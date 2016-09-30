مغردون يتداولون فيديو للداعية سفر الحوالي: هل تنبأ بـ “جاستا” ؟

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو قديم للداعية الإسلامي السعودي، سفر الحوالي، يتناول فيه موضوع الولايات المتحدة الأمريكية والطريقة التي تتعامل وتوظف فيها مسألة الحريات على حد تعبيره.
وقال الحوالي في التسجيل: “كما كان الناس يصنعون الأصنام في الماضي فإذا جاعوا أكلوها، فإن أمريكا صنعت أصناما هي الحرية والديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان، ولكن عندما تتعارض مع أدنى قدر من النفعية أو الرغبة السياسية أو الهوي، فإن أمريكا لا تبالي بأن تضحي بهذه المبادئ وبأضعافها”، بحسب “سي إن إن”.
وعلق صاحب حساب رجل هيئة على مقطع الفيديو قائلا: “ليس له مثيل في زماننا علاّمة بالعقيدة والسياسة حُورب على كافّة الأصعدة لم يُمكّن من الصحافة والإعلام، الشيخ سفر الحوالي يتنبأ بقانون جاستا،” في حين علق مالك الأحمد على الفيديو قائلا: “الشيخ سفر الحوالي لله دره،” أما عبد العزيز الزهراني فقال معلقا على الفيديو: “الشيخ سفر الحوالي وأصنام أمريكا الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية.. ماذا تفعل بهذه الأصنام إذا جاعت؟”.
ليس له مثيل في زماننا علاّمة بالعقيدة والسياسة
حُورب على كافّة الأصعدة
لم يُمكّن من الصحافة والإعلام
الشيخ سفر الحوالي يتنبأ بـ #قانون_جاستا pic.twitter.com/zatjHBP1WC
— #رجل_هيئة (@KSA_620) September 29, 2016
تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:14061
عمر السميريسفر الحوالي رجل مثقف بمعنى الكلمه
حبروككلام من ذهب والواقع يشهد على ذلك
بخن بخنماأشوف في كلامه دليل على تنبأه بجاستا
طلال الفهيدما شاء الله هيما مستلم
himaياريت طيب يتنباء ايش حيصير في مشكلة الاسكان عندنا,وتوطين الوظائف,وساهر هل سيخفض الغرامات.
ابو فارسوين خنبوقه وزمرته مالهم حس وين مدعين الحريه وين المفتحين وين اللي يبغونها سرداحي مرداحي . عندما تتعقد الأمور فان قال الله وقال رسوله هي المخرج
هدىقال الحق سبحانه)ولن ترضى عنك اليهودوﻻ المصارى حتى تتبع ملتهم )فهل نعي ونستفيدمن الدروس؟ وناخذ العبره والعظه؟
صنيتان الحزين على قرضة العقاريعالم جليل استاذ العقيدة في جامعة أم القرى سابقا حارب وناضل من أجل صفاء العقيد ة أسأل الله له الشفاء
صريحلا غرابة فهو *** وجود هذا القرار .
أدفعوأنا كنت أقول دائماً القطوة إذا جاعت تأكل عيالها .... وهاهي أمريكا تأكل حلفائها .. وحلفائها ؟؟؟ وإلا بلاش
العابرالدكتور الشيخ سفر الحوالي الله تعالى نور بصيرته بعدما أخلص لله في عمله