بالصور:أردوغان يستقبل سمو ولي العهد ويعقد معه اجتماعاً

صحيفة المرصد-واس:استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- .

وفور وصول سمو ولي العهد للقصر الرئاسي صحبه فخامة الرئيس التركي إلى مدخل القصر الرئاسي حيث التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ثم عقد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – اجتماعا جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية المبذولة تجاهها.