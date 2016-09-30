هل سيتم تحصيل رسوم على السيارات بالطرق الحالية بين المدن أم الجديدة؟!.. وزارة النقل ترد

صحيفة المرصد: أكدت وزارة النقل أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق السريعة الحالية بين المدن، مضيفة أن الوزارة ستفعل تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنى التحتية بما لا يؤثر على ميزانيات الدولة.

وقال تركي الطعيمي، المشرف العام على التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن الوزارة ستقوم بدراسة كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وتحسين الأداء للطرق والتي سبق أن تم الاعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الطعيمي أنه لن يتم فرض رسوم على الطرق الحالية، وكمرحلة أولية فإنه من المتوقع فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة.

وأوضح أن تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم، مؤكدا أنه سوف يراعى فيها تحقيق الصالح العام وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم.