وقتي بجانب المسبح. وفي عطلة الأسبوع أسافر في الصحراء لزيارة موقع معين أو بعض الأحيان للتخييم لليلة.

ما هو الطعام التقليدي الذي أعجبك، وهل تنصحين بتناوله؟

أعتقد بأني سأصف الطعام هنا في الشرق الأوسط، وهو لذيذ، من الحمص إلى الأرز والدجاج والشاورما إلى الحلويات مثل الكنافة وأم علي، نحن نتناول الطعام في الخارج معظم الوقت، الطعام هنا لذيذ وغير مكلف.

ما هي أسهل طريقة للتنقل؟

التاكسي، على الرغم من وجود مشروع بناء خط مترو حاليا حول المدينة، وسيكون الخيار الأمثل.

كيف تصفين تجربة التسوق؟

أحب زيارة سوق الديرة في الجزء القديم من الرياض، الأبنية الطينية في كل مكان مثيرة للاهتمام، وهي توفر نظرة عن كيف كانت الرياض تبدو في يوم ما. وعلى النقيض فالرياض مليئة بمراكز التسوق الأنيقة المبنية من الرخام والزجاج وبأحدث المحلات. وعادة أذهب إلى سوق الأميرات في جنوب الرياض، وهو سوق توجد فيه الملابس التي لبست مرة واحدة، أو الجديدة جدا، ويوجد فيه الكثير من ملابس السهرات الجميلة والنادرة، ومن الصعب الخروج من السوق دون شراء قطعة على الأقل.

ما هي أفضل الأنشطة ليلا؟

المجتمع متحفظ ولا توجد فعاليات في الليل كثيرا، باستثناء التسوق وتناول الطعام في الخارج.

أفضل وقت لزيارة المنطقة؟

الشتاء، أي بين شهري أكتوبر ومايو.

ما هي أفضل 3 أمور تنصحين فيها الزائرين؟

1 بكل تأكيد رحلة في الصحراء، وإذا أمكن أن تكون ليلا، لأن السماء ليلا جميلة جدا.

2 ركوب الجمل.

3 رحلة إلى جدة للغوص في البحر الأحمر، الحياة البحرية والمرجانية رائعة.

ما هي سهولة رجوعك إلى نيوزيلندا؟

إنها رحلة طويلة جدا، ليست صعبة بل مملة.

بالنسبة للنيوزيلنديين الذين يفكرون في الانتقال، ما المجالات التي تبحث عن مواهب جديدة؟

المدارس العالمية تبحث دوما عن معلمين جدد، والمشاريع، مثل: مشروع القطار الجديد، كلها تبحث عن مهارات متخصصة، والمهن الطبية من أطباء وممرضين وأخصائيين في العلاج الطبيعي.