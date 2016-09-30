تأجيل إعادة محاكمة مصري تسبِّب في وفاة عضو شورى سعودي

صحيفة المرصد: أجَّلت محكمة جُنح مستأنف العطَّارين، بمدينة الإسكندريَّة المصريَّة، نظر استئناف سائق المركبة، التي تسبَّبت في وفاة الدكتور عبدالله العسكر، عضو مجلس الشورى، على حُكم حبسه، إلى 13 أكتوبر القادم.

ووفقا لصحيفة المدينة جاء تأجيل نظر القضيَّة، إلى حين توكيل محامٍ يدافع عن المتَّهم، وفق ما تقضي به القوانين المصريَّة، التي لا تسمح بنظر القضايا أمام محاكم الاستئناف في الجُنح، والجنايات، دون توكيل محامٍ يدافع عن المتَّهم.

كانت محكمة أوَّل درجة، أصدرت -مؤخَّرًا- حُكمًا، بالحبس سنة، وكفالة 100 جنيه، بحق المتَّهم سعيد عماد محمد أحمد سائق المركبة التي تسبَّبت في وفاة الدكتور عبدالله العسكر، عضو مجلس الشورى، خلال زيارته إلى مصر.