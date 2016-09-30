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الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد

30 سبتمبر, 2016 , 16:50 م
الأهلي يقيل غوميز ويكشف عن اسم المدرب الجديد
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صحيفة المرصد: قررت إدارة النادي الأهلي إنهاء عقد مدرب الفريق الكروي الأول البرتغالي جوزيه غوميز بعد ست مباريات خاضها الفريق من بداية الموسم الحالي .

وجاء القرار الأهلاوي في أعقاب المستويات المتواضعة التي قدمها الفريق منذ انطلاق الموسم إضافة إلى تخبطاته المتكررة في اختيار التشكيل الأمثل لكل مباراة، وقناعاته الفنية التي لا تصب في مصلحة الفريق .

من جهة أخرى اتفقت إدارة النادي الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان غروس من أجل العودة للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام برفقة طاقمه الفني السابق، ومن المنتظر أن يصل المدرب السويسري كريستيان غروس بعد 48 ساعة إلى مدينة دبي للتوقيع الرسمي مع النادي الأهلي وفقا لصحيفة الرياض .



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    30 سبتمبر, 2016 , 17:21 م

    المنصف

    يقيل غوميز يجيب سوبرمان ولا طرزان .. هذا حال الفريق مع تمنياتنا لكم بسبات طويل ..
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  2. 7
    30 سبتمبر, 2016 , 17:18 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    اي اهلي وغاميز نحن نعاني من حرب لانهاية فيها في اليمن وضرائب على المواطن ومشاكل كثيره الا اذا كنت انا في كوكب ثاني يمكن
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  3. 6
    30 سبتمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:14061

    عمر السميري

    بس زين انهم تداركوا الخطأ ورجعوا المدرب
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  4. 5
    30 سبتمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:14061

    عمر السميري

    الغاء عقد غروس من الاساس كان خطأ فادح وقع فيه النادي الاهلي
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  5. 4
    30 سبتمبر, 2016 , 17:11 م

    ابن بالبلد

    قرار صائب وتأخر والحمدلله انه انقلع هو وابوهشهش الملقلب الكبير
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  6. 3
    30 سبتمبر, 2016 , 17:11 م
    عدد التعليقات:14061

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  7. 2
    30 سبتمبر, 2016 , 17:03 م

    ظامي اليل

    والنصر في الطريق...
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  8. 1
    30 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    hima

    قرشك ان كان محيرك,جيبلك حمام وطيرو.
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