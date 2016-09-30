شاهد.. طلاب صغار يؤدون “الدحة” بطريقة أثارت إعجاب المغردين على مواقع التواصل

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لعدد من الطلاب يؤدون “الدحة” على طريقة الكبار، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وأظهر مقطع الفيديو الطلاب الصغار أثناء اصطفافهم ويقومون بإداء الدحة بطريقة أثارت إعجاب المغردين، الذين قالوا إن العرض تم في أحد مدارس الشمال.