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السيسي يأمر بتعديل وزيادة الرسوم على المصريين العاملين بالخارج

30 سبتمبر, 2016 , 15:52 م
السيسي يأمر بتعديل وزيادة الرسوم على المصريين العاملين بالخارج
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صحيفة المرصد: أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تعديلا بقانون تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، يتضمن التعديل زيادة الرسوم المفروضة عليهم عن كل سنة يرخص بها.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الرئيس أصدر القانون رقم 76 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويقضي القانون بفرض رسم مقداره 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958.

ويشترط القانون الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

وقال فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن القانون الخاص بزيادة الرسوم على العاملين لدى جهات أجنبية يتعلق بالمصريين في الخارج الذين لهم كارت عمل.

وأضاف: “هذا القانون ليس جديد ويعمل به منذ عقود، ولكن ما حدث هو زيادة الرسوم من 60 جنيه الى 200 جنيه لحملة المؤهلات سنويا و100 جنيه لغيرهم،” موضحا أن “السداد بالعملة المصرية وليس بالدولار الأمريكي كما روج البعض.”
CNN



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    مروان

    ما شاء الله أثر السجود على جبهته
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  2. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:14061

    عمر السميري

    عمله ال cc
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  3. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 17:12 م

    زائر70

    100 قنيه مش تعمل حاقه خلوها خومسميه واحنا حناخذ خومسميه شهري على كل مصري لنهم خربو التواليتات وتعتازصيانه في الستمرار
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  4. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    ولا شيء

    يا راااقل
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  5. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 16:52 م

    وبكره تشوفوا مصر

    انتقلت العدوه الي مصر .
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  6. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 16:21 م

    انوس

    اتمني رفعها الي500 جينة احنا في حرب ولابد أن تتكاتف جميع طوائف الشعب حفظ اللة أرض الكنانة من الإخوان الشياطين
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  7. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 16:14 م

    مصري منفوحه

    حتى انتي يا ماااسر رفعتوا الرسوم... طب انا اروح فين دي الوقتي أأطع هدومي ولا اقيص في الطشت يارب عدلها من عندك
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  8. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 16:06 م
    عدد التعليقات:2736

    ابن الوطن

    كفو ياليت تضع يا فخامة الرئيس رسوم جزيه بالساعة على الأخوان المارقين
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  9. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 16:00 م

    قلدوك ربعنا ... الله لايبارك فيك ..
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  10. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 15:57 م

    123

    تحسم السيسي
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