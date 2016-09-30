هل سيتم تحصيل رسوم على السيارات بالطرق الحالية بين المدن أم الجديدة؟!.. وزارة النقل ترد

صحيفة المرصد: أكدت وزارة النقل أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق السريعة الحالية بين المدن، مضيفة أن الوزارة ستفعل تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية بما لا يؤثر على ميزانيات الدولة.
وقال تركي الطعيمي، المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن الوزارة ستقوم بدراسة كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وتحسين الأداء للطرق والتي سبق أن تم الاعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف الطعيمي أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية، وكمرحلة أولية فإنه من المتوقع فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة.
وأوضح أن تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم، مؤكدا أنه سوف يراعى فيها تحقيق الصالح العام وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم.
تعليقات ( 36 )
شيهانة💤💧بيض الله وجه شخص "لاشاف ولاسمع" = ولو تشب النار من بين ضلعانه "كتوم" ¡¡ وسود الله وجه شخص في أصحابه قطع = ماترده شيمته في قفا المقفي ذمُوم ¡¡
رؤيةوهل سيكون هناك طرق جديدة مع هذا التقشف؟؟!!!!!!
ابو عناديا وزارة الموصلات خنقتنا الزحمه في الخط السريع في جده وين الدائري الثاني شرق جده بحاجه الى فك الاختناقات في الغربيه نريد خطوط مماثله لطريق هدى الشام
himaهي الشغلة كلها غير منطقية نظرا لكمية الاموال والميزانيات التي صرفت على النقل,بس اعتقد القرار يخدم الاراضي البيضاء الشاسعه.
يمنيهذا نتائج الحزب على اليمن الله يرحم الملك عبدالله لم يدخل حروب ولم يدعم جماعات ارهابيه
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إنسان منصفأحبك ياموطن ,,الأجداد,,,,أحبك ياموطن ,,,الأهل والأصحاب,,,,أحبك ياموطن,,,,العزه والفخر,,,,ياوطني,,,,أفديك بالمال والنفس,,,,وتبقى شامخا ,,على مر السنين
زاشرافهم من الوضع انه تعتبر ضريبه للموطن ياخي وش اقول الموطن منتف تنتيف
ام سعدجارتي تتباها بأنها جابت خدامه في رمضان ب 4000 ريال وجايبين وحده على كفاله ب 25000 الف
.....انسان مستفز في كل بيت عاطل وعاطﻻت وابوهم على راتب التقاعد وموظفين شركات يادوب تكفي مصاريف الي تتكلم عنهم ﻻيمثلون 100/15والنظام على الجميع هم ماتفرق م
لا بأس بدفع رسوم في مقابلأن تكون الطرق على ارقى مستوى وتعادل شبيهاتها خارجيا وكذلك توفير إستراحات تليق بمستخدميها تتوفر فيها كل الإشتراطات الصحية.
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إنسان منصفإياك والزواج من ,,,(( الشرهه )),,, كثيرة المطالب,,,و(( النهمه )) ,,,اللتي لاتشبع,,,و (( الشكايه )),,,تسبب لك الأوجاع,,مما يدعوك لزيارة المستشفى !
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إنسان منصفراتبه ستة الآف,,ويرفض أن تساعده زوجته بالمصروف,,بل تصر ,على زوجها المسكين ,,اللي يريد أن يكون في نظرها ,,رجل ,بالخادمه والسائق ,,والهدايا التي لاحصر!!
عارف2030 تعتمد على الدخل من خارج النفط. يعني توقع لو عينك ترمش ممكن تدفع رسوم
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إنسان منصفمعظم المشاكل ,,الصحيه والماليه,,بسبب عدم التوازن ,,في الداخل والخارج ,,البعض ,,يأكل كل ماوقع بيده,,,مما بسبب له الضغط والسكر والكسل واختلال المزاج وضي
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إنسان منصففي كل بيت بنات,,,في سن الزواج,,,وعندهم بدل الخادمه ثلاث وسائق,,,وهدر للموارد ,,,وبعد ذلك,,يدعون الفقر ؟!
