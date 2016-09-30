الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد

صحيفة المرصد: قررت إدارة النادي الأهلي إنهاء عقد مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي جوزيه غوميز بعد ست مباريات خاضها الفريق من بداية الموسم الحالي .
وجاء القرار الأهلاوي في أعقاب المستويات المتواضعة التي قدمها الفريق منذ انطلاق الموسم إضافة إلى تخبطاته المتكررة في اختيار التشكيل الأمثل لكل مباراة، وقناعاته الفنية التي لا تصب في مصلحة الفريق .
من جهة أخرى اتفقت إدارة النادي الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان غروس من أجل العودة للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام برفقة طاقمه الفني السابق، ومن المنتظر أن يصل المدرب السويسري كريستيان غروس بعد 48 ساعة إلى مدينة دبي للتوقيع الرسمي مع النادي الأهلي وفقا لصحيفة الرياض .
تعليقات ( 8 )
المنصفيقيل غوميز يجيب سوبرمان ولا طرزان .. هذا حال الفريق مع تمنياتنا لكم بسبات طويل ..
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦اي اهلي وغاميز نحن نعاني من حرب لانهاية فيها في اليمن وضرائب على المواطن ومشاكل كثيره الا اذا كنت انا في كوكب ثاني يمكن
عدد التعليقات:14061
عمر السميريبس زين انهم تداركوا الخطأ ورجعوا المدرب
عدد التعليقات:14061
عمر السميريالغاء عقد غروس من الاساس كان خطأ فادح وقع فيه النادي الاهلي
ابن بالبلدقرار صائب وتأخر والحمدلله انه انقلع هو وابوهشهش الملقلب الكبير
عدد التعليقات:14061
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
ظامي اليلوالنصر في الطريق...
himaقرشك ان كان محيرك,جيبلك حمام وطيرو.