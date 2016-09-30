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شاهد: مصري يُصاب بحالة هستيرية وينزع ملابسه بعد اكتشافه أن معاشه 25 جنيه فقط

30 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص
شاهد: مصري يُصاب بحالة هستيرية وينزع ملابسه بعد اكتشافه أن معاشه 25 جنيه فقط
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صحيفة المرصد:تناقل ناشطون مصريون عبر موقع “تويتر” فيديو لمواطن مصري على المعاش في محافظة الإسكندرية، أصيب بحالة هستيرية بعد أن اكتشف أن معاشه 23 جنيه فقط لا غير.

وظهر المواطن المصري وهو يفترش الشارع بعد أن نزع ثيابه، أخذ يصرخ بعلو صوته: “مين المستحق أصحاب الملايين ولا أصحاب الملاليم يا سيسي”.

وكشف عن استيائه من المبلغ الذي تلقاه: “25 جنيه معاش يا دولة..يا عالم بصوا 25 جنيه معاش”، متسائلا: “أعمل بيهم إيه..أجيب بيهم إيه,,أجيب عيش”.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    30 سبتمبر, 2016 , 3:14 ص

    هل هذا معقول 25 جنية

    اذا هذا الموضوع صدق المفروض يتم تقديم الحكومة المصرية للتحقيق . معليش انا والله ماني مصري . لكن عيب والله عيب
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  2. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 3:11 ص

    للأسف

    ي قلم الخنبقه تراك أبثرتنا بكلمة اخونجي , أثر الاخونجي مقلقينك حتى باحلامك ههههاي , أجل دووم يقلقونك
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  3. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 3:09 ص

    زائر

    لاحول ولاقوة الا بالله معقولة يعني راتبه 10 ريال بس !!!!
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  4. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 3:08 ص

    ابو همس

    قولوا لقلم الخنبوقة بتاع المنافقين لك يوم في الاخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يومها سوف تكون كلماتك نار لك في جهنم وبس المصير
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  5. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 3:06 ص
    عدد التعليقات:6979

    الحرمان

    الله يكون بالعون ويرزقنا من حيث لانحتسب
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  6. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 3:05 ص

    المزن

    🍁 الله يلطف به ويرزقه من واسع فضله ، وكان الله في عونه وعون المنكسرين، والضعفاء، والمساكين، وجعل لهم يسر من بعد عسر اللهم آمين 🍁
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  7. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 2:59 ص

    نواف

    الهمداني..وكيف تصل للعدالة والحقوق
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  8. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 2:56 ص

    الهمداني

    هذا الحال في غياب العدالة والحقوق
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  9. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 2:54 ص

    نواف

    لايتشمت فيه الا احقر الناس ........ فهمت ياقلم الخرطي
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  10. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 2:44 ص

    ياناس تكفون لا احد يتشمت تري الأيام غداره ؟؟؟
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  11. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 2:44 ص

    سعودي بدوي

    اقتصدو وتقشفو وخلو عشاكم زبادي
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  12. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 2:43 ص

    نواف

    أخذ يصرخ بعلو صوته (( مين المستحق أصحاب الملايين ولا أصحاب الملاليم )) .....
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  13. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 2:43 ص

    التاريخ

    العدل باالآخرة ياعم الحاج والا بهذة الدنيا توقع كل شئ بعدين ايش سالفة هذا قلم الحقيقة معلق اخونج اخونج اقرفتنا الله يقلعك معلق على اخونج ماعندك غيرها
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  14. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 2:38 ص

    حسن

    خنبوقه المصرية مصابة بلوثة عقلية الله يزيده
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  15. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 2:35 ص

    ابوليلى

    الله يغنيه و الحمدلله الي فضلنا على كثيرا من خلقه اين اصحاب المهايط والتبذير يشوفون ان الدنيا مالها أمان وان الذي اعطاهم المال قادر ان يحرمهم منه
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  16. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    وتذكر ان الله غفور رحيم
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  17. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص

    خالد

    مخالف
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  18. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

    سوسو

    مخالف
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  19. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 2:21 ص

    خالد

    يجيك الحين قلم البهنان والكذب ومعرفاته الزرقاء والحمراء ويقول الاخوان وعقده النفسية والعقلية وانفصام بالشخصية والمرض النقسي وفوبيا الاسلام والدين
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  20. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 2:21 ص

    محمدالجعيد

    الله يتولاه ولا يبلانا
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  21. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 2:19 ص

    مآساه

    الله يلوم اللي يلومك ... يارب لاتبلانا .. والله ما أشره عليك .. كان الله في عونك ...
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  22. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    جبل طويق

    طلب الرزق من الله التجاره الزراعه باب الرزق مفتوح الله يكون بعونك
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  23. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 2:15 ص
    عدد التعليقات:14015

    قلم الحقيقه

    حركة أخواني ممثل بارع من خلالها مكشوفة .لايعرف كيف يخرج حقد وغله وكراهيته لوطنه مصروللحكم الشرعي فيها قام وعمل هالمسرحية الهزلية هذه له.اسجنوه واعدموه
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  24. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 2:14 ص

    خالد

    بركات مين يطبل ***** قلم قم
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  25. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 2:13 ص

    أبهاوي

    الله ينظر في حالهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ولا يجعلنا نوصل لما وصلوا له
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