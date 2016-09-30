رئيس الفلبين يتمنى قتل الملايين من متعاطي المخدرات مثلما فعل هتلر باليهود

صحيفة المرصد: أطلق رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، على نفسه لقب الزعيم النازي “أدولف هتلر”، حيث قال إنه سيقتل الملايين من متعاطي وتجار المخدرات في بلاده مثلما فعل هتلر باليهود في ألمانيا.

وبحسب موقع “بي بي سي”، فقد أثارت تصريحات دوتيرتي غضبا شديدا لدى الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يدلي فيها دوتيرتي بتصريحات مثيرة للجدل فقد سبق وأهان الرئيس أوباما ووصفه بـ “ابن العاهرة” لتحذيره من التدخل في طريقة إدارته لحملة مكافحة المخدرات في الفلبين.

وعقب وصوله إلى مدينة دافاو، صرح دوتيرتي للصحفيين بأن منتقديه يشبهونه بهتلر موضحا أن الزعيم النازي قتل ملايين اليهود ولكنه “سيكون سعيدا بذبح 3 ملايين متعاطي للمخدرات في الفلبين”.

وقال دوتيرتي: “إذا كان في ألمانيا هتلر ففي الفلبين دوتيرتي” وأشار إلى نفسه.

وخلال 3 أشهر، قتل أكثر من 3 آلاف شخص معظمهم من تجار المخدرات ومتعاطيها في عمليات للشرطة.