مصر والأردن بين وفود من 70 دولة لتشييع بيريز بإسرائيل-فيديو

صحيفة المرصد:وسط إجراءات أمنية مشددة اجتمع عشرات من قادة دول العالم الجمعة في القدس، بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والفرنسي هولاند، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لتشييع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمعون بيريز الذي توفي عن 93 عاما.
وسيشارك في الجنازة نحو 90 وفدا عن سبعين دولة وسيمثل الاردن نائب رئيس الوزراء جواد العناني وعن مصر وزير الخارجية سامح شكري، وفقاً لموقع الاذاعة الاسرائيلية الرسمي.
CNN
تعليقات ( 20 )
ولد بلاديغالبية الرؤساء الفلسطينيين يتاجرون بقضيتهم وفي ارصدتهم مئات الملايين من الدولارات والشعب معلوب على امره ويتخمل الاهانات ... الله يكون في عونهم
ولد بلاديمعروفه خيانة الفلسطينيين لوطنهم ايام الملك فيصل رحمه الله والرئيس التونسي الحبيب ابو رقيبه لانهم جابو لهم الحل وافقت عليه اسرائيل ورفضه الفلسطينيين
سلمانمخالف للنشر
رحمه15لانهم حضروا جنازه شارون قالوا ما في داعي نحضر الحين
وبكره تشوفوا مصرإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا
سلمانو قطر وتركيا ليش ماتذكر ؟
اللهم انصر الاسلامالسلطة الفلسطينية مصر والاردن.. البقية في حياتكم فقدكم جلل ومصيبتكم كبيرة.. ***
بسيونيخلوكم من المصري شاهدوا محمود عباس كيف منزل راسه ومدلدل من الحزن والكأبه
ابوشيخهبعد فتره تشوف مسؤول مصري يتغنى بمصر وانها دولة قوية وراح تفرم إسرائيل عن بكرت ابيها ؟ الله يعين إسرائيل - مصر راح تفرمها واضح من الدموع أن هناك فرم
سويديإنه مصابٌ جلل على مصر إنا لله وإنا إليه راجعون يفترض ان تعلن مصر الحداد على روح الشهيد البطل بيريز.. جيفه و نشارك في تشييعها .. الله يحمي حكامنا
ابوشيخهاتمنا زوار المرصد متابعة صورة وزير خارجية مصر وهو يتباكى على بيريز ؟ لقد رأينا *** هناك سؤال محيرني هل إسرائيل تعطي (رز)
عدد التعليقات:15
Hawaiكلب وفطس تلك الدول العربية و الإسلامية التي شاركت في مراسم عزاءه لا تستحق الثقة من العالم الإسلامي بالذات كيف يشاركون في عزاء هذا السفاح ؟
متنحياجماعه شوفو المصري وشلون متأثر لو واحد من عياله
عدد التعليقات:5295
بسمهتبكي على جثث ***بالضبببط
ابوشيخهوزير الخارجية المصري يبكي ؟ ههههههههههههه مات هههههههههههه
خالدالى جهنم وبئس المصير
هدىوهل اصاب اﻻمه اﻻسﻻميه شئ اعظم من خلل بالعقيده في الوﻻءوالبراء !
123مراح الزعيري