مغردون يتداولون فيديو للداعية سفر الحوالي: هل تنبأ بـ “جاستا” ؟

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو قديم للداعية الإسلامي السعودي، سفر الحوالي، يتناول فيه موضوع الولايات المتحدة الأمريكية والطريقة التي تتعامل وتوظف فيها مسألة الحريات على حد تعبيره.

وقال الحوالي في التسجيل: “كما كان الناس يصنعون الأصنام في الماضي فإذا جاعوا أكلوها، فإن أمريكا صنعت أصناما هي الحرية والديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان، ولكن عندما تتعارض مع أدنى قدر من النفعية أو الرغبة السياسية أو الهوي، فإن أمريكا لا تبالي بأن تضحي بهذه المبادئ وبأضعافها”، بحسب “سي إن إن”.

وعلق صاحب حساب رجل هيئة على مقطع الفيديو قائلا: “ليس له مثيل في زماننا علاّمة بالعقيدة والسياسة حُورب على كافّة الأصعدة لم يُمكّن من الصحافة والإعلام، الشيخ سفر الحوالي يتنبأ بقانون جاستا،” في حين علق مالك الأحمد على الفيديو قائلا: “الشيخ سفر الحوالي لله دره،” أما عبد العزيز الزهراني فقال معلقا على الفيديو: “الشيخ سفر الحوالي وأصنام أمريكا الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية.. ماذا تفعل بهذه الأصنام إذا جاعت؟”.