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عوض القرني عن قانون “جاستا”: أمريكا تنصب مشنقة.. وهذه خطة للرد عليها!

30 سبتمبر, 2016 , 15:49 م
عوض القرني عن قانون “جاستا”: أمريكا تنصب مشنقة.. وهذه خطة للرد عليها!
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صحيفة المرصد: قال الداعية ، عوض القرني، الجمعة، إن الرد على إلغاء الكونغرس الأمريكي لفيتو الرئيس الأمريكي حول قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول بمقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية فيها، يكون في عدد من الوسائل.

وقال القرني في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “لماذا لا يتخذ قرار على مستوى الأوبك بتخفيض إنتاج النفط؟ تمهيدا لرفع أسعاره فنحقق أكثر من هدف.. لماذا لا ندعو شعبيا للمقاطعة؟ لماذا لا نقلص الابتعاث لأمريكا لأقصى حد ونبقيه في الحالات الضرورية فقط؟ لماذا لا ننوع مصادر التسليح لجيشنا بصورة أكبر؟”

وتابع القرني قائلا: “سؤال ملح أكثر من غيره، لماذا لا نبادر وبهدوء لسحب كل ما نستطيع من أرصدة واستثمارات سعودية في أمريكا قبل مزيد من التعقيد.. إن مواجهة هذه المؤامرة وما سيتلوها من كيد صليبي صهيوني صفوي، يستوجب مضاعفة الجهد لإنجاز أهداف عاصفة الحزم ولدعم ثوار سوريا، ومربط الفرس وأهم وسائل مواجهة جميع الأزمات، وأن نراجع علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة.”

وأضاف الداعية الإسلامي قائلا: “أمريكا تنصب مشنقة جهز خشبها غلاة متطرفينا المتدينين ونسج حبالها أراذل علمانيينا الذين يتهمون حتى ترابنا وهواءنا بالإرهاب، هذه البلطجة السياسية الأمريكية التي دشنت في ثوب قانوني زائف ليست إلا رأس جبل الجليد، ولا بدمن التعامل معه بغاية الجدية، نحن في حاجة لاستراتيجية متعددة الجوانب لمواجهة هذا الإجرام المبيت والذي يكاد أن يكرر جرائم أمريكا مع دول كانت صديقة لها.”

وأردف قائلا: “نحن في حاجة لحشد شعوب العالم الإسلامي وراء موقفنا وهذا يستدعي إعادة ترميم علاقتنا مع تلك الشعوب وإعادة جسور التواصل معها، نحن في أشد الحاجة لعمل دبلوماسي واع ومبرمج ونشط في العالم كله ويتدارك غيابنا الفظيع عن التأثير في الساحة الأمريكية، ومن الجوانب المهمة جداً، إعادة النظر في إعلامنا الرسمي وشبه الرسمي الذي إما يغط في بيات شتوي، أو يقدم الحجج لكل عدو لنا، ولابد من المبادرة لتشكيل فريق قانوني دولي مؤهل ومقتنع بسلامة موقفنا.”
CNN



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    العتيبي

    مخالف للنشر
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  2. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 16:53 م

    الصارم

    يجب التحرك ومواجهتهم فهم ضعفاء مهزوزون من الداخل ويعلمون أنهم جبناء ولا يستطيعون المواجه ولكن تخاذلنا وعدم تحركنا س يشجع غيرهم وبعده تتعقد المشكلة
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  3. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    سنا البرق

    وش يبغى ؟ اوبك ومقاطعة وتقليص الابتعاث وتنوع مصادر السلاح وسحب ارصدة واستراتيجية متعددة وعمل دبلوماسي وإعلامنا الرسمي وفريق قانوني !؟****
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  4. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 16:51 م

    الصارم

    يوجد حراك داخلي لقرابة ٢٠٠٠ مهندس بإعادة التحقيق والإعلان عن الأسباب الحقيقه لإنهيار المبنيين حيث أن عندهم معلومات مثبته بأن المباني كانت ملغمه وفجرت
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  5. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:6998

    الحرمان

    الحل نجمد ارصدتها عندنا 🤔 لا تفرض عليه حضر طيران
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  6. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 16:39 م

    يجب على الفلسطيينين رفع دعوى على أمريكا فهي سرقت ارضهم وشردتهم أمريكا العدو الاول للإسلام والمسلمين دوله ارهابيه تحت مظلة الامم الملحدة
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  7. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 16:37 م

    ابن المدينة المنورة

    لماذا لانتفق مع بعض أسر الضحايا لرفع دعاوي على الحكومة الامريكية بدعوى الاهمال والتساهل في الاجراءات في مطاراتها مما تسبب في الحادث والمطالبه بتعويضات
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  8. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 16:33 م

    ابن المدينة المنورة

    لماذا لانتفق مع بعض أسر الضحيا وندعمهم بالمال لرفع قضيا على الحكومة الامريكة بتهمة الاهمال في المطارات والتساهل في الاجراءات مما سبب حادث 11 سبتمبر
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  9. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 16:32 م

    ريناد

    9 احسنت ياصلبوخ لا يتدخلون بالسياسة لكم المنابر والدين ، السياسة لها اهلها*****
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  10. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 16:25 م

    ان كان لارهاب دوله فهي امريكا وايران .
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  11. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 16:21 م

    قاسم المسعري

    يقول نحن بحاجة لترميم علاقتنا مع الشعوب ؟؟؟!!!
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  12. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 16:18 م

    صلبوخ

    ينبغي على الوعاظ عدم التدخل في الشؤون السياسية ،***
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  13. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 16:18 م

    ومع دعم من اخواننا في الكويت وقطر والامارات برفع دعاوي مماثله سيكون وضع الحكومه الامريكيه سيء للغاية ولن تفكر بابتزازنا مرة اخرى
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  14. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 16:11 م

    وانا متبرع مجانا لتولي قضية الترافع عنهم ضد من ينوي الضرر لبلادي
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  15. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 16:08 م

    بمعنى ان نسبة نجاحها مضون 100% لان هناك من يدعمها داخل امريكا واذا الامريكان نقضوا الاتفاقيات الدوليه فمن حق الحكومات نقض الاتفاقيات الثنائيه بينهم
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  16. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 16:06 م

    واول قضية هي تعويضات المتضررين من استخدام امريكا لليورانيم المنضب في حرب تحرير الكويت ولحسن الحظ هناك من الجيش الامريكي سبقوا ان رفعوا دعوى ضد حكومتهم
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  17. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 16:03 م

    نحن بحاجه السلاح الامريكي ودعمها في مجلس الامن ولا يجب ان نعلن الاعداء على مستوى الحكومه بل نترك حريه رفع دعاوي ضدها للافراد وفق قانون نسميه راستا
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  18. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 16:00 م

    ريناد

    ليتك تسكت بس ماجابنا وراء الا انتم ماحد زعل امريكا منا الا انتم
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  19. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    الى الداعية الاسلامي عِوَض القرني

    هذي الأفكار والتساؤلات نكررها ونعيدها في اليوم 100 مره ، لكن ما احد يسمع ، وآنا أوافقك الرأي في محاولة التقرب من الدول ونحاول نصلح ما تم إفساده .
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  20. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 15:53 م

    أدفع

    ماحد حولك يارجال ... وفر سواليفك ... الحلول كثيره مير من اللي يطبقها ***
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