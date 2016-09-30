شاهد.. طلاب صغار يؤدون “الدحة” بطريقة أثارت إعجاب المغردين على مواقع التواصل

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لعدد من الطلاب يؤدون “الدحة” على طريقة الكبار، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي.
وأظهر مقطع الفيديو الطلاب الصغار أثناء اصطفافهم ويقومون بإداء الدحة بطريقة أثارت إعجاب المغردين، الذين قالوا إن العرض تم في أحد مدارس الشمال.
تعليقات ( 30 )
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 27 لايصيح هذا رقصه حرب ليلة يوم ذي قار هزمو الفرس يومها وهم فرحانيين جعلوها تراث لانه هزمو الفرس فيها فهذه تاريخ
عدد التعليقات:14061
عمر السميريمبدعين
برماوي يحب السعوديهليش يصيحو زي كدا ادوه حلاوه عشان يسكت
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرعلى جمعيه الثقافةوالفنون في ظل الدوله والامن والامان ان يحول جميع رقصات الحرب الى رقصات وطنيه خاليه من الاسلحه وما يمثل حرب فلتعدل الى اجمل لتبقى تراث
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرفي يوم ذي قار انهزمو الفرس معنويا وبعضهم هرب بالليل لانه تخيلوهم وحوش مفترسه تاكل لحم بشر عشرات الاف في تلك الليله يزأرون وصوت مرعب وفعلا هزمو الفرس
💎⭐️عهود⭐️💎صح نسيت صوت الجمل . كأنها هدير جمل . انا لااتهكم لكن اعتقد أنها رقصة عند الحرب فقط فلا معنى لأدائها في المدارس او الزواجات كي لاتكون مدعاة للتهكم
صرخة صمتونعم والله بالي يدحون هاذي الدحه يازينهم ياجننون يهبلون هههههههه
💎⭐️عهود⭐️💎فيه رقصة بعد . البرع بس ماعرف عنها شي اللي يمني ينورنا ويخلينا نتعلم رقصات الجنوب واليمن جايزتلي هالأيام 😁
عوال الشايبوالله ونعم بعنزه اهل العزوة الوائلية . ونعم باهل الشمال عامة . ونعم بالدحة واهل الدحة . وحضرت كثير من لعب الدحه لكن احس المقطع مختلف شوي
بخن بخنطبعا يسبقها قصائد حماسيه تمتدح الفرسان المعروفين وتشيد بشجاعتهم وكذلك نخوة الشباب الجدد الغير مجربين لبينوا افعالهم عند بدء المعركه
سعدرقصة الذيابه
العنزياللي يتهكم على الدحه الدحه تاريخ كانت تؤديها قبيله عنزه في معركه ذيقار التاريخه اللي انهزموا فيها الفرس على يد هذه القبيله يوم بعض الناس جده يندس
سعودي💚🇸🇦💚وافتخركلام هيما صح لان كل رقصات التراث هي رقصات حرب وغزو فتجد فيها الاسلحه والجنبيه والسيف والشبريه والبنادق وبفترض ان تعدل ويحملون بدل الاسلحه ورد والجميل
رينادتحضير جن هاذا مو دحه هههههههههههه
بخن بخنالى عهود الثغاء للشاه وليس للجمل الجمل يهدر. وهي فعلا تشبه هدير الجمل الهائج. وقد كانت تقام اثناء الحروب لتسخين للمقاتلين وبث الرعب في الاعداء
💎⭐️عهود⭐️💎معلومة / الشرح رقصة لجنوب اليمن . والسعب لأهالي نجران وخاصة قبيلة يام وأيضاً شمال اليمن والخطوة الصنعانية فنون رقصات كثيرة لشعب اليمن الجار الصديق
himaبسم الله الرحمن الرحيم,المفروض يتعمل معاهد متخصصه للرقص او العرضات بمختلف انواعها لتحسين الاداء بطريقة يكون مفهوم.
ابو شنبمخالف للنشر
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرفي القدم اول الدحه تلعب بالليل وهي لارهاب العدو قبل غزوه بالنهار وكانو يزأرون كالاسود اشد وارعب صوت لهزيمه الخصم معنويا ونفسيا وكأنهم يقولون ستأكلكم
💎⭐️عهود⭐️💎الخطوة الصنعانية واو 😍😁👍
طلال الفهيديجب فصل مدير المدرسة فورا
💎⭐️عهود⭐️💎اتعلَّم بالبيت واجيك 😂
💎⭐️عهود⭐️💎كأنها ثغاء جمل 🐪
جابر مروانونعم بالدحة وأهل الدحة وبجميع قابائلنا من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب
💎⭐️عهود⭐️💎احب رقصات اليمن الصنعاني الشرح والسعب بس لِسَّه ماتعلمتها وميزت الفروقات بينها باتعلمها وأقول لك
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالتراث متنوع دحه وعرضه وسامري وفي الجنوب الخطوه وعدة انواع وفي الحجاز المزمار والعصى وفي الشرقيه مايمثل البحر والزراعه وعدة انواع وفي الوسطى العرضه
عدد التعليقات:6998
الحرمانالدحه حلوه وتشيش معه وله مدلول وهي خاصه بقبيله له تحياتي
ابراهيم البيضانيطيب وش رأيكم في العرضه الجنوبية