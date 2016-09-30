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استشهاد “عريف” بحرس الحدود بعد إصابته بشظية حوثية في جازان

30 سبتمبر, 2016 , 14:48 م
استشهاد “عريف” بحرس الحدود بعد إصابته بشظية حوثية في جازان
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صحيفة المرصد – واس: صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم أمس، الخميس 28 / 12 / 1437هـ، تعرضت محافظة الطوال في منطقة جازان لقذائف عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية، ما نتج عنها إصابة العريف بحرس الحدود / نادر احمد عبدالله علي بشظية وانتقاله إلى رحمة الله تعالى قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وقد تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالتنسيق مع القوات البرية.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    555

    اتمنى وقف الحرب وتغيير سياسة الحرب كما تفعل ايران من الحوثي دعم من تحت لتحت . وذلك بان ندعم الجيش النظامي بالاسلحة والمال من غير الدخل في الحرب
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  2. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 15:08 م

    الواصل

    نرجو من سيدنا سلمان الحزم وقف الحرب لما فيه فايده لشعب السعودي....
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  3. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 14:59 م

    Ymni mahbob

    الحرب ما لها نهايه معا اليمن ولا انها معا بنجلاديش كان انتهت من زمان ......
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  4. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 14:58 م

    Ymni mahbob

    الحرب ما منها خير الجنوب بدون مطارات ولا مدارس والأحد القادم احلى قرارت في السنه الجديده ليش عشان الحرب اللعينة ترا والله استمرار الحرب مو في صالحكم..
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  5. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

    نكبونا

    الله إن الله ينكب هذا اليمن اللي نكبنا ..... من دخلنا في حرب معهم ماشفنا الخير ... ولابنشوفه بعد كذا
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  6. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    كله تمام

    حرب إستنزاف ومالها نهايه مهما طالت ... ماحنا ناقصين ... جاستا جاء ولخبط العلوم كلها ...
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  7. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 14:54 م

    Ymni mahbob

    الحرب رفعت عليكم الأسعار وخلتكم كل يوم في قرار ملكي الله يسد الشان.....
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  8. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 14:52 م

    خوخه

    ليش كل يوم يموت منا واحد أحرقوا اليمن باكمله.....
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  9. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    وطني

    تبون العلم وقفو الحرب باي طريقه من الطرق
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