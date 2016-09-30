مركز المعلومات الوطني يكشف حقيقة فرض رسوم على خدمات “أبشر”

صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني محمد العسيري، إن هناك دراسة لفرض رسوم على خدمات “أبشر” منذ 10 سنوات.
أضاف العسيري أن ذلك سيتم لتحقيق استدامة مشروع “أبشر”، وقال إن المركز الوطني يريد ضمان تقديم الخدمة للمواطن بشكل جيد ومستمر، مشيرا إلى أن استدامة أي مشروع قد تُغطى بالرسوم أو عن طريق الخدمات المضافة، بحسب تصريحاته لـ “الرياض”.
تعليقات ( 26 )
ابو تركيالحمد لله على كل حال
Ymni mahbobوالقادم اجمل باْذن الله......
أدفعلو قلنا كل أبشر بــ 10 ريال × 30 مليون = 300 مليون ... ياسلام سلم
أبشرطيب اذا كل شئ عليه رسوم وكل شيء سعره مرتفع فلن يستطيع الناس الإستمرار بالدفع الا بارتفاع الرواتب..والرواتب تنقص..فكيف السبيل الى وصالك دلني !
بركودبالله عطونا رسوم للمساجد عشان النظافه
مرجوج ومصفوقحنا موافقين /// بس لنا طلب غيروه من أبشر إلى ( أدفع )
رؤية 2060غنوا ياليل ما اطولك
العتيبيالله يسر الامور ويجيب العواقب سليمه
جاستاأبشر طال عمرك .....
عدد التعليقات:2733
ابن الوطنلا مشكله اهم شيء اوقفو خدمات الزيود و من يكفلهم و يتعامل معهم و حنا حاضرين ندفع الرسوم دبل
الواصلصلو على النبي****....
رؤية 2060والهواء ما علية رسوم والشمس رسوم ورسوم القمر ورسوم العطس
خلك بعيد حبك يزيدحتى ***بيجي يوم يحطوا عليها رسوم .
عدد التعليقات:5292
المنتصر باللهماذا بعد شيهانه ودك تمصعين اذني ليش يا 💘💘 ويارسوم بشراي إنتي كل اشحن جوالي على شأن أدخل المرصد على شأنك علم 👺
جاستاأي بلد في العالم يتمنى أن لديه شعب مثل شعبنا ؟؟؟
ابواحمد aliالبال ضايق ومتدهور ويحتك والدهوره تركض وراه وتحكه ولبستني شكه وانا ما اعرف الشك وشكيت فيك وسرت قد المشكه
ابو فارساش السالفه يا ناس صار كل شي عليه رسوم انا متاكد انه بيصير يوم من الايام حتى تدخل لسوبر ماركت برسوم
مستر ابو الليلهل احد عنده اعتراض
شيهانة💤💧القلب شاشة عرض (والعقل) ريموت # وأنته على ماشئت شغل وقفل ؟؟ لكن ( نصيحة ) حط "سدك" بتابوت # لاتصير في واقع زمانك ( مغفل ) !!
لو شيكثرت الرسوم
Redoالحمدلله
ابو احمدلا والله الا الغو ابشر ونراجع الدوائر مثل اول
أفريقيعساكم ع القوة