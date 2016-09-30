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نجل المسن الثمانيني يكشف حقيقة فيديو “كهل يتزوج قاصر” المتداول على “تويتر”

30 سبتمبر, 2016 , 11:23 ص
نجل المسن الثمانيني يكشف حقيقة فيديو “كهل يتزوج قاصر” المتداول على “تويتر”
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صحيفة المرصد: أوضح نجل الرجل المسن الذي تداول نشطاء فيديو قالوا فيه إنه تزوج قاصراً في هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان #كهل_يتزوج_قاصر، حقيقة الفيديو.

وكشف الابن الأكبر للرجل المسن، ويدعى درباس سليمان الرشيدي، أن مقطع الفيديو كان لحفل زواج والده “الثمانيني” بالفعل إلا أن زواجه كان من امرأة في العقد الثالث من عمرها حيث تبلغ 37 عاما.

أضاف أن حفل الزواج كان في بداية شهر ذي القعدة الماضي في حرة بني رشيد بحائل، وتعتبر تلك الزوجة هي الزوجة الرابعة له.

وأكد ابن المسن أن الزوجة الثلاثينية وافقت على الزواج من والده برضاها ودون إكراه، مندهشاً مما روج له المغردون بأن والده تزوج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا.



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