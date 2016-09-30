صابرين بعد أن خلعت حجابها تصدم جمهورها بهذه المعلومة عن زوجها!

صحيفة المرصد:بعد أن أكدت مؤخراً أنّها خلعت الحجاب، كشفت الفنّانة المصرية صابرين، أنّها ما زالت الزوجة الثانية و”ضرة” لزوجة أولى تحمل الجنسية الأميركية.

وفي لقاء لها عبر شاشة “سي بي سي” المصرية، أكّدت أنّها وافقت على هذا الوضع بسبب صراحة زوجها، وعدم تواجد الزوجة الأولى داخل البلاد، مؤكّدة أنّه لو كانت الزوجة الأولى مصرية لم تكن لتقبل؛ تحاشياً للغيرة والمشاكل.

في سياق متّصل كانت الفنّانة صابرين قد تزوجت من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت ابنها نور منه، لكنهما انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب، وبعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق جلال وأنجبا 3 أبناء هم: يوسف وعلي وعمر، ومازالت تعيش معه حتى الآن.

يشار إلى أن صابرين نشرت صورة لها من كواليس فيلم “لف ودوران” الذي تشارك في بطولته وظهرت بدون حجاب.