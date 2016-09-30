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مركز المعلومات الوطني يكشف حقيقة فرض رسوم على خدمات “أبشر”

30 سبتمبر, 2016 , 14:58 م
مركز المعلومات الوطني يكشف حقيقة فرض رسوم على خدمات “أبشر”
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صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني محمد العسيري، إن هناك دراسة لفرض رسوم على خدمات “أبشر” منذ 10 سنوات.

أضاف العسيري أن ذلك سيتم لتحقيق استدامة مشروع “أبشر”، وقال إن المركز الوطني يريد ضمان تقديم الخدمة للمواطن بشكل جيد ومستمر، مشيرا إلى أن استدامة أي مشروع قد تُغطى بالرسوم أو عن طريق الخدمات المضافة، بحسب تصريحاته لـ “الرياض”.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    30 سبتمبر, 2016 , 15:22 م

    اذا دخولي ع ابشر اكون قبله مسدد بلاوي ومنها حصه الجوازات بكذا خدمه ترجع وتاخذ مثل ما اكون بمحل وادفع مشترياتي وقبل اطلع ياخذ علي رسم دخولي محله
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  2. 25
    30 سبتمبر, 2016 , 15:20 م

    ابو تركي

    الحمد لله على كل حال
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  3. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 15:19 م

    Ymni mahbob

    والقادم اجمل باْذن الله......
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  4. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    أدفع

    لو قلنا كل أبشر بــ 10 ريال × 30 مليون = 300 مليون ... ياسلام سلم
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  5. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 15:17 م

    الله العالم بكره حتى خروجك على رجليك ومشيك بالشارع بياخذون عليه رسوم اغلب من يدفع الان غير موضف ولا عنده دخل اقترح يفتحون مجال للاعلانات ع موقعهم
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  6. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 15:16 م

    أبشر

    طيب اذا كل شئ عليه رسوم وكل شيء سعره مرتفع فلن يستطيع الناس الإستمرار بالدفع الا بارتفاع الرواتب..والرواتب تنقص..فكيف السبيل الى وصالك دلني !
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  7. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 15:16 م

    بركود

    بالله عطونا رسوم للمساجد عشان النظافه
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  8. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 15:14 م

    مرجوج ومصفوق

    حنا موافقين /// بس لنا طلب غيروه من أبشر إلى ( أدفع )
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  9. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 15:14 م

    رؤية 2060

    غنوا ياليل ما اطولك
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  10. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 15:13 م

    العتيبي

    الله يسر الامور ويجيب العواقب سليمه
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  11. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 15:13 م

    جاستا

    أبشر طال عمرك .....
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  12. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 15:13 م
    عدد التعليقات:2733

    ابن الوطن

    لا مشكله اهم شيء اوقفو خدمات الزيود و من يكفلهم و يتعامل معهم و حنا حاضرين ندفع الرسوم دبل
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  13. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 15:13 م

    الواصل

    صلو على النبي****....
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  14. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    رؤية 2060

    والهواء ما علية رسوم والشمس رسوم ورسوم القمر ورسوم العطس
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  15. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    حتى ***بيجي يوم يحطوا عليها رسوم .
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  16. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:5292

    المنتصر بالله

    ماذا بعد شيهانه ودك تمصعين اذني ليش يا 💘💘 ويارسوم بشراي إنتي كل اشحن جوالي على شأن أدخل المرصد على شأنك علم 👺
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  17. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 15:12 م

    جاستا

    أي بلد في العالم يتمنى أن لديه شعب مثل شعبنا ؟؟؟
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  18. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 15:11 م

    ابواحمد ali

    البال ضايق ومتدهور ويحتك والدهوره تركض وراه وتحكه ولبستني شكه وانا ما اعرف الشك وشكيت فيك وسرت قد المشكه
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  19. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 15:08 م

    ابو فارس

    اش السالفه يا ناس صار كل شي عليه رسوم انا متاكد انه بيصير يوم من الايام حتى تدخل لسوبر ماركت برسوم
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  20. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 15:08 م

    مستر ابو الليل

    هل احد عنده اعتراض
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  21. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 15:06 م

    كله منك ياجاستا ... حسبي الله عليك ...
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  22. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 15:06 م

    شيهانة💤💧

    القلب شاشة عرض (والعقل) ريموت # وأنته على ماشئت شغل وقفل ؟؟ لكن ( نصيحة ) حط "سدك" بتابوت # لاتصير في واقع زمانك ( مغفل ) !!
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  23. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 15:05 م

    لو شي

    كثرت الرسوم
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  24. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 15:02 م

    Redo

    الحمدلله
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  25. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 15:01 م

    ابو احمد

    لا والله الا الغو ابشر ونراجع الدوائر مثل اول
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  26. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    أفريقي

    عساكم ع القوة
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