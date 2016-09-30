ردا على قانون جاستا … إعلامي مصري لأمريكا: سنمنع النفط ونحمي السعودية-فيديو

صحيفة المرصد:رد الإعلامي المصري، مصطفى بكري، على إلغاء الكونغرس الأمريكي للفيتو الرئاسي ضد قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية بهذه الأحداث، مؤكدا على أن مصر والدول العربية ستقف إلى جانب المملكة.

وقال بكري في برنامجه الذي يذاع على قناة صدى البلد: “ليعلم العالم بأن العرب سينتفضون دفاعا عن المملكة وعن الأراضي المقدسة وأننا لن نسمح بالعبث أبدا وأننا سنحاكم كل أمريكي بمقتضى هذا القانون، تآمرتم وذبحتم العراق ودمرتم شعبه وقتلتم الملايين تآمرتم على سوريا وعلى أفغانستان وعلى ليبيا وعلى فلسطين ولم تتركوا جزءا من أرض العرب والمسلمين إلا ووجهت إليها أفعال القتل والتدمير والتخريب.”

وتابع الإعلامي المصري قائلا: “لتعلموا أيها المتآمرون أن الأمة العربية بقيادة هذا الوطن بقيادة مصر لن تسقط ولن تخنع.. سنمنع عنكم النفط وسنجعلكم تزحفون راكعين.. رسائل الرئيس السيسي واضحة مصر تتعرض لمؤامرة منكم والآن الدور على السعودية ولكننا بجهدنا وتكاتفنا سندحر المؤامرة.”

وأضاف: “لماذا لم نسمع لك صوتا يا بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وأنت تعرف أن هذا القانون هو قانون داخلي، معادي لميثاق الأمم المتحدة بإلغاء حصانة الدول وسيادتها! لماذا؟ لأنك ومجلس الأمن أصبحت لعبة في يد أمريكا.”

CNN