ردا على قانون جاستا … إعلامي مصري لأمريكا: سنمنع النفط ونحمي السعودية-فيديو

صحيفة المرصد:رد الإعلامي المصري، مصطفى بكري، على إلغاء الكونغرس الأمريكي للفيتو الرئاسي ضد قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية بهذه الأحداث، مؤكدا على أن مصر والدول العربية ستقف إلى جانب المملكة.
وقال بكري في برنامجه الذي يذاع على قناة صدى البلد: “ليعلم العالم بأن العرب سينتفضون دفاعا عن المملكة وعن الأراضي المقدسة وأننا لن نسمح بالعبث أبدا وأننا سنحاكم كل أمريكي بمقتضى هذا القانون، تآمرتم وذبحتم العراق ودمرتم شعبه وقتلتم الملايين تآمرتم على سوريا وعلى أفغانستان وعلى ليبيا وعلى فلسطين ولم تتركوا جزءا من أرض العرب والمسلمين إلا ووجهت إليها أفعال القتل والتدمير والتخريب.”
وتابع الإعلامي المصري قائلا: “لتعلموا أيها المتآمرون أن الأمة العربية بقيادة هذا الوطن بقيادة مصر لن تسقط ولن تخنع.. سنمنع عنكم النفط وسنجعلكم تزحفون راكعين.. رسائل الرئيس السيسي واضحة مصر تتعرض لمؤامرة منكم والآن الدور على السعودية ولكننا بجهدنا وتكاتفنا سندحر المؤامرة.”
وأضاف: “لماذا لم نسمع لك صوتا يا بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وأنت تعرف أن هذا القانون هو قانون داخلي، معادي لميثاق الأمم المتحدة بإلغاء حصانة الدول وسيادتها! لماذا؟ لأنك ومجلس الأمن أصبحت لعبة في يد أمريكا.”
CNN
تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:14061
عمر السميريهلا ابو شيخه مساء النوووور
قاهر الاخونجدائما الصحيح قاصم لخشوم الاخونج الارهابيين اذناب ايران ، ويصيبهم الجنون من تقارب العرب
ابوشيخهالمصريين عندهم هوس يحاولون أظهار قوتهم الكرتونية بأنهم هم من يحمي السعودية ودول الخليج ؟ أتمنا من مصر وجيشها تحرير (فلسطين) نكون شاكرين وممنونين لهم
لا زال الخير في وفي امتي حتى قيام الساعةومعرف ان مصر بلد يعتبر العمود الفقري للعرب . وليس مستغرب من مصر ان تتحرك لحمياة الدول العربية . وكلام الإعلامي صح أمريكا ضغطت علينا لنتخلى عن دعم مصر
المعلموالله كلمك صح ولن ينالو منا باالتفرقه وكلمه المسلمين العرب واحده ويدهم واحده ضد المجوس أذناب ايران
عدد التعليقات:14061
عمر السميريالتحالف السعودي التركي هو الحل لمشاكل المنطقه دولتان قويتان اقتصاديا وعسكريا
ابوشيخهالمصريين منتشرين في الخليج - يلمعون لمصر الهالكة على اساس ان مصر قوية وراح تحرر العرب ؟ حرروا العطش الى حل بشعبكم بسبب سد النهضة - بعدين حرروا العرب
عدد التعليقات:14061
عمر السميريمصر دوله منهاره اقتصاديا. لابد من التحالف مع دوله قويه اقتصاديا وعسكريا مثل تركيا
ابوشيخهقاهر الاخونج تعليق 19) يقول الناس منقهره من وقوف مصر مع المملكة ؟ اجل مصر بتوقف مع المملكة لا واضح الوقوف ودليل أن مصر كانت في مؤتمر الشيشان وش تسوي
عدد التعليقات:159
1=19 المعلم ..صدقت ومصر قوة عربية لايستغني عنها العرب وبعض المعلقين عبيد المجوس وكبيرهم الملعون المجرم لذا هم لايعجبهم اتحاد العرب فلا تلتفت لتعليقاتهم
