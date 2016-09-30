بالصور:أردوغان يستقبل سمو ولي العهد ويعقد معه اجتماعاً

صحيفة المرصد-واس:استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- .
وفور وصول سمو ولي العهد للقصر الرئاسي صحبه فخامة الرئيس التركي إلى مدخل القصر الرئاسي حيث التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
ثم عقد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – اجتماعا جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة تجاهها.
تعليقات ( 6 )
محمدهاذي الصور هدية مني لما يدعى قلم الحقيقة القيادة الحكيمة بالسعودية والشعب مع اردوغان وشعبة وموت بغيظك الصور واضحة وضوح الشمس ايش رايك عندك اعتراض
عدد التعليقات:14039
قلم الحقيقهالرئيس التركي رجب أردوغان بعث للقيادة الاسرائيليلة ببرقية عزاء لوفاة الاسرئيلي شمعون بيريز ذكر فيها أنه نيابة عن نفسه وعن شعبه والعالم يعزي اسرائيل.
💎 ⭐ عهودة ⭐ 💎هلا اختي ريما يا مساء الفل والورد
مواطنهذا الخبر والصوره اكثرتعبيرا لقتل اعداء اﻻمه واهل النفاق واﻻرجاف..وش رايك ياقلم الحقيقه/ البهتان/ ..اللهم وفق سموولي العهد وسدده ومعه البطل اردوغان.
💎⭐️عهود⭐️💎الأمل بالله ثم بالأمير محمد بن نايف يعيد التوازن الاقتصادي ويعود الأمن داخلياً وخارجياً ويتم إرغام أمريكا على سحب جاستا
( Rima ريما ) 🍎مساء النور ياحلوين انا اختكم ريما .