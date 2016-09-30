شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-فهد الجبيري
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
تعليقات ( 31 )
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخصباح الراحه لكل قلب اتعبته اوجاعه.. اللهم في يوم الجمعه. نسألك يا الله ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان ترحم وتغفر لموتانا وموتى المسلمين..
🌸 الملح و القبلة 🌸26 // لا أعلم 🙂 ..
منالتصدقين عاد ياتعليق 19 أن اسم منال يجيب الحظ والخطاب لصاحبته من الأسماء الجميله أتمنى اسمي كذا . يمكن اسمي الحقيقي جاب لي المشاكل ماتشوفيهم متسلطين علي
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊وكمااان قاضب مساار الأيسر 🚗 ،، عرقلة السير من المفترض أفهامهم أو أعطائهم غرامات ليتأدبو ،، و السائيقين الخاصين لهم النصيب الأوفر في عرقلة السير ،، 🚗🚗🚗
😂 😂ت19 طيب ممكن تقولي ايش معنى اسم سويّده
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخنعصي الله فيسترنا.. ونعصيه فيسترنا ثم نعصيه فيسترنا سبحانك اللهم ما ارحمك. سبحانك اللهم ما اعدلك وما اعظمك نستغفرك اللهم ونتوب اليك..
ااببووححممووددخروج 🏃 لأداء صلاة الجمعة باكرا .. خاب من تكاسل وغلبه الشيطان .. وخرج 🐌 متثاقلا متأخرا ⁉
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊هناك بعض من الوافدين يقودون مركباتهم على الطرق السريعه بسرعة لا بالكاد لا تتجاوز سرعتة المركبه ٧٠ كم علما بان السرعه المسموح بها ١٢٠ كم وكمان 👈👈
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊من غداً يتم أدراج الغرامات على قائد المركبات من هم يستعمل النقال في حالة السياقة و كذلك عدم ربط الحزااام ،
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊عبدالرحمن بن هاجد ،،، هذا هو الذي يحدث في شوارعنا عرقلة سير و أنحراف المرحبات تاره يمين و تاره يسارا بسبب أنشغال قائد المركبه بالنقااال ،، لكن من غداً👈
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخالاغتسال.. والتبكير الى الصلاه سورة الكهف والسجده والانسان وماتيسر من القران. الاستغفار الصلاة والسلم على رسول الله صل الله عليه وسلم تسليما كثيرا..
🌸 الملح و القبلة 🌸منال : اسم يجلب المصايب وتتعرّض صاحبته لكسر محبس ( قلب ) ، يُرجَى تغيير الاسم بعد استشارة المختصين بعلم الأسماء ..
منالانا كنت أول وحده بالتعليقات حرام الظلم حسبي الله عليكم
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخان يجعل لنا من كل هما فرجا ومن كل ضيق مخرجا.. ياللي صباحك غير قلي صباح مساء الخير. وقبل انسى اليوم الجمعه صلو على محمد ابو القاسم عليه افضل الصلاة..
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊حلات الثوب رقعته منه فيه ،، يا أوليا الفتيات خافو ربكم و جوزو بناتكم ،
منالليش ماتعلمون عاشق حرف والا على راسه ريشه 😠
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخاسأل الله الذي ليس لقضائه دافع.. ولا لعطائه مانع ولاتخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع..
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊يا حلات الثوب رقعته منه فيه ،، بنت بلدك أولى من الزواج من الخارج يا مواطن ،،
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخصباحكم رحمه تغلف ارواحكم الطاهره صباحكم تفاؤل وامل ينبأننا بتحقيق الأماني والأحلام الزاهره صباح الورد والجوري والكادي فول وفلافل على اللي عندهم روحي..
✍️️عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊العنوسه أصبحت وتر يعزف عليه كل ما هب ودب ، اين الحل وكيفية إيجادة ؟ طبعا الحل بيد الأبوين تقليل المهر و تزويج بناتهم بلاش ظلم لهم و خاصة من البعض منهم
ااببووححممووددصباح الخير . 🌞 . والإحساس والنعومة . ☕ . صباح ما يليق إلا بالموجودين 🌷
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخاصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين.. والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير. واسعد الله جميع اوقاتكم بخير..
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخدعوه لمشرف واعضاء والزوار المحترمين.. رب لا تجعل في قلوبنا حقد ولاغل ولاغيره ولاظغائن ولاشهوات ولا شبهات. واملا قلوبنا بالتوحيد ولاتشغلنا الا بطاعتك..
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخصباح الخير.. في كل صباح يشرق على ارواحنا نولد من جديد. في كل صباح نفتح صفحه جديده ونغادر لحظات راحله لنجعل الحياه اجمل بالتفاؤل والتوكل على الله..
منالالصفحه حاره توها طالعه من الفرن
منالشكلي غلطانه
منالحبي وينك ؟؟
عدد التعليقات:3273
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..