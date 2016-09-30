شاهد: مصري يُصاب بحالة هستيرية وينزع ملابسه بعد اكتشافه أن معاشه 25 جنيه فقط

صحيفة المرصد:تناقل ناشطون مصريون عبر موقع “تويتر” فيديو لمواطن مصري على المعاش في محافظة الإسكندرية، أصيب بحالة هستيرية بعد أن اكتشف أن معاشه 23 جنيه فقط لا غير.

وظهر المواطن المصري وهو يفترش الشارع بعد أن نزع ثيابه، أخذ يصرخ بعلو صوته: “مين المستحق أصحاب الملايين ولا أصحاب الملاليم يا سيسي”.

وكشف عن استيائه من المبلغ الذي تلقاه: “25 جنيه معاش يا دولة..يا عالم بصوا 25 جنيه معاش”، متسائلا: “أعمل بيهم إيه..أجيب بيهم إيه,,أجيب عيش”.