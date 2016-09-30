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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

30 سبتمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
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1

الجزيرة-منال محمد

2

الجزيرة-فهد الجبيري

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الوطن-خالد

13

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    30 سبتمبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    صباح الراحه لكل قلب اتعبته اوجاعه.. اللهم في يوم الجمعه. نسألك يا الله ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان ترحم وتغفر لموتانا وموتى المسلمين..
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  2. 30
    30 سبتمبر, 2016 , 11:12 ص

    ****ما عندها ألا الخرطي
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  3. 29
    30 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    26 // لا أعلم 🙂 ..
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  4. 28
    30 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص

    منال

    تصدقين عاد ياتعليق 19 أن اسم منال يجيب الحظ والخطاب لصاحبته من الأسماء الجميله أتمنى اسمي كذا . يمكن اسمي الحقيقي جاب لي المشاكل ماتشوفيهم متسلطين علي
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  5. 27
    30 سبتمبر, 2016 , 11:07 ص

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    وكمااان قاضب مساار الأيسر 🚗 ،، عرقلة السير من المفترض أفهامهم أو أعطائهم غرامات ليتأدبو ،، و السائيقين الخاصين لهم النصيب الأوفر في عرقلة السير ،، 🚗🚗🚗
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  6. 26
    30 سبتمبر, 2016 , 11:05 ص

    😂 😂

    ت19 طيب ممكن تقولي ايش معنى اسم سويّده
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  7. 25
    30 سبتمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    نعصي الله فيسترنا.. ونعصيه فيسترنا ثم نعصيه فيسترنا سبحانك اللهم ما ارحمك. سبحانك اللهم ما اعدلك وما اعظمك نستغفرك اللهم ونتوب اليك..
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  8. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 11:04 ص

    ااببووححمموودد

    خروج 🏃 لأداء صلاة الجمعة باكرا .. خاب من تكاسل وغلبه الشيطان .. وخرج 🐌 متثاقلا متأخرا ⁉
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  9. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 11:04 ص

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    هناك بعض من الوافدين يقودون مركباتهم على الطرق السريعه بسرعة لا بالكاد لا تتجاوز سرعتة المركبه ٧٠ كم علما بان السرعه المسموح بها ١٢٠ كم وكمان 👈👈
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  10. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 11:01 ص

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    من غداً يتم أدراج الغرامات على قائد المركبات من هم يستعمل النقال في حالة السياقة و كذلك عدم ربط الحزااام ،
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  11. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 10:59 ص

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    عبدالرحمن بن هاجد ،،، هذا هو الذي يحدث في شوارعنا عرقلة سير و أنحراف المرحبات تاره يمين و تاره يسارا بسبب أنشغال قائد المركبه بالنقااال ،، لكن من غداً👈
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  12. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    الاغتسال.. والتبكير الى الصلاه سورة الكهف والسجده والانسان وماتيسر من القران. الاستغفار الصلاة والسلم على رسول الله صل الله عليه وسلم تسليما كثيرا..
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  13. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 10:58 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    منال : اسم يجلب المصايب وتتعرّض صاحبته لكسر محبس ( قلب ) ، يُرجَى تغيير الاسم بعد استشارة المختصين بعلم الأسماء ..
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  14. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 10:55 ص

    منال

    انا كنت أول وحده بالتعليقات حرام الظلم حسبي الله عليكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  15. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    ان يجعل لنا من كل هما فرجا ومن كل ضيق مخرجا.. ياللي صباحك غير قلي صباح مساء الخير. وقبل انسى اليوم الجمعه صلو على محمد ابو القاسم عليه افضل الصلاة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 10:54 ص

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    حلات الثوب رقعته منه فيه ،، يا أوليا الفتيات خافو ربكم و جوزو بناتكم ،
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  17. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 10:53 ص

    منال

    ليش ماتعلمون عاشق حرف والا على راسه ريشه 😠
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  18. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    اسأل الله الذي ليس لقضائه دافع.. ولا لعطائه مانع ولاتخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع..
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  19. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 10:48 ص

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    يا حلات الثوب رقعته منه فيه ،، بنت بلدك أولى من الزواج من الخارج يا مواطن ،،
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  20. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    صباحكم رحمه تغلف ارواحكم الطاهره صباحكم تفاؤل وامل ينبأننا بتحقيق الأماني والأحلام الزاهره صباح الورد والجوري والكادي فول وفلافل على اللي عندهم روحي..
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  21. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 10:46 ص

    ✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    العنوسه أصبحت وتر يعزف عليه كل ما هب ودب ، اين الحل وكيفية إيجادة ؟ طبعا الحل بيد الأبوين تقليل المهر و تزويج بناتهم بلاش ظلم لهم و خاصة من البعض منهم
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  22. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 10:45 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير . 🌞 . والإحساس والنعومة . ☕ . صباح ما يليق إلا بالموجودين 🌷
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  23. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين.. والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. واسعد الله جميع اوقاتكم بخير..
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  24. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    دعوه لمشرف واعضاء والزوار المحترمين.. رب لا تجعل في قلوبنا حقد ولاغل ولاغيره ولاظغائن ولاشهوات ولا شبهات. واملا قلوبنا بالتوحيد ولاتشغلنا الا بطاعتك..
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  25. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 10:35 ص

    2- اليوم يوم جمعه صلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستعفري ربك يامنال واتركي الكلام اللي ماله لزوم ولا ينفعك لادنيا ولا آخره
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  26. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    صباح الخير.. في كل صباح يشرق على ارواحنا نولد من جديد. في كل صباح نفتح صفحه جديده ونغادر لحظات راحله لنجعل الحياه اجمل بالتفاؤل والتوكل على الله..
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  27. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 10:32 ص

    منال

    الصفحه حاره توها طالعه من الفرن
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  28. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 10:31 ص

    اللهم صل وسلم وزد بارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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  29. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 10:31 ص

    منال

    شكلي غلطانه
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  30. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 10:30 ص

    منال

    حبي وينك ؟؟
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  31. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 10:29 ص
    عدد التعليقات:3273

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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