شاهد: مصري يُصاب بحالة هستيرية وينزع ملابسه بعد اكتشافه أن معاشه 25 جنيه فقط

صحيفة المرصد:تناقل ناشطون مصريون عبر موقع “تويتر” فيديو لمواطن مصري على المعاش في محافظة الإسكندرية، أصيب بحالة هستيرية بعد أن اكتشف أن معاشه 23 جنيه فقط لا غير.
وظهر المواطن المصري وهو يفترش الشارع بعد أن نزع ثيابه، أخذ يصرخ بعلو صوته: “مين المستحق أصحاب الملايين ولا أصحاب الملاليم يا سيسي”.
وكشف عن استيائه من المبلغ الذي تلقاه: “25 جنيه معاش يا دولة..يا عالم بصوا 25 جنيه معاش”، متسائلا: “أعمل بيهم إيه..أجيب بيهم إيه,,أجيب عيش”.
تعليقات ( 25 )
هل هذا معقول 25 جنيةاذا هذا الموضوع صدق المفروض يتم تقديم الحكومة المصرية للتحقيق . معليش انا والله ماني مصري . لكن عيب والله عيب
للأسفي قلم الخنبقه تراك أبثرتنا بكلمة اخونجي , أثر الاخونجي مقلقينك حتى باحلامك ههههاي , أجل دووم يقلقونك
زائرلاحول ولاقوة الا بالله معقولة يعني راتبه 10 ريال بس !!!!
ابو همسقولوا لقلم الخنبوقة بتاع المنافقين لك يوم في الاخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يومها سوف تكون كلماتك نار لك في جهنم وبس المصير
عدد التعليقات:6979
الحرمانالله يكون بالعون ويرزقنا من حيث لانحتسب
المزن🍁 الله يلطف به ويرزقه من واسع فضله ، وكان الله في عونه وعون المنكسرين، والضعفاء، والمساكين، وجعل لهم يسر من بعد عسر اللهم آمين 🍁
نوافالهمداني..وكيف تصل للعدالة والحقوق
الهمدانيهذا الحال في غياب العدالة والحقوق
نوافلايتشمت فيه الا احقر الناس ........ فهمت ياقلم الخرطي
سعودي بدوياقتصدو وتقشفو وخلو عشاكم زبادي
نوافأخذ يصرخ بعلو صوته (( مين المستحق أصحاب الملايين ولا أصحاب الملاليم )) .....
التاريخالعدل باالآخرة ياعم الحاج والا بهذة الدنيا توقع كل شئ بعدين ايش سالفة هذا قلم الحقيقة معلق اخونج اخونج اقرفتنا الله يقلعك معلق على اخونج ماعندك غيرها
حسنخنبوقه المصرية مصابة بلوثة عقلية الله يزيده
ابوليلىالله يغنيه و الحمدلله الي فضلنا على كثيرا من خلقه اين اصحاب المهايط والتبذير يشوفون ان الدنيا مالها أمان وان الذي اعطاهم المال قادر ان يحرمهم منه
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةوتذكر ان الله غفور رحيم
خالدمخالف
سوسومخالف
خالديجيك الحين قلم البهنان والكذب ومعرفاته الزرقاء والحمراء ويقول الاخوان وعقده النفسية والعقلية وانفصام بالشخصية والمرض النقسي وفوبيا الاسلام والدين
محمدالجعيدالله يتولاه ولا يبلانا
مآساهالله يلوم اللي يلومك ... يارب لاتبلانا .. والله ما أشره عليك .. كان الله في عونك ...
جبل طويقطلب الرزق من الله التجاره الزراعه باب الرزق مفتوح الله يكون بعونك
عدد التعليقات:14015
قلم الحقيقهحركة أخواني ممثل بارع من خلالها مكشوفة .لايعرف كيف يخرج حقد وغله وكراهيته لوطنه مصروللحكم الشرعي فيها قام وعمل هالمسرحية الهزلية هذه له.اسجنوه واعدموه
خالدبركات مين يطبل ***** قلم قم
أبهاويالله ينظر في حالهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ولا يجعلنا نوصل لما وصلوا له