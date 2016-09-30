استشهاد “عريف” بحرس الحدود بعد إصابته بشظية حوثية في جازان

صحيفة المرصد – واس: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم أمس، الخميس 28 / 12 / 1437هـ، تعرضت محافظة الطوال في منطقة جازان لقذائف عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، ما نتج عنها إصابة العريف بحرس الحدود / نادر احمد عبدالله علي بشظية وانتقاله إلى رحمة الله تعالى قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وقد تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالتنسيق مع القوات البرية.