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بالصور:أردوغان يستقبل سمو ولي العهد ويعقد معه اجتماعاً

30 سبتمبر, 2016 , 16:33 م
بالصور:أردوغان يستقبل سمو ولي العهد ويعقد معه اجتماعاً
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صحيفة المرصد-واس:استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- .

وفور وصول سمو ولي العهد للقصر الرئاسي صحبه فخامة الرئيس التركي إلى مدخل القصر الرئاسي حيث التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ثم عقد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – اجتماعا جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة تجاهها.

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تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    محمد

    هاذي الصور هدية مني لما يدعى قلم الحقيقة القيادة الحكيمة بالسعودية والشعب مع اردوغان وشعبة وموت بغيظك الصور واضحة وضوح الشمس ايش رايك عندك اعتراض
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  2. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:14039

    قلم الحقيقه

    الرئيس التركي رجب أردوغان بعث للقيادة الاسرائيليلة ببرقية عزاء لوفاة الاسرئيلي شمعون بيريز ذكر فيها أنه نيابة عن نفسه وعن شعبه والعالم يعزي اسرائيل.
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  3. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    💎 ⭐ عهودة ⭐ 💎

    هلا اختي ريما يا مساء الفل والورد
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  4. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    مواطن

    هذا الخبر والصوره اكثرتعبيرا لقتل اعداء اﻻمه واهل النفاق واﻻرجاف..وش رايك ياقلم الحقيقه/ البهتان/ ..اللهم وفق سموولي العهد وسدده ومعه البطل اردوغان.
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  5. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 16:53 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    الأمل بالله ثم بالأمير محمد بن نايف يعيد التوازن الاقتصادي ويعود الأمن داخلياً وخارجياً ويتم إرغام أمريكا على سحب جاستا
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  6. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 16:43 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    مساء النور ياحلوين انا اختكم ريما .
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