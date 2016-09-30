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صابرين بعد أن خلعت حجابها تصدم جمهورها بهذه المعلومة عن زوجها!

30 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص
صابرين بعد أن خلعت حجابها تصدم جمهورها بهذه المعلومة عن زوجها!
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صحيفة المرصد:بعد أن أكدت مؤخراً أنّها خلعت الحجاب، كشفت الفنّانة المصرية صابرين، أنّها ما زالت الزوجة الثانية و”ضرة” لزوجة أولى تحمل الجنسية الأميركية.

وفي لقاء لها عبر شاشة “سي بي سي” المصرية، أكّدت أنّها وافقت على هذا الوضع بسبب صراحة زوجها، وعدم تواجد الزوجة الأولى داخل البلاد، مؤكّدة أنّه لو كانت الزوجة الأولى مصرية لم تكن لتقبل؛ تحاشياً للغيرة والمشاكل.

في سياق متّصل كانت الفنّانة صابرين قد تزوجت من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت ابنها نور منه، لكنهما انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب، وبعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق جلال وأنجبا 3 أبناء هم: يوسف وعلي وعمر، ومازالت تعيش معه حتى الآن.

يشار إلى أن صابرين نشرت صورة لها من كواليس فيلم “لف ودوران” الذي تشارك في بطولته وظهرت بدون حجاب.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 3:18 ص

    ( ريما Rima )🍎

    😂مدري ليه كأني اسمع البعض يقول هذه ماتنام ماتمشي ماتشتغل بس تغرد الله يعين □■خروج
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  2. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 3:13 ص

    ( ريما Rima )🍎

    صابرين شفت لها فيديو يوم كان عمرها تقريبا 10 سنوات جميلة حيل لكن كبرت وراح جمالها
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  3. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 3:13 ص

    ابو طاقية

    بصراحة صدمه قويه لي كواحد من الجمهور مدري كيف انام من هذي الصدمة الله يعبن بس
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  4. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 3:11 ص

    ( ريما Rima )🍎

    يعني خلاص خلعت الحجاب يوم صارت أكثر نضج خلعته❗
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  5. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 2:48 ص

    ملاهي

    الله يعين ذا الحجاب كم تاجروا فيه
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  6. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 2:38 ص

    شيهانة💤💧

    😂😂عاملة "سلطة" حجاب ع ضرة ع فيلم , جيتي من أقصاك ذلحين كيـف نتفاهم؟
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  7. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 2:27 ص

    زاءر

    الاحلى اسم عمر
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  8. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 2:15 ص

    محمدالجعيد

    لعبتي الدور صح تزوجين لما يفلس و تزوجين الثاني وانتي بطل الفلم والمخرج
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  9. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 2:13 ص
    عدد التعليقات:6979

    الحرمان

    حلو اسم يوسف
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