حسن مستوى الكوادر وبطل شد لي واقطعلك وبعدها بدفع لكنجاح اﻻنظمه وتحقيق الرويه تنظف الوزارة قبل كل شي تحصل الوزاره اوﻻد عم وقرابه وشركات تتبع للموظف بطريقه ملتويه وبعدها يبدى تنفيذ الرويه
عدد التعليقات:1
إنسان منصفالعاقل خصيم نفسه,,,,,معضم الدخل ,,,يذهب ,,للكسل والهياط,,,سفر الخدامه,,,أترك السهر مع الربع,,,النوم مبكرا ,,,يقلل المصروف ,,,واستمتع بالويك إند فقط
المزن🌺الترشيد الترشيد في كل شيء مفتاح لخزنة التوفير .🌺
عدد التعليقات:1
إنسان منصفهدر ,,للأوقات,,,هدر للصحه ,,هدر للفلوس,,,لابد من عملية ضبط,,,,من خلال,,إعداد ميزانيه,,يراعى فيها ,,,المواد مثل الراتب,,,والمصروفات مثل الإ جار وخلافه
المزن🌺ليتنا جميعاً نتعلم الترشيد في استهلاك كل شيء لن يضرك أختي تكرار لَبْس الفستان في كذا منا سبة فلن يعرف الناس قدرك بفستانك إنما بأخلاقك 🌺
عبدالعزيز//استغرب من بعض المعلقين السعوديين ومن تعليقاتهم السلبيه الدوله ماقصرت معنا ويجب علينا ان نتفهم الوضع ونقف وقفه رجل واحد وهي حاله طارئة لن تستمر
المزن🌺إذاً حينما يدون أولوياته في المصروفات سيجد نفسه وفر الكثير ! فيلغي المجاملات الغير ضرورية ويثقل كاهله بمصروفات ليس لها داعٍ 🌺
عدد التعليقات:1
إنسان منصفيابشر ,,نهاية الإسبوع ,,,,الجمعه ,,,فقط هو الويك إند,,,,بقية الأسبوع ,,,عمل ,,ومساعدة الأهل ,,,فقط لاغير,,,وبلاش هياط
عدد التعليقات:1
إنسان منصفالعض,,,عنده كل يوم ,,,ويك إند,,, سهر بالإستراحه ولعب وضحك ,,,مما يزيد بالصرف,,,,أو زيارات ,,مالها داعي ,,مكسرات وفاكه وهدايا,,,,بالشي الفلاني
المزن🌺بمناسبة الرسوم وحذف البدلات من رواتب الموظفين ياليت الجميع يتوقف لحظة ويتأمل نفقاته وايراداته !! فيجعل له جدولاً يدون فيه الاولويات في المصروفات 🌺
عدد التعليقات:1
إنسان منصفمع الأسف ,,,عند البعض عادات سيئه ,,,مثل الفشخره,,,اللي تنهك ميزانية الأسره,,,بلا داع,,,توازن بالصرف,,,تصبح ,,ملك ,,وسعيد بحياتك
عدد التعليقات:1
إنسان منصفترتعدون على ,,,زيادة ,,عشره ريال,,,أو حسم بدلات,,,لازم تعرف,,,أن الإقتصاد العالمي,,,يمر بضروف قاسيه,,,,أنت عليك ,,,تنظيم أمورك ,,,بس,,وستكون,,,فل الفل
توتكل شوي شي
شاعر الملياريالله الخيره .. من هالحين إلى ذاك اليوم ... وساعتها حلني .. والأكيد أننا بنمشي في طرقنا القديمه بدون رسوم ولا رؤيه .. وخل طرقهم الحديثه لأهل الملايين
عدد التعليقات:1
إنسان منصفواترك الإستراحه ,,,والقطه,,,وفلوس الخدامه,,والسائق,,,,والصرف الزائد ,,,صدقني أنت أولى بها ,,,من مافيش
عدد التعليقات:1
إنسان منصفيعني ,,,وش فيها ,,لما تتساعدوا أنتم بالبيت ,,,في النظافه ,,وغسيل الصحون ,,,وترك ,,الإنستجرام ,,,واليوناو,,والفيس بوك,,,,وركز على كتبك,,
أبو مصلفح الرياضجمعة مباركة
عدد التعليقات:1
إنسان منصفتعلموا,,,الإقتصاد,,,في المأكل والمشرب,,,وبلاش تبذير,,,,,يعني ,,,لا تحط ,,,صندوق النفايات,,,أحد ضيوفك ,,,,المهمين ,,,كل يوم لازم ,,,تطعم صندوق الزباله
المساااافرانا ارى انها توخذ علا النقل الثقيل كبدايه ولو اخذو منا مبلغ رمزي لايوثر ويودي الى تحسين الطرق فلامانع من تطبيقها
عدد التعليقات:1
إنسان منصفمع الأسف,,,الرخص ,,,يخلي ,,المهايط,,,يفسد ,,,ويزعج,,,لكن ,,إذا السعر ,,زاد,,,ما تتحرك السياره ,,,إلا للحاجه فقط
عدد التعليقات:1
إنسان منصفأنا مع الرسوم الجديده,,,,ليش الزعل,,,,كل الدول ,,,تأخذ رسوم,,,,,أتركوا الفرفره,,,على الفاضي والمليان,,,,وياليت يزيدوا من سعر البانزين ,,,علشان يتهمدوا