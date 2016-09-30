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مصر والأردن بين وفود من 70 دولة لتشييع بيريز بإسرائيل-فيديو

30 سبتمبر, 2016 , 15:46 م
مصر والأردن بين وفود من 70 دولة لتشييع بيريز بإسرائيل-فيديو
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صحيفة المرصد:وسط إجراءات أمنية مشددة اجتمع عشرات من قادة دول العالم الجمعة في القدس، بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما والفرنسي هولاند، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لتشييع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمعون بيريز الذي توفي عن 93 عاما.

وسيشارك في الجنازة نحو 90 وفدا عن سبعين دولة وسيمثل الاردن نائب رئيس الوزراء جواد العناني وعن مصر وزير الخارجية سامح شكري، وفقاً لموقع الاذاعة الاسرائيلية الرسمي.
CNN



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    ولد بلادي

    غالبية الرؤساء الفلسطينيين يتاجرون بقضيتهم وفي ارصدتهم مئات الملايين من الدولارات والشعب معلوب على امره ويتخمل الاهانات ... الله يكون في عونهم
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  2. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 17:22 م

    ولد بلادي

    معروفه خيانة الفلسطينيين لوطنهم ايام الملك فيصل رحمه الله والرئيس التونسي الحبيب ابو رقيبه لانهم جابو لهم الحل وافقت عليه اسرائيل ورفضه الفلسطينيين
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  3. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 17:15 م

    سلمان

    مخالف للنشر
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  4. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 16:56 م

    رحمه

    15لانهم حضروا جنازه شارون قالوا ما في داعي نحضر الحين
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  5. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 16:56 م

    وبكره تشوفوا مصر

    إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا
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  6. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 16:48 م

    سلمان

    و قطر وتركيا ليش ماتذكر ؟
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  7. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 16:39 م

    اللهم انصر الاسلام

    السلطة الفلسطينية مصر والاردن.. البقية في حياتكم فقدكم جلل ومصيبتكم كبيرة.. ***
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  8. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 16:38 م

    بسيوني

    خلوكم من المصري شاهدوا محمود عباس كيف منزل راسه ومدلدل من الحزن والكأبه
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  9. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 16:33 م

    ابوشيخه

    بعد فتره تشوف مسؤول مصري يتغنى بمصر وانها دولة قوية وراح تفرم إسرائيل عن بكرت ابيها ؟ الله يعين إسرائيل - مصر راح تفرمها واضح من الدموع أن هناك فرم
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  10. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 16:28 م

    سويدي

    إنه مصابٌ جلل على مصر إنا لله وإنا إليه راجعون يفترض ان تعلن مصر الحداد على روح الشهيد البطل بيريز.. جيفه و نشارك في تشييعها .. الله يحمي حكامنا
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  11. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 16:20 م

    ابوشيخه

    اتمنا زوار المرصد متابعة صورة وزير خارجية مصر وهو يتباكى على بيريز ؟ لقد رأينا *** هناك سؤال محيرني هل إسرائيل تعطي (رز)
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  12. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:15

    Hawai

    كلب وفطس تلك الدول العربية و الإسلامية التي شاركت في مراسم عزاءه لا تستحق الثقة من العالم الإسلامي بالذات كيف يشاركون في عزاء هذا السفاح ؟
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  13. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 16:13 م

    متنح

    ياجماعه شوفو المصري وشلون متأثر لو واحد من عياله
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  14. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 16:11 م

    مخالف للنشر
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  15. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:5295

    بسمه

    تبكي على جثث ***بالضبببط
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  16. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    ابومازن محمود عباس متأثر جدا !!!! ****
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  17. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 16:06 م

    ابوشيخه

    وزير الخارجية المصري يبكي ؟ ههههههههههههه مات هههههههههههه
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  18. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    خالد

    الى جهنم وبئس المصير
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  19. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 15:55 م

    هدى

    وهل اصاب اﻻمه اﻻسﻻميه شئ اعظم من خلل بالعقيده في الوﻻءوالبراء !
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  20. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 15:51 م

    123

    مراح الزعيري
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