مركز المعلومات الوطني يكشف حقيقة فرض رسوم على خدمات “أبشر”

صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني محمد العسيري، إن هناك دراسة لفرض رسوم على خدمات “أبشر” منذ 10 سنوات.

أضاف العسيري أن ذلك سيتم لتحقيق استدامة مشروع “أبشر”، وقال إن المركز الوطني يريد ضمان تقديم الخدمة للمواطن بشكل جيد ومستمر، مشيرا إلى أن استدامة أي مشروع قد تُغطى بالرسوم أو عن طريق الخدمات المضافة، بحسب تصريحاته لـ “الرياض”.