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شاهد.. طلاب صغار يؤدون “الدحة” بطريقة أثارت إعجاب المغردين على مواقع التواصل

30 سبتمبر, 2016 , 16:42 م
شاهد.. طلاب صغار يؤدون “الدحة” بطريقة أثارت إعجاب المغردين على مواقع التواصل
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لعدد من الطلاب يؤدون “الدحة” على طريقة الكبار، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وأظهر مقطع الفيديو الطلاب الصغار أثناء اصطفافهم ويقومون بإداء الدحة بطريقة أثارت إعجاب المغردين، الذين قالوا إن العرض تم في أحد مدارس الشمال.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    30 سبتمبر, 2016 , 17:26 م

    عنيفين حتى بالرقص
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  2. 29
    30 سبتمبر, 2016 , 17:20 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 27 لايصيح هذا رقصه حرب ليلة يوم ذي قار هزمو الفرس يومها وهم فرحانيين جعلوها تراث لانه هزمو الفرس فيها فهذه تاريخ
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  3. 28
    30 سبتمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:14061

    عمر السميري

    مبدعين
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  4. 27
    30 سبتمبر, 2016 , 17:16 م

    برماوي يحب السعوديه

    ليش يصيحو زي كدا ادوه حلاوه عشان يسكت
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  5. 26
    30 سبتمبر, 2016 , 17:14 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    على جمعيه الثقافةوالفنون في ظل الدوله والامن والامان ان يحول جميع رقصات الحرب الى رقصات وطنيه خاليه من الاسلحه وما يمثل حرب فلتعدل الى اجمل لتبقى تراث
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  6. 25
    30 سبتمبر, 2016 , 17:10 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    في يوم ذي قار انهزمو الفرس معنويا وبعضهم هرب بالليل لانه تخيلوهم وحوش مفترسه تاكل لحم بشر عشرات الاف في تلك الليله يزأرون وصوت مرعب وفعلا هزمو الفرس
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  7. 24
    30 سبتمبر, 2016 , 17:10 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    صح نسيت صوت الجمل . كأنها هدير جمل . انا لااتهكم لكن اعتقد أنها رقصة عند الحرب فقط فلا معنى لأدائها في المدارس او الزواجات كي لاتكون مدعاة للتهكم
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  8. 23
    30 سبتمبر, 2016 , 17:09 م

    صرخة صمت

    ونعم والله بالي يدحون هاذي الدحه يازينهم ياجننون يهبلون هههههههه
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  9. 22
    30 سبتمبر, 2016 , 17:08 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    فيه رقصة بعد . البرع بس ماعرف عنها شي اللي يمني ينورنا ويخلينا نتعلم رقصات الجنوب واليمن جايزتلي هالأيام 😁
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  10. 21
    30 سبتمبر, 2016 , 17:07 م

    عوال الشايب

    والله ونعم بعنزه اهل العزوة الوائلية . ونعم باهل الشمال عامة . ونعم بالدحة واهل الدحة . وحضرت كثير من لعب الدحه لكن احس المقطع مختلف شوي
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  11. 20
    30 سبتمبر, 2016 , 17:07 م

    بخن بخن

    طبعا يسبقها قصائد حماسيه تمتدح الفرسان المعروفين وتشيد بشجاعتهم وكذلك نخوة الشباب الجدد الغير مجربين لبينوا افعالهم عند بدء المعركه
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  12. 19
    30 سبتمبر, 2016 , 17:06 م

    سعد

    رقصة الذيابه
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  13. 18
    30 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    العنزي

    اللي يتهكم على الدحه الدحه تاريخ كانت تؤديها قبيله عنزه في معركه ذيقار التاريخه اللي انهزموا فيها الفرس على يد هذه القبيله يوم بعض الناس جده يندس
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  14. 17
    30 سبتمبر, 2016 , 17:05 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    كلام هيما صح لان كل رقصات التراث هي رقصات حرب وغزو فتجد فيها الاسلحه والجنبيه والسيف والشبريه والبنادق وبفترض ان تعدل ويحملون بدل الاسلحه ورد والجميل
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  15. 16
    30 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    ريناد

    تحضير جن هاذا مو دحه هههههههههههه
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  16. 15
    30 سبتمبر, 2016 , 17:04 م

    بخن بخن

    الى عهود الثغاء للشاه وليس للجمل الجمل يهدر. وهي فعلا تشبه هدير الجمل الهائج. وقد كانت تقام اثناء الحروب لتسخين للمقاتلين وبث الرعب في الاعداء
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  17. 14
    30 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    معلومة / الشرح رقصة لجنوب اليمن . والسعب لأهالي نجران وخاصة قبيلة يام وأيضاً شمال اليمن والخطوة الصنعانية فنون رقصات كثيرة لشعب اليمن الجار الصديق
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  18. 13
    30 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    شبه مندثره من سنه جدي فضحونا فيها ماتصلح فيه غيرها كثير واحلى
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  19. 12
    30 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    hima

    بسم الله الرحمن الرحيم,المفروض يتعمل معاهد متخصصه للرقص او العرضات بمختلف انواعها لتحسين الاداء بطريقة يكون مفهوم.
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  20. 11
    30 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    ابو شنب

    مخالف للنشر
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  21. 10
    30 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    في القدم اول الدحه تلعب بالليل وهي لارهاب العدو قبل غزوه بالنهار وكانو يزأرون كالاسود اشد وارعب صوت لهزيمه الخصم معنويا ونفسيا وكأنهم يقولون ستأكلكم
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  22. 9
    30 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    الخطوة الصنعانية واو 😍😁👍
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  23. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    طلال الفهيد

    يجب فصل مدير المدرسة فورا
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  24. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    اتعلَّم بالبيت واجيك 😂
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  25. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    كأنها ثغاء جمل 🐪
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  26. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    جابر مروان

    ونعم بالدحة وأهل الدحة وبجميع قابائلنا من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب
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  27. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    احب رقصات اليمن الصنعاني الشرح والسعب بس لِسَّه ماتعلمتها وميزت الفروقات بينها باتعلمها وأقول لك
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  28. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 16:53 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    التراث متنوع دحه وعرضه وسامري وفي الجنوب الخطوه وعدة انواع وفي الحجاز المزمار والعصى وفي الشرقيه مايمثل البحر والزراعه وعدة انواع وفي الوسطى العرضه
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  29. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:6998

    الحرمان

    الدحه حلوه وتشيش معه وله مدلول وهي خاصه بقبيله له تحياتي
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  30. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    ابراهيم البيضاني

    طيب وش رأيكم في العرضه الجنوبية
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