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦كفاية تطبيل لنا يابو مصر يكفي ان السيسي ارسل امام الازهر للشيشان السيسي ويكفي جزرنا تيران وصنافير تستفزوننا وتسامون فيها والكثير الكثير الخ
واحد من الناسيامعلم من غير حلفان انا سعودي واكيد خليجي وعربي ومسلم بس الي مايشوف من الغربال أعمى وتراي ماحب المهاترات من ناحيتي قفلتها والأمور واضحه سواء في سوريا او في اليمن و حتى في سيناء أو في سد النهضه أو تفتيش روسيا على أمن المطارات سلام مربع ياجدع
قاهر الاخونجالاخونج يصيبهم جنون لمجرد وقوف مصر مع السعودية ، ولكن لن يفلحون اذناب المجوس الخاسئين لعنة الله عليهم
المعلمسوال للك واحد من الناس انت مع العرب والمسلمين والدول الخليجيه و السعوديه ولا ضدهم أحلف بالله إذا انت صادق
الطائر الأزرقالمملكة بعد الله يحميها أبناؤها فقط . كلمة سنحميكم اهانة لنا وابتزاز . لم تستطيعوا حماية مصر من سبعين شخص في سيناء ***
واحد من الناسيامعلم شك على راحتك انا ماقيمت الشعوب وانا ماتعرضت الشعب المصري انا اقيم الواقع الي قدم عيني الأن والماضي القريب
ابو جهادصدقت يا بكري ولايمكن يساورنا شك في ما تقول ولاغرابة أن نجدك في المقدمة مسافة السكة ونجد الاخوة المصريين زي الرز .كفانا الله شركم .ربنا عليك توكلنا
المعلمواحد من الناس ماعندك سالفه وبدري عليك تقيم الدول والشعوب واشك في وضعك
أبو سعدبيض الله وجهك كفو
أبو سعدبيض الله وجهك كفو
مواطننحن باذن الله قادرون على حماية مقدساتنا وارضنا ويامر ابوفهد امروالله لو نمشي حافين ونشد الحجرعلى بطوننانحن فدوه للدين ثم الوطن ثم وﻻة امرناحكام وعلماء
واحد من الناسيالمعلم الناس تحارب بطياره بدون طيار قال خمسه مليون جاهزين خلهم يحررون سينا الي لهم ثلاث سنين ماقدرو يحررونها
المعلماهل مصر والكنانه صادقين ويوجد عندهم جيش خمسه مليون جاهزين للدفاع عن الحرمين وعن الدول العربيه والمسلمين ولا يكذبهم إلا منافق وعدؤ
مسمارالنفط كان زمااان ورقة ضغط الحين ماعليهم نمنعه والا نشربه فنفط العراق بلاش وايران ماعندها مانع تعطيهم بلاش ***مابيقصرون طالما اذيه للعرب
الله يحفظ لنا ملكنااحمي نفسك اولا شئ من الامريكان الصهاينة اما نحن فباذن الله نحن قادرون على حماية انفسنا
واحد من الناسأطلع منها أنت واشكالك ومالكم شغل السعوديه في رجالها الي عارفين كيف يديرون امورهم مسافة السكه ولاشفنا منكم حتى الدعم المعنوي تلعبون علينا انت وجرايدكم وقنواتكم قاعدين تتصيدون بالماء العكر كذابين كذابين كذابين
محمد 266مو نفسه السيسي قال مصر للمصريين .. نحن نعتمد على الله ثم رجال هذه الدوله وافرادها.
عدد التعليقات:10556
برق الحرم(((((((مازالت أجنحة الامة قوية ...... تحملها وتحميها ...بكل أمانة))))))))
انوسهذة هي مصر رغم كيد الكادين حفظ اللة أرض الكنانة وبلاد الحرمين من كلاب أهل النار وعملاء الغرب
مسماربان كي مون مسكين دايم يشعر بالقلق!!
عدد التعليقات:10556
برق الحرم((((((( مواقف مصر العروبة ..... مشهودة ..... يكفيهم انهم الجنود القائمين على خير الثغور )))))