الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد

صحيفة المرصد: قررت إدارة النادي الأهلي إنهاء عقد مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي جوزيه غوميز بعد ست مباريات خاضها الفريق من بداية الموسم الحالي .

وجاء القرار الأهلاوي في أعقاب المستويات المتواضعة التي قدمها الفريق منذ انطلاق الموسم إضافة إلى تخبطاته المتكررة في اختيار التشكيل الأمثل لكل مباراة، وقناعاته الفنية التي لا تصب في مصلحة الفريق .

من جهة أخرى اتفقت إدارة النادي الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان غروس من أجل العودة للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام برفقة طاقمه الفني السابق، ومن المنتظر أن يصل المدرب السويسري كريستيان غروس بعد 48 ساعة إلى مدينة دبي للتوقيع الرسمي مع النادي الأهلي وفقا لصحيفة الرياض .