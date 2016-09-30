صحيفة بريطانية : ملياردير سعودي يُغضِب البريطانيين بحصوله على دعم حكومي لمزرعة خيوله

صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن مليارديرًا سعوديًّا من بين مجموعة من الأثرياء الذين يحصلون على مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية كل عام، في إطار الدعم الزراعي الذي تقدمه الحكومة لدعم الفلاحين على حساب دافعي الضرائب.

وقالت الصحيفة البريطانية الخميس 29 سبتمبر 2016، إن الملياردير السعودي يمتلك مزرعة خيول باسم “شامبيون رايس هور فرنكل”، ويتلقى كل عام 400 ألف جنيه إسترليني من خلال هذا الدعم الحكومي المخصص للمزارع، وهو من بين 100 آخرين استفادوا من هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة، في إطار برنامج الدعم الزراعي الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أن من بين المستفيدين الرئيسيين الآخرين ملكة بريطانيا، ودوق وستمنستر، بينما كان أكبر متلقّ على القائمة هو فرانك سمارت، الذي تلقى دعمًا يصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه إسترليني لمزرعته “أبردينشاير”، ورفض الملياردير البريطاني التعليق على الموضوع.

أما المتحدث باسم قصر باكنجهام، أكد تلقى أموال الدعم، قائلًا: “الدعم مفتوح لجميع المزارعين، ومزرعة الملكة ملكية خاصة. ونحن لن نعلق على التفاصيل التي هي بالفعل في المجال العام”.