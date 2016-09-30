مصر والأردن بين وفود من 70 دولة لتشييع بيريز بإسرائيل-فيديو

صحيفة المرصد:وسط إجراءات أمنية مشددة اجتمع عشرات من قادة دول العالم الجمعة في القدس، بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والفرنسي هولاند، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لتشييع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمعون بيريز الذي توفي عن 93 عاما.

وسيشارك في الجنازة نحو 90 وفدا عن سبعين دولة وسيمثل الاردن نائب رئيس الوزراء جواد العناني وعن مصر وزير الخارجية سامح شكري، وفقاً لموقع الاذاعة الاسرائيلية الرسمي.

CNN